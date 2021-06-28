Легенда советского автопрома: 75 лет «Победе»

Ровно 75 лет с конвейера сошёл первый автомобиль ГАЗ М-20 — легендарная «Победа». Эта машина стала символом окончания войны, символом эпохи, она же проложила дорогу в мир частного автомобиля советского гражданина. Миф о том, что русские умеют делать только танки и «Катюши» отчасти имел под собою почву — для разработки «Победы» действительно не было необходимых технологий, потребовались заимствования из иностранного автопрома. Советские инженеры скопировали некоторые элементы Opel Kapitan, однако «Победу» все-таки можно считать оригинальным автомобилем. Особенно если учитывать, что вышла она в тяжелую послевоенную эпоху.



За 12 лет производства было выпущено 241 497 автомобилей (включая 14 222 кабриолетов и 37 492 такси) этой модели. И по сей день «Победа» остается, пожалуй, самым узнаваемым автомобилем из СССР.