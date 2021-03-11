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Как выглядит прототип первого мотоцикла под брендом Aurus
Минпромторг показал прототип первого мотоцикла под маркой Aurus — планируется, что когда-нибудь он сможет заменить импортные мотоциклы сопровождения. В сообщении министерства говорится, что ходовой образец был спроектирован и собран специалистами ФГУП «НАМИ» в соответствии с требованиями Гаража особого назначения ФСО России. Предполагается, что мотоцикл тяжелого класса в рамках «Единой модульной платформы» можно будет поставлять в подразделения МВД и МЧС, допускается и возможность его выхода в свободную продажу. Информация о сроках появления других образцов пока отсутствует.
Сообщается, что пиковая мощность электрической силовой установки мотоцикла будет достигать 140 кВт. Время разгона до 100 км/ч — 3,7 секунды. Дизайн планируется выполнить в стилистике текущей линейки бренда — на данный момент в ней числятся седан и лимузин Aurus Senat и минивен Arsenal. В 2020 году на Московском автосалоне должен был быть представлен и внедорожник Komendant, но автосалон был отменен из-за пандемии. Также существует в нескольких экземплярах кабриолет без собственного названия — для военных парадов.
В прошлом году также стало известно, что представительский седан Senat для частных клиентов должны начать собирать на заводе Sollers в Елабуге в первом квартале 2021 года. Еще до начала сборки автомобиль подорожал — на старте продаж он будет стоить от 22 млн рублей. Это в полтора раза больше, чем просят за базовый Mercedes-Maybach S-класса.
Aurus Senat впервые появился на публике в мае 2018 года — президент Владимир Путин приехал на нем на свою четвертую инаугурацию. Сам проект «Кортеж» для создания отечественного лимузина был инициирован в конце 2012 года, на создание линейки из бюджета было потрачено более 12 млрд рублей.
Сообщается, что пиковая мощность электрической силовой установки мотоцикла будет достигать 140 кВт. Время разгона до 100 км/ч — 3,7 секунды. Дизайн планируется выполнить в стилистике текущей линейки бренда — на данный момент в ней числятся седан и лимузин Aurus Senat и минивен Arsenal. В 2020 году на Московском автосалоне должен был быть представлен и внедорожник Komendant, но автосалон был отменен из-за пандемии. Также существует в нескольких экземплярах кабриолет без собственного названия — для военных парадов.
В прошлом году также стало известно, что представительский седан Senat для частных клиентов должны начать собирать на заводе Sollers в Елабуге в первом квартале 2021 года. Еще до начала сборки автомобиль подорожал — на старте продаж он будет стоить от 22 млн рублей. Это в полтора раза больше, чем просят за базовый Mercedes-Maybach S-класса.
Aurus Senat впервые появился на публике в мае 2018 года — президент Владимир Путин приехал на нем на свою четвертую инаугурацию. Сам проект «Кортеж» для создания отечественного лимузина был инициирован в конце 2012 года, на создание линейки из бюджета было потрачено более 12 млрд рублей.