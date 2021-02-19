Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

ФОТОРЕПОРТАЖ

close
Вид на Крымский мост, 19 февраля 2021 года Вид на Крымский мост, 19 февраля 2021 года
Автомобили на подъезде к Крымскому мосту, 19 февраля 2021 года Автомобили на подъезде к Крымскому мосту, 19 февраля 2021 года
Автомобили на подъезде к Крымскому мосту, 19 февраля 2021 года Автомобили на подъезде к Крымскому мосту, 19 февраля 2021 года
Автомобили на подъезде к Крымскому мосту, 19 февраля 2021 года Автомобили на подъезде к Крымскому мосту, 19 февраля 2021 года
Автомобили на подъезде к Крымскому мосту, 19 февраля 2021 года Автомобили на подъезде к Крымскому мосту, 19 февраля 2021 года
Автомобили на подъезде к Крымскому мосту, 19 февраля 2021 года Автомобили на подъезде к Крымскому мосту, 19 февраля 2021 года
Автомобили на подъезде к Крымскому мосту, 19 февраля 2021 года Автомобили на подъезде к Крымскому мосту, 19 февраля 2021 года
Автомобили на подъезде к Крымскому мосту, 19 февраля 2021 года Автомобили на подъезде к Крымскому мосту, 19 февраля 2021 года
Вид на Крымский мост, 19 февраля 2021 года Вид на Крымский мост, 19 февраля 2021 года

Cнегопад, мертвые пробки: ситуация у перекрытого Крымского моста

Утром 19 февраля Крымский мост через Керченский пролив оказался перекрыт — из-за сильного снегопада и плохой видимости. С 09.30 утра движение приостановили с обеих сторон. В направлении «Краснодар — Керчь» всего за несколько часов образовался серьезный, перекрыто и движение по части трассы «Таврида». Власти Крыма заявили о введении режима ЧС в Керчи и трех районах на востоке полуострова.

Автомобилисты рассказали «Газете.Ru» о ситуации на Крымском мосту: сотни машин стоят в снежном плену по несколько часов.

«Стоим с 4.30 утра перед постом ДПС на въезде на Крымский мост. Сотрудники ДПС, которые перекрыли въезд, не могут сказать ничего внятного, ссылаются на МЧС. Проблема заключается в том, что на выезде с моста в Керченском районе очень много аварий», — рассказал водитель Петр Васильев.

По его словам, другие участники движения, простояв несколько часов в пробке, разворачиваются в обратном направлении.

«Никакой помощи на данном участке дороги нет, передо мной стоит примерно около 40 машин. За мной стоит очень много машин, не видно конца этой пробки, я даже не могу представить, на какое расстояние она растянулась, многие люди, простояв по 3-4 часа, разворачиваются и уезжают в обратном направлении в сторону Тамани», — добавил он. На подъездах к Крымскому мосту открыли пункты обогрева, туда водителей направляют экипажи ДПС. На временной стоянке на 300 машин водителям предлагают помощь и горячий чай. Но добраться до пункта могут не все.

«Сейчас мы стоим в городе Керчь. В ожидании, когда откроют дорогу до Симферополя, Тавриды. Только, что сообщили, что сегодня трассу могут не открыть. До пункта обогрева мы добраться не смогли, потому что все замело снегом, видимость нулевая», — поделился Денис Потолков.

По последним данным, движение в сторону Краснодарского края постепенно открывается.
Скопировать ссылку