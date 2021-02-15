Больше, чем легенда: как Volkswagen «Жук» покорил мир

После прихода к власти в Германии Адольф Гитлер загорелся идеей производства «народного автомобиля» для широких масс. По задумке фюрера, такая машина должна была стоить не дороже 990 рейхсмарок, вмещать пять человек и развивать скорость до 100 км/ч. Разработать концепцию авто взялся австрийский конструктор Фердинанд Порше. За несколько лет возглавляемое им конструкторское бюро подготовило несколько вариантов опытных образцов. Машина обладала необычным для того времени задним приводом. Двигатель имел рабочий объем 985 см³ и мощность 23,5 л. с. Кузов был спроектирован Эрвином Комендой в сотрудничестве с математиком Йозефом Миклом. 15 февраля 1936 года Гитлер распорядился начать серийное производство «Жука».



До Второй мировой немцы успели выпустить лишь несколько сотен автомобилей, переоборудовав затем заводы на производство военной техники. В 1945 году производством легковушек Volkswagen по разработкам нацистов заинтересовались британцы. Несмотря на свой необычный внешний вид, простой в обращении, практичный и надежный «Жук» завоевал колоссальную популярность во многих странах. В 1960-е он стал самой продаваемой иномаркой в США. А в 1972 году суммарное количество проданных машин перевалило за 15 млн: по данному показателю «Жук» опередил Ford Model T. Всего было выпущено более 21,5 млн автомобилей. Последний из тех, что был сконструирован по лекалам 1945 года, сошел с конвейера в Мексике в 2003 году. А в 2018-м Volkswagen официально объявил о прекращении производства легендарного «Жука»



Volkswagen «Жук» которого все любили, любят и будут любить — в фотогалерее «Газеты.Ru»