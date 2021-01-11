«Слабые должны уйти»: в какой поддержке нуждается бизнес

Многим мерам государственной поддержки бизнеса требуется доработка, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью ТАСС. По его словам, треть опрошенных РСПП компаний столкнулась со сложностью выполнения требований, установленных условиями программ.

Так, у бизнеса возникали сложности с нормативом, предполагающим сохранение 100% численности персонала на длительный период. Многие участники опроса отмечали избыточную сложность отчетности, которая нередко воспринималась как значимый барьер.

«Многие востребованные меры поддержки нуждаются в «донастройке»», — отметил Шохин, предложив усилить поддержку онлайн-мероприятий в связи с ограничением проведения массовых акций. Также он рекомендовал подумать о расширении программы субсидирования процентных ставок по кредитам на модернизацию, объяснив это тем, что бизнес заинтересован в поддержке лизинга, в том числе международного.

Кроме того, Шохин указал, что важно продлить сроки действия наиболее востребованных инструментов и механизмов поддержки. Он напомнил, что на данном этапе они ограничены где-то 2024 годом, где-то 2029-м, отметив, что «для длинных масштабных проектов поддержка нужна на более долгосрочную перспективу».

Предложение вывести сроки действия поддержки за 2029 год не значит, что страна еще лет 10 будет оправляться от кризиса, считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Государство старается заложить большой объем мер поддержки, чтобы бизнес не только вернулся к докризисным показателям, но и начал наращивать позиции, открывать новые торговые точки и заводы, создавая дополнительные рабочие места в регионах», — объясняет Сигал. При этом он отмечает, что восстановление отраслей пройдет разными темпами. Например, пострадавшим авиаотрасли, туризму, перевозкам, сфере красоты, непродуктовому ритейлу потребуется больше времени, чем тем сферам, где удар пандемии был не таким мощным. Эксперт также подчеркнул, что при введении льгот невозможно полностью удовлетворить запросы предпринимателей, которые пострадали от колебаний экономики и кризиса 2020 года.

В России 2021 год продолжит быть трудным для бизнеса даже несмотря на то, что он в целом адаптировался к шоку коронокризиса, считает научный руководитель факультета социальных наук Финансового Университета при правительстве РФ Сергей Белоконев. По его мнению, все дело в том, что государство, к сожалению, так и не предложило оптимальных мер поддержки, а главное — базовые условия для бизнеса вовсе неидеальны.

«Высокий процент кредита можно было бы снизить, стимулируя бо́льшую активность госбанков, а также повысить покупательную способность населения (шаги по повышению МРОТ и минимальной пенсии могли бы быть более энергичными) — все это является важнейшими экономическими проблемами. И этих инициатив мы ожидаем в новом году от руководства страны», — говорит Белоконев. Он добавляет, что улучшить экономическую ситуацию в стране могли бы федеральные и региональные инвестиционные проекты, оптимизация госкорпораций и эффективность их инвестпрограмм, а также расширение практики реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Также системным решением для стимулирования российской экономики могла бы стать муниципальная реформа, расширяющая финансовые возможности территорий.

О том, что на сроки восстановления бизнеса будет влиять скорость восстановления экономики, говорит и Павел Сигал.

«Нужно понимать, что все будет зависеть от множества факторов – начиная от того, как скоро в странах пройдет вакцинация, и заканчивая восстановлением авиасообщения с другими странами», — отмечает эксперт.

Генеральный директор бизнес-образовательной компании «Like Центр» Василий Алексеев, в свою очередь, считает, что роль поддержки переоценена, и если бизнес невозможно перестроить под новые «ковидные»‎ реалии, значит, у этого бизнеса нет будущего.

«Мир изменился, и как раньше уже не будет. А потому, какой смысл выхаживать то, что обречено на гибель? Поддержка поможет продлить их жизнь, но лишь на время. Сопротивляться неизбежному — пустая трата времени и ресурсов. Слабые [бизнесы] должны уйти с рынка, либо перестроиться и найти новые точки роста»,

— уверен эксперт.

Алексеев не исключает, что в 2021 году закроются компании, выжившие исключительно за счет помощи и поддержки, не сумевшие при этом подстроиться под новые условия. Он полагает, что на смену им придут новые предприниматели, либо «переродятся» старые, которые должны учесть ошибки прошлого и стать бизнесом новой формации, ведущие бизнес не «на коленке» и по наитию, а системно и грамотно, как это делают большие компании.

«Именно на этом прогрессе малого бизнеса властям сегодня стоит сфокусировать внимание. Не оживлять то, что должно умереть, а создать условия для развития нового бизнеса. В первую очередь, должны измениться взаимоотношения бизнеса и власти. На смену «палочной» системе должна прийти модель взаимодействия, когда бизнес и власть не будут противопоставлены друг другу», — уверен эксперт. Он разъясняет, что модель должна способствовать и мотивировать бизнес работать, согласно закону, предупреждать нарушения, а не ловить и наказывать. Самый простой пример — блокировка банковских счетов. Это почти всегда «сюрприз», хотя у налоговой есть все возможности, как минимум, предупредить предпринимателя, отмечает Алексеев.