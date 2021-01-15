Вертолетные деньги: как власти США, Европы и России поддерживали граждан

Избранный президент Джо Байден, чья инаугурация (вступление в должность) состоится 20 января, пообещал утвердить новый пакет мер стимулирования экономики объемом $1,9 трлн, сообщает Reuters. «Кризис глубоких человеческих страданий очевиден, и мы не можем тратить время впустую. Мы должны действовать сейчас», — цитирует Байдена агентство.

На борьбу с коронавирусом и вакцинацию Байден предлагает потратить 415 млрд и еще 440 млрд – выделить для малых предприятий, пострадавших от локдауна. И самое главное — около $1 трлн обещано в виде прямой помощи домохозяйствам.

Каждому американцу обещано по $1,4 тыс. к уже одобренным Конгрессом $600. Повысят и размер пособия по безработице (с января по сентябрь) — с $300 до $400 в неделю.

Собственно на аналогичном размере прямых выплат ($2000) настаивал ранее и действующий президент Дональд Трамп, но возражения возникли у Конгресса, причем, скорее всего, по политическим причинам. Сейчас обе палаты Конгресса под контролем однопартийцев Байдена — демократов. Так что, после ухода Трампа сомнений в принятии, как его уже называют, «пакета Байдена» не возникает.

«Вертолетные деньги» и отпуск по болезни

Первый пакет господдержки американцам был принят еще 18 марта прошлого года. Трамп сначала подписал закон о предоставлении финансовой помощи пострадавшим от вспышки коронавируса на $100 млрд. Пакет содержал положения об оплачиваемом отпуске для работников на случай чрезвычайных обстоятельств, а также о бесплатном тестировании на вирус. Закон также обязует компании менее чем с 500 сотрудниками оплачивать до двух недель отпуска по болезни, если сотрудник заболеет коронавирусом. Кроме того, сотрудникам разрешили брать отпуск на 10 недель с выплатой двух третей зарплаты.

Кроме того, $500 млрд правительство выплатило американцам c доходом до $75 тыс. в год (по $1,2 тыс. на взрослого и по $500 на ребенка). На расширенное страхование по безработице — $250 млрд.

Размер господдержки постоянно увеличивался и в итоге составил $2 трлн. При президенте Байдене, как уже стало понятно, стимулирующие меры снова расширят. В целом с начала кризиса господдержка экономики и граждан, включая «пакет Байдена», по которому еще предстоит проголосовать в Конгрессе, составит $5,2 трлн. Это эквивалентно четверти годового объема производства США.

В Конгрессе сейчас уже обсуждается такая мера, как продление запрета на выселение должников, и эта новация также будет действовать, как минимум до сентября. Еще $170 млрд, возможно, будет направлено на открытие школ, закрытие которых во многих частях страны лишило работы миллионы учителей, преимущественно женщин.

«Предлагаемый пакет новой демократической администрации предусматривает адресную помощь, которая, по словам экономистов, обеспечивает наиболее эффективный экономический рост», — сообщает Reuters. По оценке экономиста Moody's Райана Свита, этого комплекса стимулирующих мер достаточно, чтобы экономика могла отыграть весь спад после рецессии COVID-19 к третьему кварталу 2021 года.

Оплатили еду и долги

Но некоторые экономисты предупреждают о рисках, которые несет массированная финансовая господдержка. «Экономический бум может вызвать дискомфортный рост цен или искусственно завышать цены на активы», — заключает Reuters.

Сейчас эксперты изучают, насколько эффективно был потрачен первый стимулирующий пакет. По подсчетам аналитиков Kellogg, супружеские пары в США получили, как минимум $2400 и еще по $500 на каждого ребенка. Первая треть выплат была сделана властями уже через неделю после принятия закона.

Получатели чеков от государства начали тратить свои средства довольно быстро, в среднем в течение 10 дней после получения. При этом у тех американцев, у кого на текущих счетах было $3000 и более не стремились воспользоваться полученными от государства средствами.

Аналитики из Columbia Business School определили, что больше всего расходов из полученных средств было направленно на покупку еды, арендную плату и оплату счетов за коммунальные и прочие услуги.

Собственно, в эти сектора экономики (кафе-рестораны, недвижимость, ЖКХ) и пошли стимулирующие меры в первую очередь. А сектор пассажирских перевозок и продажа автомобилей остались в уязвимом положении, отметили эксперты.

«Можно, конечно, утверждать, что стимулирующий пакет в США был во многом избыточным, далеко не все получатели госпомощи в ней реально нуждались», — согласен управляющий партнер компании «Кадерус Капитал» Андрей Акопян.

