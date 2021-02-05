Санкции во вред: в ФРГ призвали подружиться с Россией

Санкционная политика Запада в отношении Российской Федерации непредусмотрительна и малополезна. Об этом в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявил бывший премьер-министр Бранденбурга, председатель Германо-российского форума Маттиас Платцек.

«Санкции последних шести лет ничего не улучшили, а ухудшили почти все», — подчеркнул он.

По словам Платцека, Россия и Германия смогут нормально разговаривать лишь на равных, а без РФ Евросоюз «может остаться в полном одиночестве». Решить важные и сложные вопросы, стоящие перед западными странами, Брюссель без Москвы не сможет.

В начале декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российско-немецким отношениям необходимо переосмысление, так как в них накопилось много проблем и разногласий.

«У нас с Германией много вопросов, по которым мы занимаем разные позиции, порой противоположные позиции, но в современном мире это естественная вещь, и ситуация, прежде всего нарастание трансграничных угроз, которые являются общими для всего человечества, требует как раз диалога», — сказал глава ведомства на встрече с делегацией партии «Альтернатива для Германии» в Москве.

Он подчеркнул, что стороны должны прежде всего искать баланс интересов, а не нагнетать конфронтацию и не пытаться препятствовать диалогу.

По его мнению, приезд немецких политиков в Москву — хорошая возможность продолжить контакты и искать точки соприкосновения сторон, несмотря на то, что Берлин пытался помешать этой поездке. Лавров заметил, что немецкие политики устраивали «препоны и создавали протокольные сложности».

«Особенно нас удивила развязанная по поводу вашей поездки истеричная внутренняя дискуссия. <...> Мы, со своей стороны, никогда не только не протестуем, но и не препятствуем контактам между официальными представителями германских властей и российской оппозиции», — заверил российский министр.

21 января Мюнхенский институт экономических исследований ifo Institut признал, что бизнес в Германии пострадал из-за санкций против России, введенных Евросоюзом. В ходе исследования были опрошены более 800 немецких компаний. Опрос показал, что наибольший ущерб получили машиностроительная, автомобильная и химическая отрасли. По мнению респондентов, ограничения привели к дополнительным бюрократическим издержкам, которые усложняют ведение бизнеса с Россией.

В марте 2020 года член международного комитета Бундестага, депутат от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Вальдемар Гердт призвал отменить антироссийские санкции. По словам Гердта, пандемия коронавируса бьет не только по немецкой, но и по европейской экономике. Поэтому восстановление товарооборота с РФ будет полезным и своевременным для экономик ФРГ и ЕС, отметил он.

В середине октября 2019 года немецкие эксперты-экономисты заявили, что почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада. Ежемесячные торговые потери составляют порядка $4 млрд, причем Германия теряет 38% от этой суммы — $667 млн в месяц. Россия же несет лишь немногим больше 50% от общего убытка.

При этом жители бывшей ГДР — Восточной Германии — критикуют санкции сильнее, чем их западные сограждане. В целом соцопросы показывают, что в ФРГ более половины немцев выступают против «новой холодной войны» с Россией из-за присоединения Крыма.

Евросоюз начал вводить санкции в отношении России в связи с украинским кризисом и присоединением Крымского полуострова в марте 2014 года — тогда они были персональными и направленными против российских и крымских чиновников.