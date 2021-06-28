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Автомобиль &laquo;Победа&raquo; на бездорожье, 1958 год Автомобиль &laquo;Победа&raquo; на бездорожье, 1958 год
Автомобиль &laquo;Победа&raquo; в ущелье Джеты-Огуз в Киргизской ССР, 1961 год Автомобиль &laquo;Победа&raquo; в ущелье Джеты-Огуз в Киргизской ССР, 1961 год
Автомобиль &laquo;Победа&raquo; (на первом плане) на фоне Центрального рынка на Цветном бульваре в Москве, 1954 год Автомобиль &laquo;Победа&raquo; (на первом плане) на фоне Центрального рынка на Цветном бульваре в Москве, 1954 год
Автомобили &laquo;Победа&raquo;&nbsp;- участники ралли &laquo;Кавказ&raquo;, 1959 год Автомобили &laquo;Победа&raquo;&nbsp;- участники ралли &laquo;Кавказ&raquo;, 1959 год
Автомобиль &laquo;Победа&raquo; (на первом плане) на Красном проспекте в Новосибирске, 1954 год Автомобиль &laquo;Победа&raquo; (на первом плане) на Красном проспекте в Новосибирске, 1954 год
Автомобиль &laquo;Победа&raquo; в одном из дачных поселков в Подмосковье, 1969 год Автомобиль &laquo;Победа&raquo; в одном из дачных поселков в Подмосковье, 1969 год
Автомобиль &laquo;Победа&raquo; (на первом плане) на фоне Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, 1961 год Автомобиль &laquo;Победа&raquo; (на первом плане) на фоне Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, 1961 год
Автомобиль &laquo;Победа&raquo; в Музее такси на территории 19-го таксомоторного парка, 1975 год Автомобиль &laquo;Победа&raquo; в Музее такси на территории 19-го таксомоторного парка, 1975 год
Легковой автомобиль высокой проходимости &laquo;ГАЗ-М-72&raquo; с кузовом от &laquo;Победы&raquo;, 1969 год. Всего было произведено 4677 машин. Легковой автомобиль высокой проходимости &laquo;ГАЗ-М-72&raquo; с кузовом от &laquo;Победы&raquo;, 1969 год. Всего было произведено 4677 машин.
Автомобиль &laquo;Победа&raquo; в одном из дворов Москвы, 1999 год Автомобиль &laquo;Победа&raquo; в одном из дворов Москвы, 1999 год
Президент России Дмитрий Медведев и его личный автомобиль &laquo;Победа&raquo;, 2010 год Президент России Дмитрий Медведев и его личный автомобиль &laquo;Победа&raquo;, 2010 год
Аэросани «Север-2» на базе автомобиля «Победа» в музее в Монино Аэросани «Север-2» на базе автомобиля «Победа» в музее в Монино
Автомобиль &laquo;Победа&raquo; М-20 во время ралли классических автомобилей &laquo;ГУМ-Авторалли Gorkyclassic&nbsp;-2017&raquo;. Автомобиль &laquo;Победа&raquo; М-20 во время ралли классических автомобилей &laquo;ГУМ-Авторалли Gorkyclassic&nbsp;-2017&raquo;.

Легенда советского автопрома: 75 лет «Победе»

Ровно 75 лет с конвейера сошёл первый автомобиль ГАЗ М-20 — легендарная «Победа». Эта машина стала символом окончания войны, символом эпохи, она же проложила дорогу в мир частного автомобиля советского гражданина. Миф о том, что русские умеют делать только танки и «Катюши» отчасти имел под собою почву — для разработки «Победы» действительно не было необходимых технологий, потребовались заимствования из иностранного автопрома. Советские инженеры скопировали некоторые элементы Opel Kapitan, однако «Победу» все-таки можно считать оригинальным автомобилем. Особенно если учитывать, что вышла она в тяжелую послевоенную эпоху.

За 12 лет производства было выпущено 241 497 автомобилей (включая 14 222 кабриолетов и 37 492 такси) этой модели. И по сей день «Победа» остается, пожалуй, самым узнаваемым автомобилем из СССР.
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