Не в пример России: арабы меняют нефть на электромобили

О том, что американский стартап Lucid Motors ведет переговоры с государственным инвестиционным фондом (PIF) Саудовской Аравии по поводу строительства завода электромобилей, сообщил непосредственно глава суверенного фонда Ясир Аль-Румайян в интервью британскому изданию Financial Times. Впоследствии агентство Bloomberg узнало, что обе стороны обсуждали создание завода в Джидде на побережье Красного моря.

Саудовское правительство в последние годы вкладывает значительные средства в диверсификацию экономики, пытаясь снизить влияние нефтедобычи,

а также стремится привлечь международные компании в королевство, отмечает агентство. Компания Lucid еще в 2018 году привлекла $1 млрд арабских инвестиций, на строительство завода в пустыне американского штата Аризона, по аналогии с гигафабрикой Tesla Илона Макса. Собственно, Lucid и позиционирует себя, как первого достойного конкурента для корпорации американского миллиардера-новатора.

Арабский государственный инвестиционный фонд, управляющий инвестиционными активами в $2,5 трлн, предоставит большую часть денег для строительства завода Lucid в особой экономической зоне королевства, отметили источники Bloomberg. В качестве потенциального адреса строительства завода также рассматривается Неом – новый город на северо-западе страны, который саудиты возводят по принципу современного кластера, привлекающего высокотехнологичные проекты.

В отличие от многих стартапов, которые объявляли себя едва ли не «убийцами» Tesla, у Lucid уже есть реальная производственная инфраструктура.

Они даже смогли переманить к себе бывшего главного инженера Tesla Питера Роулинсона, работавшего на гигафабрике Маска. А месяц назад Lucid объявила о завершении строительства своего первого завода электромобилей в США. Уже в этом году планируется начало коммерческого производства первой модели люксового седана Lucid Air в количестве 7 тыс. штук. По заверениям новоявленного автопроизводителя, на одной зарядке седан стоимостью в $170 тыс. сможет проехать около 800 километров.

В интервью репортерам Axios вице-президент Lucid Петер Хохгольдингер заявил, что они хотят избежать некоторых ошибок Tesla, а именно – «производственного ада». Эту метафору придумал Илон Маск, описывая журналистам запуск своей первой массовой машины – Model 3. По словам Хохгольдингера, термин вполне лаконично отражает типичные трудности стартапов, которые, имея в активе лишь завершенный НИОКР и предсерийный «мул» автомобиля, сталкиваются с огромным числом трудностей непосредственно на конвейере.

В частности, стартапы часто «не взлетают», по словам топ-менеджера, из-за плохого планирования и проблем с контролем качества. Команда Lucid описывает свою производственную стратегию как шахматную игру с большим количеством движущихся фигур, где каждый ход зависит от следующего. А вывод завода-изготовителя на плановую мощность в 400 тыс. машин в год они намерены осуществлять в четыре отдельных этапа по мере необходимости.

В квартире газ

У России, как и у Саудовской Аравии, доходы бюджета формируются благодаря добыче углевдородов,

но в отличие от арабов мы лишь симулируем инвестиции в такие наукоёмкие технологии, как производство электрокаров,

считает автомобильный эксперт Сергей Ифанов. Хотя, по его мнению, могли бы идти аналогичным путем. Собеседник перечисляет несостоявшиеся российские автомобильные проекты электромобилей такие, как «Ёмобиль», «Матрёшка», Ellada, Zetta и Monarch. Все эти начинания объединяет одни и те же ошибки, который Маск описал, как «производственный ад». И сейчас этот путь может повторить камазовский проект электрокара «Кама-1», считает Ифанов.

«Чем отличаются подход арабов от нашего – они нацелены на результат, а не на отчет о мифических достижениях. Государственный фонд Саудовской Аравии вложил в Lucid $1 млрд, это много и не вся часть финансирования, но зато уже есть цеха со сварочными роботами, линиями окраски и штамповки кузовов автомобилей. Да, они пока что раскручиваются, но у них есть самое главное – производство, которое может вырасти экспоненциально вместе со спросом», – сказал «Газете.Ru» эксперт.

В тоже время специалисты рынка обращают внимание на серьезное снижение доли национального производства автомобилей в России в перспективе.

Так, «АвтоВАЗ», согласно новой стратегии Renault, уже к 2025 году намерен отказаться от разработанных в России платформ. Их место займет единая глобальная тележка альянса Renault-Nissan CMF-B. В такой ситуации российский автогигант уже не сможет произвести автомобиль подобный Lada Vesta, ранее отмечал в беседе с «Газетой.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

По его мнению, вместе с утратой собственных национальных разработок более половины нынешних поставщиков «АвтоВАЗа» вынуждены будут прекратить работу.

Для России это обернется риском утраты важных инженерных компетенций.

По информации сайта «Дром.ру», «Ульяновский автомобильный завод» также оказался не в состоянии обновить модельный ряд из-за возросших финансовых нагрузок по проекту Aurus.

«Ко всему этом можно добавить, что поставленный президентом в приоритет министерствам проект перевода автопарка страны на газомоторное топливо уже давно и уверенно забуксовал. Инфраструктура не развивается, а вместо перспективного метана, для которого все и затевалось, частники устанавливают оборудование под неэффективный с точки зрения экологии и промышленности пропан, потому что для него хотя бы заправки есть», – резюмировал Ифанов.