Он отмечает, что многие американцы понесли свои внезапно образовавшиеся средства на фондовый рынок, скупая подешевевшие акции. «Зато программа госпомощи бизнесу и населению, а также поддержка Федрезервом «мусорных облигаций» (с рейтингом ниже инвестиционного уровня) позволили остановить стремительное падение фондового рынка США и вернуть рынки к росту», — уточняет эксперт.

«Но мои хорошие знакомые, проживающие в США, сообщили, что такая небольшая сумма обычно растворяется в текущих расходах – это для среднего класса. Но она может быть определяющей для реально нуждающихся семей. А пенсионеры отложили доппаек от государства, у них ничего не изменилось в структуре расходов и доходов. Молодежь и средний класс - инвестировали, вернули долги», — говорит Акопян.

Прямые выплаты в США были проведены без учета финансового положения граждан и, естественно, что для тех, кто потерял работу, и вынужден был содержать семью, таких вливаний было недостаточно, считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Неудивительно, что обеспеченные граждане предпочли оставить их на счетах до лучших времен, поэтому основная задача по стимулированию потребительского спроса в США не была реализована в полном объеме», — говорит Сигал.

Смягчили выплаты по ипотеке, подняли пенсии

Тем не менее многие страны приняли не только меры поддержки экономики и бизнеса, но и раздали деньги населению, точнее, перечислили их на карточки. Но в большинстве случаев в привязке к уровню доходов.

В Великобритании, например, малые предприятия розничной торговли, гостиничного и туристического бизнеса на время эпидемии освобождаются от налога на коммерческую деятельность. Британцам, испытывающим финансовые трудности, дали трехмесячная отсрочку по ипотечным платежам.

Германия еще в марте 2020 года оперативно разрешили частным предпринимателям получить прямые субсидии размером до €15 тыс. На это было выделено €50 млрд. Разрешили также получать неограниченные кредиты. Арендодателям запретили расторгать договоры со съемщиками жилья.

В Италии приостановили выплаты по займам бизнеса и ипотечным кредитам населения (под госгарантии для банков). Работающим родителям с детьми до 12 лет там предоставляется ваучер на €600 для компенсации услуг нянь. Родители, занятые в частном секторе, могли оформить оплачиваемый отпуск и получить до 50% надбавки, если в семье есть ребенок младше 12 лет. Все работающие итальянцы с доходом не более €40 тыс. в год, получили по €100. Всего на поддержку семей и предпринимателей было потрачено €10 млрд.

В Турции власти подняли минимальный порог пенсии до 1500 турецких лир ($230) и выплатили 2 млрд лир ($308 млн) в качестве финансовой помощи бедным семьям. В ОАЭ государство предоставило банкам кредиты под нулевую процентную ставку, чтобы заемщики смогли не платить по кредитам до шести месяцев.

В России в прошлом году больше всего повезло самым неблагополучным с точки зрения доходов семьям – с несовершеннолетними детьми. На каждого ребенка до 7 лет было выплачено в три приема по 25 тысяч рублей. Последний подарок от властей проанонсировал 31 декабря президент Владимир Путин – пять тысяч рублей получили семьи с малолетними детьми. Кроме того, был увеличен максимальный размер пособия по безработице — с 8000 рублей до 12 130 рублей.

Между тем, идет третья волна пандемии, предупредил в пятницу 15 января глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе Гайдаровского форума. «И, возможно, она будет не слабее второй как минимум, а может, и больше», — сказал Кудрин. Он отметил, что прогнозировавшийся правительством рост экономики в конце прошлого года, не случился. Кудрин отметил, что необходимы структурные реформы, борьба с бедностью россиян, а меры господдержки, введенные раньше, придется продлевать, не экономить, хотя и это и «потребует дополнительных бюджетных трат».

Масштаб прямых выплат гражданам в США и РФ различается на несколько порядков. Но это отражает и различие в экономических возможностях стран, говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«США является эмитентом резервной валюты, что позволяет стране проводить довольно рискованные эксперименты с наращиванием бюджетного дефицита и госдолга, финансируемых за счет монетарных стимулов ФРС на триллионы долларов. У России таких возможностей нет, поэтому здесь несравнимо более консервативная финансовая политика», — поясняет Беленькая.

Кроме того, в США кардинально отличается структура экономики (доля малого и среднего бизнеса в ВВП – более 50%). «В России доля МСБ лишь около 20% ВВП, что позволило правительству обойтись точечными мерами поддержки. На наш взгляд, господдержка граждан могла бы быть больше, что лучше бы отразилось на потребительском спросе и на восстановлении экономики», — считает эксперт.