Неспортивное поведение: почему физкультура не стала для россиян доступнее

Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ до 2020 года не достигла главной цели — обеспечение доступности спорта для всех групп населения. Такой вывод сделали аудиторы Счетной палаты РФ, проверив расходы госбюджета на эти цели за 2018-2020 годы (документ имеется в распоряжении «Газеты.Ru»).

«Основные барьеры на пути регулярных спортивных занятий россиян — это высокая стоимость спортивно-оздоровительных услуг, недостаточно развитая сеть физкультурно-спортивных организаций и их удаленность от мест проживания», — отмечает СП. «На начало 2020 года фактический уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями в целом по России составил 55,7%», — сообщила на коллегии заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова.

Всего за три года на развитие массового спорта было направлено 249,9 млрд рублей, подсчитали в СП.

«Основной объем средств расходуется на создание спортивной инфраструктуры. При этом мероприятия по повышению финансовой доступности спортивных занятий за счет предоставления льгот малообеспеченным гражданам или возмещения недополученных доходов организациям, оказывающим физкультурно-оздоровительные услуги, не предусмотрены», — отметили аудиторы.

Только в двух российских регионах – в Москве и Приморском крае — компенсируются недополученные доходы коммерческим организациям, оказывающим услуги на бесплатных или льготных условиях.

Ни поплавать, ни попрыгать

«Таким образом, рост числа спортивных сооружений в целом по России не решает проблему физической доступности спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом в ряде регионов», — отметила аудитор.

Например, в 2019 году занятия в бассейне без тренера, являющиеся самыми низкими по стоимости, были недоступны 56% населения, с тренером — 75% населения.

Самостоятельные занятия в тренажерном зале не могли себе позволить 60%, а с тренером – более 80% граждан.

Хуже всего обстоят дела с доступностью спортивных занятий для лиц с ограниченными возможностями. Под их потребности адаптировано менее трети существующих спортивных объектов. «К 2030 году Минспорт планирует увеличить количество таких объектов до 38%. При этом по действующему закону о соцзащите должен быть обеспечен беспрепятственный доступ для инвалидов ко всем физкультурно-спортивным объектам.

То есть, существует риск неисполнения свободного доступа и через десять лет, отмечает аудитор Изотова.

Минспорт приписывал количество спортсменов

В ходе проверки были выявлены существенные расхождения отчетности Минспорта и Росстата.

Например, базовые значения целевых показателей за 2018 год ФП «Спорт – норма жизни» расходятся с оценкой Счетной палаты, полученной на основании данных Росстата, в 2 - 2,5 раза.

Что касается статистики Минспорта, выяснилось, что количество занимавшихся физкультурой и спортом в 2018 году в возрасте 15-18 лет на 194 тысячи человек превысило фактическую численность граждан России этого возраста по данным Росстата.

Не согласованы между собой и данные Минспорта о суммарной загруженности спортивных сооружений и численности граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом в России за 2019 год. Суммарная загруженность всех спортивных сооружений составила в 2019 году 10,9 млрд человеко-часов. Такую загруженность могли бы обеспечить 100,3 млн человек, систематически занимающиеся физкультурой и спортом в этих спортсооружениях.

«Однако, по данным самого Минспорта, численность занимающихся спортом составила в 2019 году всего 58,6 млн человек. Таким образом, средний уровень загрузки объектов спорта в целом по России, составляющий 72%, представляется завышенным», - констатировала Галина Изотова.

Государство вкладывает большие средства в развитие инфраструктуры для доступа граждан к спорту, но не использует в полной мере возможности государственно-частного партнерства, отмечает член общественного совета Росмолодежи Николай Калмыков. «Бизнес создает свое, государство свое, а можно было бы намного эффективнее вместе работать над оздоровлением россиян», — говорит Калмыков.

К примеру, возможен прямой заказ квот на занятия спортом для граждан у частных спортивных учреждений — по единому льготному тарифу от государства.

Стадионы и теннисные корты простаивают под замком

Не менее остро стоит вопрос о создании прозрачных схем для использования государственной инфраструктуры частными спортивными организациями. «Городские стадионы, вузовские и школьные спортивные площадки зачастую простаивает. Условия доступа частников к государственной и муниципальный инфраструктуре усложнен до предела, да и финансовые условия космические. А ведь малый бизнес мог бы внести большой вклад в вовлечение населения в спорт и ЗОЖ», — говорит Калмыков.

