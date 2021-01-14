Без ковров и меховых шапок: как Росстат теперь будет считать инфляцию

Росстат обновил «потребительскую корзину» — список товаров и услуг, на основании которых рассчитывается уровень ежемесячной инфляции. «В 2021 году Росстат будет ежемесячно отслеживать цены на 556 товаров и услуг, что на 36 товарных позиций больше, чем в прошлом году», — сообщается в четверг 14 июля на официальном сайте ведомства.

В росстатовской «корзине» увеличилось количество лекарственных средств и медицинских изделий. Пять из них – Азитромицин, Цефтриаксон, Осельтамивир (Номидес), Апиксабан (Эликвис), витамин Д3 – используются при лечении коронавируса.

В новом перечне — маски, антисептик для рук и даже одноразовые шприцы.

Включен и ряд медицинских процедур — диагностика на МРТ или КТ, а также услуги сиделок по уходу за больными и пожилыми людьми на дому.

Если в 2020 году в ежемесячном режиме велся мониторинг цен на 40 лекарств, то в 2021 году планируется мониторить 53 наименования, уточнили в ведомстве.

Минус ковры, плюс — каршеринг и онлайн-кинотеатры

Дополнен также список товаров для гигиены — гелем для душа, жидким туалетным мылом, дезодорантом, дезинфицирующим средством для очистки полов, стен, мебели, бумажными столовыми салфетками и носовыми платками.

При этом Росстат вычеркнул из мониторинга изменение цен на ртутные градусники, включив в перечень безртутные галинстановые термометры. Это связано с тем, что Россия еще в 2014-м присоединилась к Минаматской конвенции по ртути и с 2020 года их производство в стране прекращено.

В ежемесячную оценку индекса потребительских цен включены последние потребительские тренды — подписки на онлайн-кинотеатры и видео-сервисы, а также услуги аренды автомобилей (каршеринг).

Расширен список экскурсионных программ и туров как по России, так и за ее пределами – в Турцию и ОАЭ. «Стоимость проживания в гостинице будет оцениваться в широком диапазоне – от стоимости спального места в хостеле до номера в пятизвездочном отеле», — обещает Росстат.

Одновременно из списка исключены товары, которые, как решили в статведомстве, перестали пользоваться спросом у потребителей — шапки из меха, кнопочные мобильные телефоны, наборы мягкой мебели, ковры.

По-прежнему Росстат планирует фиксировать цены на 44 вида продуктов питания, дизельное топливо и бензин (АИ-92, АИ-95, АИ-98), семь услуг ЖКХ, четыре вида пассажирских перевозок (автобус, трамвай, троллейбус, метро). А также на товары первой необходимости, непродовольственные товары, туристические поездки (организованный туризм) в Грецию и в Китай, лечебно-оздоровительные услуги (стоимость дня пребывания в санатории, в доме отдыха или пансионате).

В этом году также Росстат расширит количество источников для сбора информации об изменении цен — за счет контрольно-кассовой техники. «Это первое крупное обновление списка за последние годы», — подытожили в Росстате.

Напомним, в понятие «потребительской корзины» входит набор необходимых продуктов, товаров и услуг для поддержания естественной жизнедеятельности человека. Этот показатель может быть составлен как на одного человека, так и на семью. «Потребкорзина» необходима для того, чтобы рассчитать прожиточный минимум, исходя из действующих цен. В 2002 году стоимость «корзины» составляла три тысячи рублей, в 2020-м — 14400 рублей.

Статистика прогнулась под пандемию

Изменение методики Росстата предполагает увеличение позиций товаров и услуг, по которым считается инфляция (с 520 до 556) – это не революционное изменение, но один из первых шагов в правильном направлении, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Не менее значимым эксперты считают переход на новый порядок расчета ИПЦ с использованием больших данных от контрольно-кассовой техники. «Это станет значительно более серьезным изменением, поскольку такой порядок расчета предполагает сбор первичной информации с онлайн-касс вместо ручного сбора и обработки сотрудниками Росстата. Это позволит расширить номенклатуру товаров (с 400 до 1000), а количество котировок увеличится с 700 тыс. до нескольких миллионов. В итоге цены в мониторинге ведомства станут более репрезентативными», — говорит Беленькая.

Большие данные, полученные через контрольно-кассовую технику, позволят составить более объективную картину изменения структуры потребления. «Как ранее отмечал МВФ, структура потребления в мире существенно изменилась вследствие пандемии и социального дистанцирования — люди тратят большую часть дохода на необходимое, на продукты питания, лекарства, жилье и товары для дома, и меньшую — на путешествия, услуги, одежду и обувь. Это может приводить к недооценке инфляции», — добавляет Беленькая.

Росстат применяет адекватные современные методики, согласен аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. «Во всех странах инфляцию отслеживают ровно тем же образом: изучают товары наибольшего спроса, собирают из них «корзину» и так далее. Можно уверенно сказать, что имидж отечественной статистики не хуже, чем у большинства стран Восточной Европы и определенно лучше, чем у Китая или других стран с закрытой политической системой», — говорит Емельянов.

Скромное обаяние Росстата

Но произошедший сейчас апгрейд «корзины» — это косметические изменение в индексе цен, общая картина по инфляции в России не изменится, считает эксперт. «Удаление из корзины кнопочных телефонов или ковров — это давно назревшая необходимость, добавление масок и МРТ во многом опоздавшая инициатива. Но поскольку вес каждой отдельной из этих позиций внутри «корзины» невелик, то смещение индекса потребительских цен будет малозаметным», — говорит Емельянов из «Фридом Финанс».

А ошибки в расчете инфляции, за что часто упрекают Росстат, могут быть связаны «с неадекватной выборкой продуктов или услуг, а также тем, что статведомство объективно не успевает за трендами. Например, считает цены на сосиски или масло по одной торговой марке, в то время как популярными теперь стали другие. За спросом на электронику угнаться еще сложнее», — говорит Емельянов.

Обновление списка товаров-представителей, используемых при мониторинге цен Росстата, является давно назревшей необходимостью, отмечает аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Дмитрий Плеханов.

При этом в списке Росстата остается много других позиций, которые также вызывают недоумение. «Например, экскурсионная поездка на автобусе по городам Европы или пересылка простого письма внутри России», — говорит Плеханов.

Кроме того, вызывает вопросы и тот факт, что именно мониторит Росстат в каждой из категорий товаров. Например, цены на зубные щетки (кроме электрических), в то время как Евростат включает электрические зубные щетки в качестве отдельной позиции. Или, например, Росстат собирает данные о ценах на вату, а Евростат — на ватные палочки. «Росстат мониторит данные о ценах на пластмассовые и мягкие игрушки, а в списке Евростата можно найти видеоигры для Playstation 3 и настольные игры (Монополия)», — говорит эксперт ИКСИ Плеханов.

Другая проблема, которая существует при сборе данных о ценах и потом проецируется на показатель инфляции, — каким образом осуществляется отбор конкретных марок товаров для мониторинга. «Если для расчета цен выбирать самые дешевые товары, то в результате может получаться не совсем корректная картина», — добавляет Плеханов.

«Я вообще ничего особенного не вижу в этом изменении потребкорзины. В 2014 году Россия ввела экономические контрсанкции и отказалась от закупки импортного продовольствия, структура потребления россиян тогда сильно изменилась», — говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

В прошлом году структура потребления снова изменилось и, естественно, цены необходимо считать по-новому, солидарны эксперты. Но станут ли точнее официальные показатели Росстата по инфляции после перехода на новую методику эксперты судить не берутся.