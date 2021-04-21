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Что показали на автосалоне в Шанхае
В начале недели в китайском Шанхае стартовал традиционный автосалон Auto Shanghai, первый после начала пандемии. В первые два дня выставку открыли для журналистов, позже к стендам пустят покупателей и широкую публику.
Некоторые из представленных машин уже были презентованы онлайн, теперь же на них можно будет посмотреть вживую. Как и следовало ожидать, в этом году на автосалоне показали еще больше электромобилей.
Новинки Шанхайского автосалона 2021 — в фотогалерее «Газеты.Ru».
Некоторые из представленных машин уже были презентованы онлайн, теперь же на них можно будет посмотреть вживую. Как и следовало ожидать, в этом году на автосалоне показали еще больше электромобилей.
Новинки Шанхайского автосалона 2021 — в фотогалерее «Газеты.Ru».