Следовало бы активнее внедрять систему компенсации недополученных доходов бизнесу (фитнес-центры, дворцы спорта, бассейны и т.п.) при оказании определённых объёмов спортивных услуг бесплатно, считает Калмыков.

«Или вводить льготы отдельным категориям граждан, в том числе малообеспеченным, пенсионерам, не имеющим финансовых возможностей купить платные спортивные услуги», — говорит Калмыков, добавляя, что граждане сами могли бы выбирать, где и как им заниматься физкультурой и спортом, а государство постфактум оплачивало эти услуги владельцам спортивных организаций.

Существуют две модели возмещения, уточняет директор Института спортивного менеджмента и права НИУ ВШЭ Сергей Алтухов. Первая модель – компенсация оплаты спортивных услуг. Это применяется в Москве, а также в Приморском крае. По словам Алтухова из ВШЭ, в Приморье это связано с тем, что в свое время губернатор края Кожемяко входил в рабочую группу Госсовета по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» и был сторонником этой идеи.

Вторая категория — это вычет из налогов работников, который направляется работодателю. Законопроект на эту тему еще в 2015 году подготовили депутаты-справедливороссы на компенсацию 50% затрат на фитнес от своего работодателя и еще 25% — из бюджета. Компенсации способствовали бы росту количества занимающихся спортом, и, как следствие, повышению их работоспособности. Но в итоге правительство подготовило собственный законопроект.

Абонемент в фитнес-клуб – это пока что достаточно дорогое удовольствие для большинства россиян, отмечает член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев. «И разумеется, возможность вернуть хотя бы часть денег, потраченных на фитнес-услуги, положительная новость. Хотя, конечно, сумма в год, которую можно будет вернуть, не впечатляет», — считает депутат.

Если жив пока еще – гимнастика

Налоговый вычет будет предоставляться на физкультурно-оздоровительные услуги. Перечень таких услуг сформирует правительство. Предполагается, что в этот перечень войдут не только услуги фитнеса, но и посещение бассейна, йога, секции единоборств, занятия в рамках комплекса ГТО.

Предложено внести поправки в статью 219 Налогового кодекса о социальных налоговых вычетах, дополнив ее физкультурно-оздоровительными услугами и правом на соответствующий вычет в размере 13%. Вычет планируется оформлять по справке из спортивного учреждения с приложением чека.

Максимальные расходы, по которым планируется установить налоговый вычет, - 120 тысяч рублей в год. Таким образом, предельная сумма компенсации «за физкультуру» составит 15,6 тысячи рублей.

Закон внесен в Госдуму и как ожидается вступит в силу с 2022 года.

Также планируется предоставить налоговые льготы компаниям, которые платят за фитнес сотрудников. «Но это следующий шаг, который предстоит сделать. В первую очередь необходимо определиться с критериями включения физкультурно-спортивных организаций в правительственный перечень», — уточнил депутат Свищев.

Завкафедрой экономики РУДН Вероника Холина также считает, что массовое вовлечение людей в спорт не может обойтись без дотаций, однако на ближайшие три года бюджет (2021-2023 годы) прогнозируется дефицитным. «Увеличения расходов н спорт ждать не приходится», — говорит эксперт.

Кроме того, принятая в конце прошлого года Стратегия развития физкультуры и спорта до 2030 года в значительной степени ориентирована на профессиональный спорт, отмечает эксперт. «При этом предложение льгот социально-незащищенным гражданам остаётся, по сложившейся практике, на усмотрение руководства спортивных объектов. Это является одной из причин низкой вовлечённости в спорт людей пенсионного возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья», — считает эксперт РУДН Холина.

В основе Стратегии-2020 — некорректная методика учета целей и задач с размытыми определениями, и поэтому оценить реальную доступность в занятиях россиян спортом на ее основе невозможно, считает эксперт НИУ ВШЭ Сергей Алтухов. В 2020 году действие документа заканчивалось, можно было скорректировать новую Стратегию-2030, но Минспорт этого не сделал, опасаясь прекращения финансирования со стороны Минфина, заключил эксперт ВШЭ.