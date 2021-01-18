Инвесторы на старт: Москва может выйти на рынок займов

Займы для развития

Согласно бюджету Москвы, в этом году столица впервые после почти 10-летнего перерыва планирует выпустить облигации. Предельный объем заимствований в 2021 году составит 396 млрд рублей, но по факту может быть и ниже, поскольку будет зависеть от результатов исполнения бюджета и от потребностей города в деньгах.

«Важно, что столица не сокращает свои расходы, несмотря на сокращение доходов. Для этого впервые более чем за десять лет правительство Москвы планирует выйти на рынок заимствований. Это позволит нам не изымать из экономики города те деньги, которые вкладываем в нее как инвесторы. На каждый вложенный городским бюджетом рубль приходится три рубля частных инвестиций, и мы прогнозируем существенный мультипликативный эффект от такого решения», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Выпуск облигаций позволит сохранить социальные расходы бюджета на необходимом уровне, что весьма важно в период пандемии, и не останавливать городские инвестиционные программы. В нынешних реалиях рекордно низких ставок деньги для финансирования бюджетных программ дешевле привлечь с рынка, чем замораживать сегодня проекты и возобновлять их через несколько лет, когда опять появится возможность их финансировать за счет бюджета.

В прошлом году Москва потратила огромные ресурсы на борьбу с пандемией, поддержку бизнеса и населения, выполнив при этом полностью все свои обязательства по реализации стратегически значимых проектов для города. И сейчас особенно важно в полном объеме продолжить развитие инфраструктурных проектов столицы (развитие транспортной системы, строительство новых школ, поликлиник, детских садов, жилого массива и другие программы).

«Москва достаточно надёжный заёмщик, и, учитывая довольно низкий исторически уровень ключевой ставки в текущий момент, город имеет уникальную возможность привлечь дешёвые денежные средства», - отмечает глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

У Москвы уже есть опыт в размещении облигаций - в 2006 и 2013 годах, из которых выпуск 2006 года получил кредитные рейтинги S&P и Fitch. Выпуски привлекли как российских, так и иностранных инвесторов, что не удивительно: надежность ценных бумаг столицы гарантируется ее экономическим положением и финансовыми результатами.

«Выход Москвы на рынок заимствований ожидается инвесторами и будет ими востребован», - считает старший директор группы региональных и международных финансов Fitch Ratings Владимир Редькин.

Облигации vs кредит?

На сегодняшний день облигационный заем является для города более привлекательным долговым инструментом, чем кредит, поскольку стоимость размещения и обслуживания облигаций ниже. Эксперты оценивают среднюю ставку купона по таким облигациям на уровне 5-7 процентов, что является более выигрышным вариантом по сравнению с кредитными программами.

Еще одно веское преимущество – срок привлечения заемных средств. Типичный срок кредита сегодня составляет два-три года, иногда – четыре года. Облигации – это намного более гибкий инструмент, который позволяет привлекать средства на срок до 7-8 лет и более. Благодаря этому город имеет возможность сформировать комфортный график погашения займа.

Кроме того, по мнению экспертов, региональные облигации сегодня являются популярным инвестиционным инструментом на фоне снижающихся ставок по банковским депозитам. Разместив бонды, город не только привлечет с рынка деньги на свое развитие, но и даст инвесторам новый доходный и надежный инструмент.

«Выпуск облигаций правительством Москвы для города – это оправданный шаг, который позволит не сокращать его развитие и реализовывать инфраструктурные и социальные проекты. Тем более, что облигации в таком контексте - это более выгодная история, чем кредит. Для инвесторов выпуск таких облигаций я оцениваю позитивно, потому что они получают дополнительный ликвидный и хорошо защищенный инструмент инвестирования, позволяющий получать доходность выше банковского депозита», - считает директор региональной сети филиалов БКС Премьер Сергей Данилов.

По мнению экспертов, московские облигации будут интересны и физическим лицам, ведь для них на фоне снижающихся ставок по депозитам актуальны новые объекты для инвестирования, в связи с чем растет интерес частных инвесторов к ценным бумагам. Так, число открытых на Мосбирже брокерских счетов, с которых разрешено покупать ценные бумаги, к концу 2020 года достигло 8,8 млн, при этом, за прошлый год их было открыто больше, чем за все предыдущие годы. Потенциально эти люди могут стать инвесторами выпуска.

Сегодня московские облигации выступают более чем достойной альтернативой ОФЗ и корпоративным облигациям и по надежности, и по доходности. Традиционно облигации регионов и муниципалитетов имеют более высокую доходность по сравнению с государственными облигациями, при этом, их можно смело считать столь же надежным источником дохода.

«Выпуск облигаций правительства Москвы будет востребован инвесторами. Во-первых, их будет привлекать высокая надежность эмитента, во-вторых, сейчас в целом большой спрос на хорошего качества долговые инструменты. В-третьих, они рассчитаны на широкий круг инвесторов, которые сейчас активны на рынке. Так что интерес можно прогнозировать большой. В свою очередь для Москвы – это хороший способ финансирования бюджета и целевых проектов, а сейчас на рынке удачный момент для такого выпуска», - отмечает генеральный директор аналитического агентства «БизнесДрон» Павел Самиев.

«В текущей ситуации появление новых простых и понятных для инвестора инструментов с фиксированной доходностью должно найти спрос на рынке. Тем более, что столичные облигации должны быть надежными и качественными. А сам факт выхода на рынок заимствования – это обычное дело, которое позволяет городу закрыть свои нужды и в полном объеме выполнять обязательства», - согласен с ним председатель правления АРБ Олег Скворцов.