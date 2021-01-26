Уколоться и расти: МВФ улучшил прогноз по российской экономике

Международный валютный фонд улучшил прогнозы по росту мировой экономики в 2021 году, следует из опубликованного во вторник доклада. В частности, эксперты фонда ожидают более быстрого восстановления российской экономики. Согласно обновленному прогнозу, рост ВВП России в 2021 году достигнет 3% вместо 2,8%, как предполагалось ранее. Предыдущий прогноз был сделан в октябре прошлого года. В 2022 году рост ВВП России и вовсе ускорится до 3,9%, считают в МВФ.

Традиционно поддерживающие экономический рост России цены на нефть увеличатся, отмечают эксперты фонда.

«Цены на нефть, как ожидается, вырастут в 2021 году более чем на 20% по сравнению с нижним базовым (уровнем) 2020 года, однако будут все еще оставаться намного ниже (уровня) 2019 года», — говорится в прогнозе.

Рост ждет и цены на другие сырьевые товары, включая металл.

Несмотря на улучшение прогноза экспертов фонда, он все еще скромнее ожиданий российских ведомств. Минэкономразвития РФ закладывает на текущий год рост на 3,3%, ЦБ РФ — 3-4%.

Что ждет мировую экономику

По мнению экспертов МВФ, мировой ВВП вырастет на 5,5% вместо ранее ожидавшихся 5,2%. В 2022 году темпы замедлятся до 4,2%.

Значительно улучшен прогноз по американской экономике — до 5,1% с 3,1%.

В то же время снижена оценка роста экономики стран еврозоны — до 4,2% с 5,2%. В 2022 году ожидается его замедление до 3,6%. Прогноз роста ВВП Италии снижен до 3%, Испании — до 5,9%, Германии — до 3,5%, Франции — до 5,5%. Ухудшена оценка Великобритании — на 1,4% до 4,5%, но в 2022 году МВФ ждет рост островной экономики на 5%.

ВВП Японии в текущем году вырастет на 3,1% по сравнению с прогнозируемыми ранее 2,3%, в 2022 году — на 2,4%.

МВФ понизил прогноз роста экономики Китая в 2021 году до 8,1% с 8,2%, в 2022 году ожидает рост на 5,6%.

Рекордно улучшена оценка роста ВВП Индии — до 11,5% по сравнению с 8,8% в предыдущем прогнозе, и немного для бразильской экономики — 3,6% вместо 2,8%.

Пересмотр прогноза по мировой экономике, как отмечает МВФ, отражает ожидания роста в связи с началом массовой вакцинации населения в большинстве стран.

В то же время МВФ отмечает сохранение неопределенности в результате второй волны пандемии, появления новых штаммов вируса, возобновления локдаунов в ряде стран.

МВФ слишком оптимистичен?

Прогноз по темпам роста российской экономики выглядит вполне реалистично, но показывает, что восстановление затянется. По итогам 2021 года российский ВВП еще не вернется к уровню докризисного 2019-го, уточняет начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский.

«Сравнение же с мировой экономикой вообще выглядит очень печально. В России и по итогам 2020 года был спад выше (пусть и ненамного, всего на 0,1 п.п.), и подъем в следующем году куда более скромный против роста мировой экономики на 5,5%», — говорит Заверский.

А если учесть прогноз и на 2022 год, то вывод очевиден: доля российской экономики в мировой продолжит сокращаться. «Хуже всего то, что полноценных драйверов, которые могли бы дать толчок нашей экономике, вытащив ее на другую траекторию роста, пока не прослеживается», — добавляет эксперт ИКСИ.

МВФ, возможно, излишне оптимистичен в отношении России, замечает гендиректор «УК Спутник --Управление капиталом» Александр Лосев. Эксперт напоминает, что российскому правительству была поставлена задача наращивать экономику темпами выше мировых. Для того, чтобы реализовать этот план, потребуются неординарные усилия, считает он. «Слова, сказанные Черной королевой Алисе, актуальны и для экономики: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!» — говорит Лосев.

«Меры поддержки экономики РФ оказались даже в относительном выражении на порядок меньше, чем, например, в Китае и США. Для темпов роста выше мировых потребуются триллионные госинвестиции, возврат капиталов из-за рубежа, снижение налогов, программы поддержки населения и бизнеса, намного превышающие величину падения экономики в 2020 году… Пока ничего подобного не предлагается», — указывает эксперт.

Учитывая, что структура экономики существенно не изменилась и до кризиса рост ВВП составлял в среднем 1,5%, восстановление к уровням 2019 года может занять как минимум два года.

К тому же постоянная слабость рубля работает на дальнейшую долларизацию экономики и отток капитала и отнюдь не стимулирует рост, продолжает Лосев. «Если добавить к общей картине геополитические риски и нестабильность внешних рынков, в том числе и сырьевых, то даже о 3% роста для экономики РФ не может быть и речи», — заключает Лосев из «УК Спутник — Управление капиталом» .

«МВФ дает достаточно консервативный прогноз. Это как раз соответствует сценарию, если инфляция будет находится на повышенном уровне, 4,5-5% в течение большей части 2021 года», — говорит начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Но если в США повысится ключевая ставка, что не исключено, то и в России вслед за этим произойдет повышение, и тогда возникает риск еще большего замедления восстановительного роста, предупреждает эксперт.

Главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров прогнозирует рост ВВП РФ в 2021 году на уровне 3,3%. «В последующие годы ускорение темпов роста выше 2,5-3% год к году станет возможным только в случае проведения глубоких структурных реформ, включающих демонополизацию экономики через снижение доли неэффективных предприятий и госсектора, улучшение инвестклимата и защиты прав инвесторов и собственности», — полагает Тихомиров.

Главный риск для России — новые волны роста заболеваемости, что заставит правительство сохранять ограничения на экономическую деятельность, считает Тихомиров. Другие весомые риски — обострение политических противоречий, расширение практики применения различного рода санкций.