Кадры ДТП с участием 20 автомобилей на трассе на Урале

Массовая авария с участием 20 автомобилей произошла на трассе «М5» в Свердловской области, об этом сообщили в пресс-службе местного главка МВД. Инцидент произошел в районе 182–185-го км федеральной трассы «М5» Екатеринбург – Челябинск, указано в сообщении. По мнению правоохранительных органов, водитель одной из машин превысил скорость, несмотря на усложнившиеся погодные условия и ледяной покров на дорогах, в результате чего автомобиль занесло. Данных о погибших и госпитализированных нет. Авария привела к образованию многокилометровой пробки, водителям рекомендуют объезжать указанный участок трассы.