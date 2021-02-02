Клиенты ушли в отказ: число покупок в магазинах рухнуло

Магазины несут колоссальные убытки, о чем свидетельствует гигантский отток клиентов: в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 количество покупок в магазинах страны рухнуло на 39% в сравнении с 2019 годом. Об этом свидетельствует эквайринговая статистика банка «Русский стандарт», входящего в пятерку крупнейших в стране. Исследование основано на анализе суммы средних чеков онлайн- и офлайн-покупок в 2019 и 2020 годах.

Средняя стоимость одной покупки подорожала за год на 19% — до 1 105 рублей. Число сделок с использованием различных онлайн-витрин и сайтов магазинов в пандемию значительно выросло (на 127%).

Однако средний чек онлайн-покупок тоже упал в сравнении с 2019 годом — на 26% (до 1 379 рублей).

Через интернет россияне чаще всего заказывали еду в супермаркетах — средняя покупка в этом сегменте составила 2025 рублей. Также покупали одежду и аксессуары (средний чек на уровне 1 179 рублей) и платили за финансовые сервисы, в том числе пополняли брокерские счета и делали переводы (1 064 рубля).

«Примечательно, что в 2019 году на первом месте были профессиональные услуги, среди которых можно отметить агентства по трудоустройству, ландшафтному дизайну, услуги подрядчиков, мастеров мелкого ремонта, клининга и прочее, на втором — супермаркеты, на третьем — развлекательные онлайн-сервисы», — отмечают аналитики банка.

Самые распространенные затраты россиян на покупки офлайн не поменялись — в первую тройку вошли те же категории, что и годом ранее: точки быстрого питания и фастфуд (средний чек —552 рубля), супермаркеты (580 рублей), а также кафе и рестораны (2 209 рублей), сообщили в банке.

Снижение потребительской активности нанесло мощный урон, прежде всего по субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), отметил накануне бизнес-омбудсмен Борис Титов. По его словам, за прошлый год выручка МСП обвалилась на 2,8 трлн рублей, только у оптовой торговли оборот снизился на 1,7 трлн рублей.

«Вот и приехали. Жизнь показывает, что наши декабрьские предложения по новым мерам поддержки бизнеса очень актуальны.

Субъектов бизнеса стало на полтора миллиона меньше. Пагубные последствия пандемии не закончились.

Мы ещё в декабре предложили Президенту смягчить условия программы льготных кредитов под 2%. Полностью списывать задолженность, если сохранилось не менее 80% штата по сравнению с июнем, и списывать половину, если сохранилось 70%», — перечислил предложения в публикации на своей странице в Facebook бизнес-омбудсмен.

Титов также напомнил, что предпринимательское сообщество предложило списать недоимку по всем налогам и страховым взносам по состоянию на 1 ноября прошлого года для всех индивидуальных предпринимателей и юрлиц из реестра МСП, а также предприятий с годовым оборотом до 2 млрд. руб. (за 2019 год), которые относятся к пострадавшим отраслям.

«Бизнесу очень трудно выбираться из потерь без новой помощи», — резюмировал уполномоченный по правам предпринимателей.

Социологические опросы и исследования субъективны и могут отражать только частично картину происходящего, не со всеми тезисами исследования «Русского стандарта» готова согласиться заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Она указывает на то, что аналитики банка ориентируются на данные эквайринговых платёжных систем, то есть, исключительно безналичных расчётов, в то время как в прошлом году рекордно увеличился спрос на наличные деньги.

По данным Центробанка, объем наличной денежной массы впервые за 10 лет в прошлом году превысил 13 трлн рублей.

Тем не менее в «Альпари» указывают на данные Росстата, согласно которым в 2020 году розничные продажи в России упали на 4,1%, так что сокращение потребления, безусловно, присутствует. Однако нельзя считать, что сегмент МСП будет однозначно пострадавшим от сокращения потребления, так как с рынка, прежде всего, уходили как раз крупные торговые сети, преимущественно торгующие непродовольственными товарами. Доля оборота «неорганизованной» торговли, то есть рынков и ярмарок, в общем обороте розничной торговли в 2020 году в свою очередь даже увеличилась (с 3,5% до 4,7%, по данным Росстата), отметила эксперт.

В информационно-аналитическом центре ожидают оживления бизнеса вместе со спросом в этом году.

«В 2021 году Россия будет преодолевать последствия пандемии, соответственно, будут отменяться ограничения для бизнеса и фактически для потребления товаров и услуг. Значит, по итогам года можно будет ожидать восстановительного роста розничных продаж на 4-5%, по нашим прогнозам», — поделилась с «Газетой.Ru» ожиданиями Мильчакова.

Экономисты надеются, что в большей степени выиграют от восстановления спроса крупные ритейлеры, которые уже вытеснили в период кризиса некоторые небольшие сети. Впрочем, ошибочно считать, что крупный бизнес — однозначный бенефициар пандемии. Авиакомпании, крупные турагентства, операторы гостиничного бизнеса постоянно обращаются к государству за увеличением объёма помощи. К примеру, не выдержала кризиса широко известная сеть по торговле книгами «Республика», напоминает экономист.

Впрочем, даже статистика Росстата говорит, что российская экономика получила шоковый удар в прошлом году. ВВП страны по итогам года сократился на 3,1%, что является максимальным спадом с момента кризиса в 2009 году.