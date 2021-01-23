Откопать машину и утеплить окна: чего хотелось россиянам в морозы

Пришедшие на прошлой неделе морозы породили спрос на ряд товаров и услуг, рассказали «Газете.Ru» в Ozon, YouDo и других маркетплейсах и сервисах. Россияне поспешили утеплить свои машины и согреться сами.

Если продажи таких теплых аксессуаров, как шапки и шарфы, на протяжении всего января стабильны, то на варежки и перчатки в Ozon заметили растущий спрос в холодную неделю — объем продаж с 11 по 17 января включительно вырос на 30% относительно предыдущей недели. Пик пришелся на 18 января. В годовом сопоставлении продажи варежек и перчаток за ту неделю выросли выросли в 3,7 раза.

В Lamoda заметили, что в этом месяце жители столицы почти в 5 раз чаще приобретали валенки, чем год назад, когда столбики термометров в январе не опускались сильно ниже нуля. В период с 1 по 19 января 2021 года москвичи активно интересовались зимней обувью. Примечательно, что все еще остаются популярны такие модели, как тимберленды (рост в 4,4 раза год к году), угги (рост в 3,4 раза) и дутики (рост в 2,4 раза).



В холод москвичи стали больше тратить на зимнюю одежду (+22%). Расходы на термобелье в январе этого года выросли в 3,2 раза, а на термоноски пользователи потратили в 12,8 раз больше. Из-за сильного похолодания головным убором решили обзавестись даже те москвичи, кто привык ходить зимой без него. Так, расходы на эту категорию товаров в этом месяце увеличились на 69%. Высоким спросом стали пользоваться балаклавы: мужчины стали покупать их в 10,7 раза активнее, а женщины — в 2,4 раза. На 17% выросли расходы москвичей на шарфы.Для прогулок на свежем воздухе пользователи активно приобретали термосы, продажи которых на прошлой неделе удвоились в годовом сопоставлении, подсчитали в Ozon. Холодная январская погода также спровоцировала рост интереса к обогревателям и тепловентиляторам — продажи обогревателей в штучном исчислении на неделе с 11 по 17 января выросли на 64% к предыдущей неделе и в 4 раза год к году, а продажи тепловентиляторов на той неделе увеличились на 67% к предыдущей и в 2,5 раза в годовом соотношении.

Помимо прочего, на прошлой неделе в 5 раз год к году выросли продажи электропростыней. Их также покупали на 30% больше, чем неделей ранее — россияне серьезно подходят к вопросу обогрева спален, отметили в Ozon. На Wildberries также заметили желание россиян согреться ночью, в период максимального снижения температуры. Так, спрос на электрические простыни на этой площадке с 1 по 18 января вырос в 4 раза год к году, на электрические грелки — в 3 раза.

Из-за морозов многие запаслись устройствами и аксессуарами, позволяющие запустить двигатель автомобиля при низких температурах, отмечают аналитики сервиса. Так, пуско-зарядные устройства с 1 по 18 января этого года стали приобретать в 3 раза чаще, чем в аналогичный период прошлого года; провода для прикуривания — в 6 раз, а предпусковые обогреватели двигателя — в 2 раза.

«Спрос на автомобильные тепловентиляторы, которые россияне приобретают для более быстрого прогрева салона автомобиля, вырос в 12 раз год к году, на автоодеяла, позволяющие дольше сохранять тепло в двигателе и ускорить его прогрев — в 10 раз год к году»,

— рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Январские морозы и снегопады принесли действительно много хлопот автолюбителям, но в то же время стали источником заработка для тех, кто готов помочь вызволить машину из сугроба. Если автомобиль завалило снегом, исполнители «Авито Услуг» предлагают его откопать, а на случай, если он замерзнет и не будет заводиться — отогреть или взять на буксир.

В среднем спасти машину от снега стоит 700-800 рублей, но цена может меняться в зависимости от габаритов авто, его местоположения, а также температуры и погодных условий. На стоимость влияет и время суток: учитывая, что вызволить автомобиль часто нужно срочно, некоторые «спасатели машин» предлагают свои услуги круглосуточно, по особому тарифу.

На YouDo.com в подкатегории «Помощь на дороге» число заданий с 11 по 17 января выросло в 2,5 раза по сравнению с неделей ранее. Пользователи также просят отогреть, прикурить или откопать автомобиль. За этот же период спрос на услуги автоэлектриков вырос на 20%. А в подкатегории «Эвакуаторы» рост числа заданий составил 70%, рассказала «Газете.Ru» пресс-секретарь онлайн-сервиса услуг Ольга Чернявская. По ее данным, вырос и спрос на некоторые ремонтные услуги по дому — например, в подкатегории «Окна, остекление, балконы» количество заданий увеличилось в 2 раза . Чаще всего встречались такие задания, как починить окно, заделать щели, утеплить окна и остеклить балкон.