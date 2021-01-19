Новая категория граждан сможет досрочно стать пенсионерами

В 2021 у медиков, которые принимали непосредственное участие в борьбе с коронавирусом, появится возможность оформить досрочный выход на пенсию. Об этом сообщает зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко, передает НСН.

«Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана»,

— заявила Кусайко.

Она добавила, что медикам, работавшим в «красной зоне», теперь полагается льгота на покупку машины, стоимость которой не превышает полутора миллиона рублей — выплата может доходить до 375 тыс. рублей. Кроме того, у врачей появилась возможность приватизировать жилье при условии наличия определенного профессионального стажа. Татьяна Кусайко обратила внимание на то, что такая программа действует пока что лишь на региональном уровне, но уже пользуется большой популярностью.

Помимо медицинских работников, в 2021 году досрочно выйти на пенсию смогут многодетные матери, а также потерявшие работу граждане предпенсионного возраста, сообщалось ранее в «Московском Комсомольце».

Газета напомнила, что в текущем году россияне будут выходить на пенсию на год позже, однако в законодательстве предусмотрена норма по выходу на пенсию раньше общеустановленного возраста для упомянутых выше двух категорий граждан.

К примеру, женщине, воспитавшей как минимум пять детей, позволят уйти на пенсию в 50 лет. Те, у кого четверо и трое детей, смогут стать пенсионерами на четыре и три года раньше соответственно.

Такая льгота будет распространяться только на россиянок от 55 лет, и исключительно на тех, кто успел заработать на менее 15 лет трудового стажа. Право выхода на пенсию в 50 лет также имеют матери детей с инвалидностью.

Что касается мужчин, в случае потери работы из-за сокращения штата или ликвидации предприятия граждане предпенсионного возраста имеют право выйти на пенсию на два года раньше. Для этого достаточно получить в центре занятости справку о том, что попытка трудоустроиться не увенчалась успехом. Однако такая льгота действует только для тех, у кого трудовой стаж не менее 25 лет.

Согласно опросу Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка, поддерживать желаемый уровень жизни на пенсии жителям России позволит доход в размере 45,6 тыс. руб. Это средний показатель, полученный по итогам опроса жителей крупных городов страны в возрасте от 45 до 60 лет. Как отмечает газета «Известия», это примерно втрое больше, чем средняя пенсия в России в 2021 году.

При этом в некоторых городах ежемесячная сумма, в которую респонденты оценивают комфорт на пенсии, заметно больше: в Москве это 65,1 тыс. руб., во Владивостоке — 57,1 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 55,4 тыс. руб., в Хабаровске — 52,4 тыс. руб., в Красноярске — 48,8 тыс. руб. Ниже медианного показателя оказались ожидания жителей Пензы (39,9 тыс. руб.), Астрахани (38,8 тыс. руб.), Ульяновска (38,6 тыс. руб.), Рязани (38,5 тыс. руб.).

Респондентам также задали вопрос, что нужно для благополучной пенсии. 98% из них указали собственное жилье, 97% — качественную медицину, 96% — полноценное питание дома и в кафе, а также возможность заниматься спортом или другими хобби. Почти для такого же количества участников опроса важно обладать современной бытовой техникой, иметь доступ к культурным ценностям и обладать возможностью самостоятельно организовывать свою жизнь. Собственный автомобиль упомянули 77% опрошенных, а желание располагать свободным временем и пользоваться помощью по дому выразили около трети респондентов.