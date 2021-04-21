Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

ФОТОРЕПОРТАЖ

close
Модели на стенде автобренда Ora (бренд, принадлежащий компании Great Wall Motors) на Шанхайском автосалоне, апрель 2021 года Модели на стенде автобренда Ora (бренд, принадлежащий компании Great Wall Motors) на Шанхайском автосалоне, апрель 2021 года
Электромобиль GAC Aion Y на Шанхайском автосалоне, апрель 2021 года Электромобиль GAC Aion Y на Шанхайском автосалоне, апрель 2021 года
Новый Nissan X-Trail на Шанхайском автосалоне, апрель 2021 года Новый Nissan X-Trail на Шанхайском автосалоне, апрель 2021 года
Стенд компании Porsche на Шанхайском автосалоне, апрель 2021 года Стенд компании Porsche на Шанхайском автосалоне, апрель 2021 года
Концепт-кар Mercedes-Benz Vision AVTR на Шанхайском автосалоне, апрель 2021 года Концепт-кар Mercedes-Benz Vision AVTR на Шанхайском автосалоне, апрель 2021 года
Интерьер электрического концепт-кара Toyota bZ4X на Шанхайском автосалоне, апрель 2021 года Интерьер электрического концепт-кара Toyota bZ4X на Шанхайском автосалоне, апрель 2021 года
Автомобиль BMW 328 Hommage Concept на Шанхайском автосалоне, апрель 2021 года Автомобиль BMW 328 Hommage Concept на Шанхайском автосалоне, апрель 2021 года
Электромобиль BMW iX на Шанхайском автосалоне, апрель 2021 года Электромобиль BMW iX на Шанхайском автосалоне, апрель 2021 года
Электрический концепт-кар Audi A6 e-tron на Шанхайском автосалоне, апрель 2021 года Электрический концепт-кар Audi A6 e-tron на Шанхайском автосалоне, апрель 2021 года
Модели на стенде автобренда Ora (бренд, принадлежащий компании Great Wall Motors) на Шанхайском автосалоне, апрель 2021 года Модели на стенде автобренда Ora (бренд, принадлежащий компании Great Wall Motors) на Шанхайском автосалоне, апрель 2021 года
Электрокроссовер Arcfox aT на Шанхайском автосалоне, апрель 2021 года Электрокроссовер Arcfox aT на Шанхайском автосалоне, апрель 2021 года
Концепт-кар NIO eve на Шанхайском автосалоне, апрель 2021 года Концепт-кар NIO eve на Шанхайском автосалоне, апрель 2021 года

Что показали на автосалоне в Шанхае

В начале недели в китайском Шанхае стартовал традиционный автосалон Auto Shanghai, первый после начала пандемии. В первые два дня выставку открыли для журналистов, позже к стендам пустят покупателей и широкую публику.

Некоторые из представленных машин уже были презентованы онлайн, теперь же на них можно будет посмотреть вживую. Как и следовало ожидать, в этом году на автосалоне показали еще больше электромобилей.

Новинки Шанхайского автосалона 2021 — в фотогалерее «Газеты.Ru».
Скопировать ссылку