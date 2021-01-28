Предписана вакцинация: почему рубль снова падает

На открытии торгов на Мосбирже в четверг, 28 января, курс доллара поднимался до 76,3 рубля, евро — 92,4 рубля. Тем самым российская валюта обновила трехмесячный минимум к евро и двухмесячный к доллару. В течение дня она немного улучшила свои позиции.

Но в перспективе нескольких дней курс рубля может просесть еще больше. Это следует даже из традиционно консервативных оценок Центробанка.

Регулятор повысил с 29 января официальный курс доллара США сразу на 1,15 рубля до 76,18 рубля. Для евро установлен курс 92,13 (плюс 91 копейка).

За минувший год реальный эффективный курс рубля обвалился к доллару на 12%, к евро — на 18%.

Эксперты видят дальнейшие риски для российской нацвалюты. Негативные известия пришли еще в начале недели, отмечают в «БКС Мир инвестиций». Причем сразу с двух самых влиятельных торговых площадок. В США обнаружились проблемы с принятием нового пакета стимулирующих мер на $1,9 трлн из-за межпартийных противоречий. Это может отодвинуть отодвинуть старт реализации мер поддержки на март, тогда как ранее ожидался февраль.

Не читайте на ночь западных агентств

Второй удар — комментарии Народного банка Китая, предупредившего о возникновении «пузырей» на фондовом рынке и в секторе недвижимости. Инвесторы расценили эти новости как сигнал к бегству из рисковых активов, включая рубль.

На этом фоне прозвучал самый жесткий прогноз — возможный откат рубля к пятилетним минимумам.

«Рублевый курс может отойти к уровням 82 за доллар и 94 рубля за евро», — говорит инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Но это произойдет, по мнению эксперта, только в том случае, если «глобальные и страновые риски действительно реализуются в наименее благоприятном сочетании».

Глобальные риски для рубля — это прежде всего санкционная риторика в отношении России со стороны западных стран, считают эксперты.

«На текущий момент это ключевой фактор, который оказывает давление на рубль», — отмечает аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева.

Ослабление рубля возможно, но не в таком масштабе, уверен главный экономист компании Lockoinvest Дмитрий Полевой. «Не видим предпосылок для такого резкого ослабления, максимум — 73-75 рублей за доллар к концу года», — добавляет Полевой, но делает оговорку: «при отсутствии серьезных изменений в санкционной истории».

«В курсе рубля сейчас присутствует премия, связанная как с геополитическими рисками, так и с повышенной степенью неопределенности глобальных перспектив», — согласен председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов.

По мнению руководителя программы «Цифровая экономика» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Софьи Главиной, рубль показывает сильную взаимосвязь с геополитическими событиями. «Последние события, в частности, несогласованные протесты и ситуация с арестом оппозиционера [Алексея] Навального, сигнализируют о возможном ухудшении отношений с США и ЕС и вероятности введения новых санкций против России», — предупреждает эксперт РУДН.

В четверг 28 января страны ЕС (кроме Венгрии) на совете ОБСЕ призвали Россию незамедлительно освободить задержанных в ходе недавних акций протеста. «Мы осуждаем жестокое подавление мирных протестов в городах по всей России в субботу, 23 января», — говорится в заявлении 26 стран содружества.

Инвесторы ждут массовой вакцинации

Эксперты называют еще на два весомых фактора, оказывающих негативное влияние на рубль. Это задержки с вакцинацией населения в большинстве стран мира, возвращение к локдаунам. Также остается традиционная угроза удешевления барреля.

За процессом вакцинации в глобальном масштабе инвесторы с пристрастием следят с ноября прошлого года. Сейчас ситуация складывается так, что валюты развивающихся стран несут потери к доллару на фоне усиления эпидемии в Европе, США и Китае и задержках с вакцинацией в ряде стран. «Сохранение сложной эпидемиологической обстановки в мире и небыстрый в глобальном контексте процесс массовой вакцинации ведут к снижению аппетита к риску у инвесторов. В результате поддержку получают защитные активы, в первую очередь доллар», — уточняет глава Евразийского банка развития Николай Подгузов.

В России массовая вакцинация началась 18 января. Как и частичное смягчение ограничительных мер. Производство вакцины от коронавируса в стране идет с опережением графика. Об этом в четверг 28 января заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Планируется привить порядка 70 млн россиян, почти половину населения страны.

Вся надежда на баррель и ФРС США

Что касается цен на нефть, то эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Сергей Пухов называет именно их обвал «основным риском в 2021 году». Решение Саудовской Аравии добровольно сократить свою добычу на 1 млн баррелей в сутки в феврале-марте уже привело к росту стоимости до $55 за баррель, а высокие нефтяные цены станут триггером добычи сланцевой нефти в США.

«В результате в апреле может произойти существенное увеличение добычи нефти в мире. На фоне медленного восстановления спроса из-за продолжающейся пандемии это может привести во втором квартале к профициту нефти на рынке и резкому снижению цен на нее», — рассуждает Пухов из ВШЭ.

Но по мнению управляющего директора ИК «Универ Капитал» Артема Лютика, цены на нефть в последнее время довольно стабильны. «А стабильные котировки нефти все же поддержат рубль, так что снижения до рекордных показателей прошлого года ждать не стоит. В среднем по году рубль будет торговаться на уровне 75-76 в паре с долларом и около 90-91 в паре с евро», — говорит Лютик.

Как напоминает профессор Школы финансов НИУ ВШЭ Александр Абрамов, МВФ ожидает довольно быстрого восстановления мировой экономики и роста спроса на нефть, газ и другие ресурсы. «В этой ситуации рубль должен укрепляться», — уверен Абрамов.

Но по наблюдению заместителя руководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, рубль не всегда следует за ценой на нефть. Инвесторов больше насторожило выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, заявившего, что экономическая активность и рынок труда в США восстанавливаются медленнее, чем ожидалось. «Видимо, это заявление настолько напугало мировые рынки, что доллар, который еще недавно падал, начал достаточно быстрый подъем, и теперь капиталы с рискованных развивающихся рынков перетекают в доллар», — заключает Мильчакова.

Но от полного краха рубль может спасти все та же ФРС США, не исключают эксперты. «Действия ФРС по вливанию денег в экономику все-таки приведут к ослаблению доллара и усилению валют развивающихся стран и рубля. Это случится в первом квартале. То, что рубль сейчас ослабевает, — это аномалия», — заключает профессор ВШЭ Александр Абрамов.

На момент публикации материала доллар торговался на отметке 75, 98 рубля, евро — 92,13. Нефть — $55,18