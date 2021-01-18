Строительство «Севпотока-2» приостановлено из-за протестов экологов ФРГ

Немецкие экологи выступили против разрешения Федерального ведомства по судоходству и гидрографии (BSH) разрешить строительство российского трубопровода «Северный поток — 2» на территории Германии.

«От организаций Deutsche Umwelthilfe и Nabu поступили соответствующие электронные письма, сообщили в Федеральном ведомстве морского судоходства и гидрографии в понедельник. Таким образом разрешение, которое выдано для укладки в водах Германии, временно не имеет силы», — говорится в материале телерадиокомпании Norddeutscher Rundfunk.

В экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) заявили, что ведомство, которое продлевало разрешение, не учло аргументы, которые касались охраны окружающей среды и климата.

BSH продлило разрешение на реализацию проекта 15 января этого года, оно действительно до мая.

В релизе пресс-службы отмечалось, что речь идет об участках на 16,5 и 13,9 км в исключительной экономической зоне ФРГ. Подобное разрешение уже выдавалось, но оно истекло в сентябре прошлого года.

После того, как разрешение было выдано, оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 — сообщил, что в скором времени готов определить сроки продолжения работ. «Вероятно, мы сможем более точно определить, когда мы начнем прокладывать трубы, только в конце января — начале февраля», — приводит РИА «Новости» слова представителя организации.

Ранее сообщалось, что проект закончен более чем на 90%. Сроки сдачи газопровода в эксплуатацию были передвинуты из-за санкций США против проекта.

Прошлый проект оборонного бюджета Соединенных Штатов, как и нынешний, предполагал введение ограничений против иностранных партнеров России по этому проекту. В январе 2020 года это привело к тому, что основной трубоукладчик «Северного потока — 2» швейцарская компания Allseas немедленно свернула работы по прокладке.

Тем не менее в Москве заверяют, что проект будет завершен. Так, в декабре прошлого года трубоукладчик «Фортуна» закончил строительство одного из участков в водах Германии.

Вашингтон считает, что если Москва займет ключевую позицию на европейском газовом рынке, то тогда у российской стороны будет дополнительный рычаг политического давления. Однако президент России заверял, что «Северный поток — 2» — это исключительно экономический проект.

Эксперты в то же время отмечают, что американцы хотят продвинуть свой сжиженный природный газ на европейский рынок. Но такой вариант сильно уступает российской альтернативе, прежде всего, в цене.

Тем не менее США не оставляют попыток повлиять на Германию, которая играет ключевую роль в строительстве «Северного потока — 2». Ранее советник избранного на пост президента США демократа Джо Байдена заявил, что санкции стоит на время заморозить, а с Германией провести переговоры.

«Это дало бы новой администрации США возможность доверительно и рассудительно поговорить с правительством Германии и другими участвующими странами», — сказал он в интервью Handelsblatt.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отмечал, что Берлин «заинтересован» в диалоге с новой американской администрацией по этому поводу.

Но с ним не согласен глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст (Левая партия). В комментарии РИА «Новости» он выразил негодование в связи с тем, что Германия якобы должна проводить какие-либо переговоры по этому проекту.

«Я по-прежнему считаю совершенно неуместным, чтобы мы с США обсуждали нашу энергетическую политику. Поэтому я отвергаю это предложение. <...> Строительство «Северного потока — 2» — дело сугубо европейское, имеет все необходимые разрешения и поэтому должно быть быстро завершено», — сказал собеседник агентства.

На продолжение строительства газопровода может также повлиять избрание нового председателя правящей партии Германии ХДС. Им стал Армин Лашет. По мнению экспертов, он будет придерживаться политики канцлера страны Ангелы Меркель, если займет ее пост. По мнению политолога Александра Рара, Лашет будет отстаивать строительство газопровода.