«Остановить санкции»: советник Байдена выдвинул предложение по «Северному потоку — 2»

Необходимо остановить действие американских санкций против российского проекта «Северный поток — 2». Такую рекомендацию дал советник избранного президента США Джо Байдена Николас Бернс. Во время предвыборной кампании Бернс консультировал Байдена по вопросам внешней политики.

«Европейцы должны приостановить строительство «Северного потока — 2», а американцы — действие санкций», — сказала он в интервью немецкой газете Handelsblatt.

Бернс считает, что такие действия «предоставили бы новой администрации США возможность доверительно и спокойно говорить с германским правительством и другими участвующими [в проекте] странами».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Их общая мощность составит 55 млрд куб. м в год. Тянется газопровод от побережья России до Германии через Балтийское море. На сегодняшний день газопровод почти завершен — построено 94%.

Завершить проект в срок помешали американские санкции. Первые из них были введены в декабре 2019 года. Ограничениям подверглись все иностранные партнеры России, которые участвовали в непосредственном строительстве газопровода. Из-за санкций свои работы прекратила швейцарская Allseas — компания отказалась от укладки труб и вывела все свои суда из зоны строительства.

России понадобилось время, чтобы найти альтернативу — судно «Академик Черский». В настоящее время к строительству присоединилось также судно-трубоукладчик «Фортуна».

Американские власти поясняют свои санкции «заботой о Европе», которая, по мнению Вашингтона, может попасть под давление России, если та установит монополию на европейском газовом рынке.

В свою очередь, российский президент Владимир Путин заверял, что проект «Северный поток — 2» сугубо экономический — он не будет использован в политических интересах.

Многие эксперты напоминают, что у американцев много своего сжиженного-природного газа (СПГ), которые они хотели бы продать европейским странам. Только, по сравнению с российским, он менее выгоден.

Так как санкции позволили только приостановить строительство газопровода, а не остановить его вовсе, США вводят новые. Ранее в Госдепе США предупредили, что грядут новые ограничения с американской стороны.

«Мы можем подтвердить, что Госдепартамент обратился к компаниям, чтобы сообщить о принятии дополнительных санкций по закону об обеспечении энергетической безопасности Европы в рамках оборонного бюджета на 2021 финансовый год [начался 1 октября 2020 года] и риске санкций за продолжение связей с проектом «Северный поток — 2», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

По словам собеседника агентства, «те, кто поддерживает и участвует в этом проекте злонамеренного российского влияния, должны немедленно выйти из него или столкнутся с последствиями», как об этом ранее говорил глава Госдепа Майк Помпео.

По информации Reuters, в документе будут названы строительные компании, обеспечивающие помощь в прокладке подводного трубопровода, страховые фирмы, а также предприятия, которые занимаются проверкой строительного оборудования.

Тем временем Германия объявила о своей заинтересованности в обсуждении вопроса строительства «Северного потока — 2» с новой администрацией США. Глава МИД ФРГ Хайко Маас напомнил, что американские власти ранее обещали провести «консультаций на правительственном уровне» перед тем, как вводить новые ограничения.

«Мы считаем это положительным решением и хотим, как только новая администрация приступит к своим обязанностям, обсудить эту тему с коллегами в Вашингтоне», — отметил министр.