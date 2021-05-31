Стартовало серийное производство автомобилей Aurus

На заводе Ford Sollers в Елабуге стартовало серийное производство российских автомобилей представительского класса Aurus — первые машины должны передать заказчикам в этом июне. В церемонии открытия по видеосвязи принял участие президент Владимир Путин, который рассказал, что сам ездит на таком автомобиле и неоднократно бывал за рулем.



Помимо серийной машины, на мероприятии показали прототип седана, работающий на водороде. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, лабораторный образец машины люкс-класса с водородным носителем — единственная подобная разработка в мире. Семейство моделей представительского класса для высших лиц государства разрабатывалось с 2012 года силами ФГУП «НАМИ», проект поначалу имел название «Кортеж», на конвейер автомобили встали под брендом Aurus. На создание семейства из бюджета было затрачено более 12 млрд рублей.



Первое появление машины на публике произошло в 2018 году — Владимир Путин приехал на лимузине Aurus Senate Limousine на свою четвертую инаугурацию. Предполагалось, что стартовая цена на автомобиль в базовой комплектации составит 6-7 млн рублей. Также ожидалось, что машины появятся в свободной продаже к конце 2018 года.



К началу продаж в 2021 году цены выросли более чем в три раза — на рынок Aurus Senat выходит в комплектации за 22 млн руб., позже может появиться более доступная версия за 18 млн руб.