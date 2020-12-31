От Datsun до Honda: какие автомобили покинули рынок России

Из-за локдауна в Китае и Европе в начале прошлого года тысячи автозаводов недополучили комплектующие для сборки машин. Вдобавок автосалоны не могли торговать из-за режима самоизоляции. В итоге 2020 год не смог пережить бренд SsangYong — в конце декабря индийский автогигант Mahindra, владеющий южнокорейской компанией, подал в Сеульский суд иск о банкротстве своей «дочки».

К этому моменту у SsangYong образовалась огромная просроченная задолженность (150 млрд вон; $135 млн) по кредитам. Всего же автокомпания должна банкам (BNP Paribas, JPMorgan Chase, Bank of America) и Корейскому Банку развития (KDB) 315,3 миллиарда вон (около $285 млн).

У SsangYong уже появились проблемы с получением автокомпонентов от поставщиков. По данным агентства Yonhap, корейский автопроизводитель приостановил производство на заводе в Пхенчхане, поскольку пять производителей автокомпонентов (включая Hyundai Mobis, S&T Dynamics и LG Hausys) отказались от своих обязательств.

В России машины этой марки уже практически невозможной найти у дилеров.

Впрочем, в автосалонах уверяют, что поддержка запчастями проданных машин продолжится.

Последнее китайское

Статистика комитета автопроизводителей Ассоциации европейской бизнеса (АЕБ) свидетельствует, что китайская марка Lifan продала в России за 11 месяцев прошлого года 1281 автомобиль, что на 66% ниже показателей 2019 года. Как ранее писала «Газета.Ru», у представительства Lifan остаются запасы автомобилей лишь 2018 года.

Более свежих машин нет, а их поставки не предвидятся, поскольку с ноября Lifan остановил производство на своих заводах в Чунцине в рамках процедуры банкротства. Схожая ситуация у компании Zotye, которая также проходит процедуру банкротства в КНР. На российском рынке за 11 месяцев прошлого года она смогла реализовать только 158 автомобилей (-88%), вдобавок сильным ударом по российскому офису Zotye стала смерть замгендиректора Александра Гнездюка. Именно он был вдохновителем и организатором продаж Zotye в России других странах СНГ.

Honda

Под конец 2020 года автомобильное подразделение компании Honda сообщило о прекращении поставок автомобилей в Россию в 2022 году. Сейчас из некогда обширного модельного ряда у Honda в нашей стране продаются всего два «паркетника»: среднеразмерный CR-V (от 2,32 млн рублей) и полноразмерный Pilot (от 3,6 млн рублей).

По данным АЕБ, в за 11 месяцев этого года японская марка реализовала в России 1383 автомобиля, что на 15% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Datsun

В декабре с линии главного конвейера «АвтоВАЗа» сошел последний автомобиль бренда Datsun. С 2014 года, когда эту марку представили в России, было реализовано почти 145 тысяч автомобилей всего двух моделей: on-Do и mi-Do. Оба автомобиля — лицензионные «бейдж-инжиниринговые» копии седана Lada Granta и хетчбэка Kalina соответственно. За неполный 2020 году было продано около 14 тыс. автомобилей Datsun (ниже на 32%, чем в 2019-м).

И хотя показатель можно назвать неплохим на фоне других проблемных марок, Nissan, владеющий этим брендом, еще в начале прошлого года уведомил о масштабной реорганизации бизнеса, которая включается сокращение производства по всему миру на 20%. Российское производство Datsun стало частью этой реформы, дилерская сеть бренда уже расформирована, но поддержка сохранится, поскольку все модели построены на основе Lada.

Не выдержали испытания рублем

Помимо ухода отдельных автокомпаний с рынка в прошлом году исчезли и некоторые модели автопроизводителей, которые чувствуют себя в России хорошо. Так, японская Mazda ввиду отсутствия спроса из-за дороговизны убрала из российской линейки хетчбэк и седан 3-й серии. Французы из Renault отказались от «каблучка» Dokker и полностью импортируемого кроссовера Koleos, который не смог конкурировать с локализованным «паркетниками».

У компании Mitsubishi выбыл старый внедорожник Pajero, производство которого завершилось, аналогичная судьба постигла Mercedes-Benz B-Класса и X-класса, а также люксовый гибрид BMW i8, купе BMW 2-й серии и лифтбэк 3-series Gran Tourismo. У компании Chery пропали из продажи сразу три итерации кроссовера Tiggo (3, 5 и 7) в связи с тем, что им на замену пришел более современный «паркетник» Tiggo 7 Pro.

Компания Volkswagen временно убрала с рынка нелокализованные, а оттого излишне дорогие купеобразный седан Arteon и внедорожник Teramont.

В 2021 году некоторые компании и модели также покинут рынок России, убежден независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, но ассортимент автомобилей и конкурентная среда улучшатся за счет экспансии компаний из Китая. Прежде всего, новинки придут от Geely, Haval, Chery, Changan и JAC, полагает эксперт.

По данным аналитического агентства «Автостат», с января по октябрь прошедшего года было продано 43 тыс. новых машин китайских марок, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2019 года. За прошедший год рыночная доля китайских компаний в России удвоилась и составила практически 4%. Для китайских компаний, которые не имеют заводов в РФ, логично сейчас выкупить пустующие мощности заводов Ford или «Ставрополь Авто», рассуждает консультант по автопрому.

«Я думаю, что напор китайских марок будет головной болью для уже существующих игроков. Вопрос в том, какую позицию займет правительство, которое с одной стороны должно защищать тех, кто уже инвестировал в российское производство, а с другой — поддерживать социальную занятость и создание новых рабочих мест», — заключил Бургазлиев.