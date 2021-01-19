Криминал на удаленке: почему растет киберпреступность

Число экономических преступлений в России в 2021 году продолжит расти. В частности, их распространению способствовала пандемия, заявил руководитель лаборатории компьютерной криминалистики международной компании Group-IB Валерий Баулин в интервью РИА «Новости».

Специалист полагает, что среди типов преступлений такой вид, как вывод активов, останется на первом месте. Он добавляет, что поскольку мы все уже давно живем в цифровом мире, с «классическими» преступлениями все плотнее будут сращиваться киберпреступления, и компаниям нужно всерьез задуматься об укреплении проактивной киберзащиты своей IT-инфраструктуры и повышении киберграмотности сотрудников.

Естественно, чем больше цифровая сфера проникает в нашу жизнь, преступники также все чаще используют цифровые технологии, соглашается руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации компании «Ильяшев и Партнеры» Дмитрий Константинов.

Он отмечает, что есть составы преступлений, по своей сути связанные с кибер-технологиями (например все, что связано с хакерскими атаками), есть общие составы, которые, тем не менее, могут быть связаны с цифровой сферой (мошенничество интернете остается мошенничеством), а есть цифровые следы как криминалистическая составляющая (например, если уличный грабитель выложит фотографию с жертвой в соцсеть, это будет цифровой след).

Профильные агентства, собирающие аналитику по различным кибер-преступлениям, заявляют однозначно – количество таких преступлений будет расти, сообщил генеральный директор Gamesup42 Игорь Ивченко.

«Это связано, во-первых, с тем, что все больше платежей физических лиц переходят в онлайн. И пандемия этому способствовала – сокращается доля наличных расчетов, растет доля электронных платежей. Мошенники этим пользуются – в РФ в 2020 году рост таких преступлений по разным оценкам составил до 300%»,

— отмечает собеседник «Газеты.Ru».

О том, что число киберпреступлений растет с каждым годом, говорит и директор компании «Антифишинг» Сергей Волдохин. По его словам, тот факт, что многие организации перевели сотрудников на удаленку, вызвал еще больший рост числа компьютерных преступлений. По данным МВД в 2020 году он составил примерно 80%, и есть все основания предполагать, что в 2021 году тенденция не изменится, отмечает эксперт.

Что касается юридических лиц, то и здесь растет опасность, что компании не всегда занимаются информационной безопасностью в должном объеме. И безусловно, различные схемы по воровству средств организаций также будут расти, предупреждает Игорь Ивченко из Gamesup42.

По результатам совместного опроса hh.ru и «СёрчИнформ», компании все чаще стали искать специалистов по кибербезопасности – более четверти опрошенных предприятий сообщили, что при экстренном переводе на удаленку в 2020 году им не хватало таких специалистов. Четверть опрошенных заявили, что планируют расширение штата, в 12% компаний принято решение о создании подразделения «с нуля». 30% смогли нанять новых сотрудников, еще 24% увеличили штат за счет кадрового резерва, а 12% усиливали коллектив за счет ресурсов на стороне – аутсорсинговых компаний.

«Данные, полученные в ходе опроса, подтверждают, что пандемия и массовый переход в онлайн сильно повлияли на рост востребованности специалистов в сфере кибербезопасности: 25% компаний уже под влиянием этих обстоятельств расширили штат таких специалистов путем найма новых сотрудников или переводом из других подразделений»,

— говорит директор департамента специальных проектов hh.ru Виталий Терентьев.

По данным сервиса, количество вакансий для таких специалистов в РФ показывают двузначные темпы роста: если в 2018 г. было открыто свыше 17 тысяч вакансий, то за неполный 2020 (с января по октябрь) уже почти 30 тысяч. Еще более быстрыми темпами растет количество резюме ИБ-специалистов: в 2018 г. их было 18 тысяч, в 2019 – 25 тысяч, а за 2020 – уже свыше 55 тысяч. Показатель конкуренции в этой сфере очень низкий – в 2018-2019 гг. он был на уровне 1 и только в 2020 году он вышел на уровень 2 человека на место, что говорит об остром дефиците.



Компании из различных отраслей с каждым годом все больше осознают важность защиты данных в цифровой среде и увеличивают инвестиции в данное направление. Как правило, через приобретение различных технических средств защиты, однако этого недостаточно, говорит Сергей Волдохин. Он предупреждает, что киберпреступники постоянно совершенствуют методы проникновения, и

чаще всего целью первого удара становятся легкомысленные и доверчивые сотрудники, которые открывают вредоносные вложения или вводят свои пароли на фишинговых сайтах.

Чтобы окупить вложения в киберзащиту, эксперт советует в дополнение к техническим средствам сформировать у сотрудников навыки противодействия мошенническим атакам — обучать их правилам безопасности на работе и в повседневной жизни, а также вырабатывать практические навыки безопасного поведения в онлайн-среде с помощью систем, имитирующих реальные атаки.