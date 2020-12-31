Рубль подвел: как подорожают автомобили

За 11 месяцев (последняя доступная статистика) 2020 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,8% — до 1,5 млн штук. Такие предварительные итоги в автобизнесе подвел Минпромторг, который запустил сдержавшие обвал продаж новых машин программы поддержки спроса. По абсолютным показателям реализации среди рынков Европы Россия вышла на 4-е место.

Замглавы Минпромторга Александр Морозов в связи с этим заявил, что несмотря на то, что результаты хуже прошлогодних, такая ситуация наблюдается не только в России: в Германии продажи упали на 21,6% (до 2,6 млн шт.), в Великобритании — на 30,7% (1,5 млн), во Франции — на 26,9% (1,46 млн), в Италии — на 29% (1,26 млн).

То есть ситуация на российском рынке выглядит даже более позитивно.

«Результаты продаж в России наглядно показывают, что стратегия Министерства промышленности и торговли России по поддержке отрасли стала одной из самых эффективных и гибких в Европе», — заметил Морозов.

Спад и взлет

В истории российского автобизнеса даже появилась особая веха — «черный апрель»: месяц, когда ограничительные меры по коронавирусу отрезали автосалоны от клиентов. Тогда продажи автомобилей рухнули на 72,4% (до 32,4 тыс.). Автобизнес экстренно наладил «онлайн-продажи» с новыми услугами: дезинфекция и доставка машин к дому клиента. В мае это позволило немного улучшить результаты (снижение на 52%; до 67,8 тыс. шт.).

Однако следом за отменой режима ограничений — начиная с июня — дилеров накрыла вызвавшая дефицит автомобилей волна ажиотажного спроса. По словам директора дилерского центра «Audi Авилон» Рената Тюктеева, интерес к новым автомобилям подогревался нестабильной ситуацией на фондовом рынке, россияне также стремились инвестировать в покупку стремительно обесценивающиеся рублевые сбережения. Вдобавок снижение ставок по банковским депозитам спровоцировало переток финансов в реальные покупки различного имущества.

«Драйвером роста рынка можно считать даже стремление людей пересесть с общественного транспорта на личный для защиты собственного здоровья в условиях пандемии»,

— отметил в беседе с «Газетой.Ru» Тюктеев.

Тем не менее пандемия и связанные с ней запреты смогли нанести мощный удар по автобизнесу — за полгода в стране стало на 218 автодилеров меньше, подсчитали в аналитическом агентстве «Автостат». К проблемам продавцов добавилась и девальвация рубля, которая спровоцировала сильный рост цен.

По подсчетам аналитиков классифайда «Авто.ру», сильнее всего за прошлый год подорожали новые автомобили Mercedes-Benz (25,2%), на втором месте Jeep (17,1%), третью строчку занял японский Nissan (17%), на четвертой позиции BMW (16,7%), замыкает пятерку китайский Changan (15,5%).

В среднем за прошедшие двенадцать месяцев почти все машины, продающиеся на российском рынке, выросли в цене примерно на 10%.

Если говорить про популярные модели, то разброс цен довольно ощутимый. К примеру, популярный корейский хетчбэк Kia Ceed подорожал примерно на 13% или в зависимости от комплектации на 155-210 тыс. рублей. Французский кроссовер Renault Duster прибавил 11,6% (98-124 тыс. рублей), Renault Arkana — 10,8% (127-148 тыс. рублей), Kia Sportage — 10,3% (155-175 тыс. рублей), и Skoda Kodiaq — 10,2% (153- 267 тыс. рублей).

На вторичном рынке ситуация не лучше, по оценкам классифайда «Дром.ру», машины с пробегом за три квартала прошлого года подорожали в среднем на 10-15%. Причем в объявлениях представлено много «неликвида», а купить подержанную машину в хорошем состоянии сейчас — сложная задача.

Помимо рубля давление на рынок всю осень оказывал дефицит новых автомобилей, спрос явно превышал предложение. Однако в декабре спрос на новые автомобили можно уже охарактеризовать как стабильный, объяснил Тюктеев из «Audi Авилон».

Интерес к покупке по-прежнему подогрет ожиданиями дальнейшего роста цен на фоне колебаний российской валюты. До середины следующего года объемы складских запасов кардинально не изменятся, это означает, что баланс спроса и предложения будет похож на IV квартал 2020 года, уточнил глава дилерского центра

Как изменится стоимость машин

В «Авилоне» предполагают, что незначительный спад продаж будет во второй половине 2021 года из-за роста цен. Схожего мнения придерживается независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его оценкам, довольно велика вероятность, что Минпромторг России в очередной раз повысит утилизационный сбор, что, прежде всего, ударит по импортируемым моделям.

«Если повысят утильсбор, а шансы на это велики, то цены однозначно вырастут во всех сегментах и в первую очередь, конечно, в импорте», — поделился ожиданиями с «Газетой.Ru» Бургазлиев.

Помимо утилизационного сбора на политику ценообразования автопроизводителей продолжает влиять валютная составляющая, поскольку не все компании «отыграли» в своих ценниках всю глубину падения рубля, считает эксперт.

По оценкам Бургазлиева, стоимость новых автомобилей по итогу 2021 года снова вырастет на 10%.

В «Авилоне» ожидают серьезную индексацию стоимости новых авто уже в начале года.

«В январе произойдет традиционная ежегодная индексация цен на новые автомобили, плюс на ценообразовании частично отразится и увеличение ставок утильсбора. Если его рост составит прогнозируемые 30%, то это повысит цены на импортные автомобили от 2% до 4%», — поделился ожиданиями глава «Audi Авилон» Ренат Тюктеев.

Рост рынка в последние месяцы — это, в том числе, удовлетворение платежеспособного спроса будущих периодов, поэтому в 2021 году можно ожидать снижения потребительской активности, убежден генеральный директор автомобильного холдинга «Автодом» Андрей Ольховский.

«Текущий «рынок продавца» неминуемо сменится «рынком покупателя». При этом потребность людей в персональной мобильности — особенно после снятия ограничений — сохранится»,

— сказал «Газете.Ru» Ольховский.

Собеседник издания полагает, что уже в течение I квартала 2021 года цены вырастут от 5 до 10% по разным брендам и моделям. Для поддержания объемов продаж производителям и дилерам необходимо развивать альтернативные сервисы, актуальные для покупателей.

Будут набирать популярность такие способы приобретения автомобиля, как долгосрочная аренда или подписка.

Это, с одной стороны, позволит удовлетворить изменившийся потребительский спрос, с другой — поможет автобизнесу частично компенсировать свои потери, добавил представитель «Автодома».

Многие автопроизводители уже запланировали на 2021 год сокращенные объемы поставок на российский рынок, знает генеральный директор группы компаний «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин. Он не ожидает острого дефицита автомобилей — спрос и предложение достигнут баланса за счет сокращения покупательского интереса.

«На фоне волатильности рубля, сокращения объемов продаж и повышения утильсбора цены на автомобили будут расти. Средний рост по итогам этого года составит до 15%. В следующем году российский авторынок продолжит сокращаться, падение может достигнуть 10%», — спрогнозировал Денис Петрунин.