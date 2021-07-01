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Летающий автомобиль AirCar совершил первый междугородний полет

Машина с крыльями преодолела 70 км между аэропортами Нитры и Братиславы в Словакии всего за 35 минут. За рулем находился изобретатель прототипа Стефан Кляйн Видео полета опубликовано на официальном канале в YouTube.

Полет AirCar проходил на высоте около 2,5 километра со скоростью 190 километров в час. После приземления в Братиславе автомобиль продолжил свой путь по дороге.
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