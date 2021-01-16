Еще четыре страны: как Россия возобновляет регулярные рейсы

С 27 января этого года Россия возобновит международное авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. Рейсы в эти страны будут отправляться несколько раз в неделю из Москвы.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января 2021 года», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Во Вьетнам, Индию и Финляндию рейсы будут направляться по два раза в неделю. В Хельсинки также будут направлены дважды в неделю рейсы из Санкт-Петербурга. В Катар — из Москва в Доху самолеты будут направлены три раза в неделю.

Решение было принято на основании обозначенных ранее критериев: 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тыс. населения. При этом суточный прирост новых случаев должен быть не более 1% за 14 дней, а коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в течение недели должен быть не более 1. Кроме того, возобновление авиасообщения происходит на принципах взаимности.

Также увеличено количество рейсов в Египет по маршруту Москва — Каир. Теперь самолеты туда будут летать до пяти раз в неделю.

«Оперативный штаб напоминает о необходимости максимально бережно относиться к своему здоровью, сократить посещение общественных мест, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и антисептики, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью», — добавили специалисты.

В декабре 2019 года началось распространение коронавирусной инфекции, которое привело к тому, что 27 марта правительство России приняло решение приостановить регулярное авиасообщение со всеми странами. Исключение составили вывозные рейсы, грузовые, почтовые, медицинские и ряд других рейсов.

Восстановление полетов началось только в августе прошлого года. в настоящее время регулярное авиасообщение восстановлено с Турцией, Танзанией, Швейцарией, Египтом, ОАЭ, Белоруссией, Киргизией, Казахстаном, Сербией, Южной Кореей, Японией, Кубой, Эфиопией и некоторыми другими странами.

В то же время восстановленные ранее международные перелеты из России в Великобританию и обратно 22 декабря было решено прекратить. Это связано с распространением нового типа коронавируса — «британского». Несколькими днями ранее Россия продлила это решение до 1 февраля.

«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года», — отмечалось в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок в середине декабря сообщил, что исследователи обнаружили в стране новую форму COVID-19, которая, по их словам, распространяется гораздо быстрее предыдущей.

Ученые утверждают, что эта разновидность более заразна, чем «обычный» тип вируса. По словам премьер-министра Соединенного Королевства, «британский» штамм распространяется быстрее на 70%. Его уже обнаружили в более чем 40 странах.

В России также был зафиксирован один случай «британского» штамма, завезенного из Великобритании. При этом ранее Роспотребнадзор сообщил, что отечественные специалисты создали тест-систему, которая за 1,5 часа может выявить «британский» штамм COVID-19.

«Тест способен различать мутантную форму вируса от немутантной за счет использования особых последовательностей олигонуклеотидов. Используемая технология изотермической амплификации позволяет выполнить анализ за 1,5 часа с момента забора мазка до получения результата, в то время как классические тесты занимают в три раза больше времени», — отмечается в сообщении.