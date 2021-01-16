Таксисты и грузчики: кем россияне подрабатывали в праздники

Сервис по оперативному поиску подработок My Gig провел тематическое исследование, в ходе которого выяснилось, какую подработку на новогодних праздниках искали жители России.

Так, с 31 декабря по 10 января 2021 года мужчины чаще всего выбирали подработку водителем такси (28,7%) или курьером с автомобилем (27,6%). 19,8% хотели подработать грузчиком, 13,4% — промоутером. Вакансия пешего курьера оказалась на пятом месте по востребованности — ей интересовалось 10,3%.

Предпочтения женщин сильно различались от выборки к выборке, отмечают в My Gig. Они чаще всего искали подработку клинером (24,3%), работником зала (20,8%) и няней (17,2%). В популярные вакансии также попали промоутер (11,7%), пеший курьер (10,2%), сиделка (9,7%) и фотограф (5,8%).

По версии «Работы.ру», самыми популярными предложениями подработки, которые искали россияне в декабре, были курьеры, сборщики заказов в магазине, водители, репетиторы, SMM-специалисты, копирайтеры и маркетологи. Среди жителей России также востребованы предложения для разнорабочих, компьютерных мастеров и официантов, заметили в сервисе.

«В середине декабря мы провели исследование среди россиян и узнали, четверть опрошенных (25%) планировали найти на новогодние праздники работу или подработку», — рассказал коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий.



Традиционно популярность подработки возрастает в периоды отпускных сезонов и продолжительных каникул (например, новогодних или студенческих), то есть зимой и летом. Количество вакансий с неполной или частичной занятостью в эти периоды увеличивается, отметила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Она добавила, что в 2020 году из-за «ковидных» ограничений в работе отдельных отраслей и временном высвобождении трудовых ресурсов, занятых в них, число людей, прибегающих к поиску подработки, увеличилось, но по мере снятия ограничений и восстановления пострадавших бизнесов ситуация корректировалась.

По данным «Работы.ру», 89% россиян хотели бы подрабатывать кроме основной деятельности, еще 8% утверждают, что уже заняты на подработке. И только 3% опрошенных заявляют, что не хотят устраиваться на дополнительную работу.

Мы можем отметить, что частичная занятость и временные вакансии – это очевидный тренд на рынке онлайн-рекрутмента, на развитие которого повлияла пандемия коронавируса и массовый переход на удаленную работу, говорит генеральный директор SuperJob Анастасия Чучалова.

«С февраля мы фиксируем рост интереса работодателей к привлечению самозанятых специалистов и временных работников, которых удобно привлекать под сезонные пики спроса или для экспансии за пределы своего региона. Мы в SuperJob уверены, что этот тренд с нами надолго, и поэтому в 2020 году запустили ряд сервисов для привлечения временных специалистов, а также платформу для найма и трудоустройства самозанятых», — рассказывает эксперт.

Подработка действительно стала трендом уходящего года как среди работодателей, так и среди соискателей, соглашается управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель. По его словам, в стране продолжает расти количество вакансий с частичной занятостью: за год число рабочих предложений в России на неполный день увеличилось на 39%, а число откликов на них — на 38%. Количество предложений от работодателей со свободным графиком в годовом выражении выросло на 89%, а соискательская активность по ним — на 61%.

«Еще одной тенденцией на рынке труда стал фриланс и практика привлечения дополнительного персонала в пиковые часы загрузки. Нестабильная экономическая ситуация вынуждает организации оптимизировать свои расходы, поэтому компании все больше движутся в сторону гик-экономики и нанимают сотрудников под конкретные задачи без постоянного оформления в штат», — обращает внимание Артем Кумпель.

Он объясняет, что сейчас данный подход активно распространяется среди «синих» и «серых воротничков». К примеру, в предпраздничный период накануне новогодних каникул работодатели активно привлекали курьеров и водителей, высоко востребованной также была профессия продавца, резюмирует эксперт.