Обратный эффект: в CША обнаружили, что санкции вредят доллару

Исследовательская служба конгресса США заявила, что санкции американских властей действуют против доллара. В своем докладе экономисты обратили внимание на то, что страны, которые попали под рестрикции, имеют необходимые инструменты для ослабления зависимости от американской валюты.

Исследователи подчеркнули, что Соединенные Штаты из-за своих санкций несут экономические издержки, так как рестрикции ограничивают коммерческие сделки, в которых могли бы участвовать физические и юридические лица США. Кроме того, специалисты отметили, что страны могут ответить на дискриминацию.

Так, например, страны, попавшие в «черные списки» для того, чтобы справиться с ограничениями, переходят на альтернативы, исключая доллар из своего оборота. Это приводит к неустойчивому положению валюты.

Американские санкции — это типичная реакция властей США на события, которые их не устраивают. Таким образом Вашингтон пытается отстоять свою позицию по тому или иному вопросу и защитить свои интересы. Примером могут служить многочисленные ограничения, введенные против России. Одни из — против строительства «Северного потока — 2» — привели к замедлению процесса запуска газопровода.

Американцы не хотят, чтобы он был достроен, так как утверждают, что Россия получит дополнительный рычаг политического давления на Европу. Российский президент Владимир Путин подчеркивал, что «Северный поток — 2» — это сугубо экономический проект, который не будет использован в политических целях. Но американский власти по сути заинтересованы в продвижении собственного СПГ на европейском рынке. Газ из США менее рентабелен, чем российское топливо, поэтому, если «Северный поток — 2» будет запущен, то это поставит под сомнение желание европейцев покупать СПГ из США.

Превосходство доллара позволяет США диктовать свои условия и вводить санкции по любому поводу. Обычно ограничения подразумевают запрет американским компаниям на заключение сделок с компаниями и странами, которые попадают под рестрикции.

Специалисты службы американского конгресса обратили внимание, что от международных экономических операций выгоду получают в первую очередь США. Но зачастую американские власти используют роль доллара для затруднения доступа к финансовым рынкам для России, Ирана и Венесуэлы.

Использование этими странами альтернативных видов валюты приводит к подрыванию статуса доллара и нанесению значительного урона американской экономике, предупредили эксперты.

«Еще каких-то 30–40 лет назад использование доллара было повсеместным (более 70% всех транзакций), так как региональные валюты были не столь интересны, а все международные контракты происходили именно в «зеленом». Сейчас же доля доллара снижается и уже перешагнула планку в 50%. Виной прежде всего экспансия евро», — отмечает руководитель отдела трейдинга Aravana Capital Management Валдис Вулдорфс.

При этом, например, в торговых отношениях Китая и России доллар занимает менее 50% — в 2020 году 46% операций пришлось на его долю. А расчеты в национальной валюте Китая и евро выросли до исторических максимумов — до 24% и 30% соответственно, передают «Известия». Такие сдвиги — часть стратегии «дедолларизации» российской экономики. Кроме того, российские власти стараются таким образом сделать ее более устойчивой перед угрозой новых санкций США.

Эксперты Исследовательской службы конгресса также обратили внимание, что в последние годы на мировое положение доллара влияет китайский юань. С 2016 года эта денежная единица является резервной валютой МВФ. Но пока доля юаня в мировых транзакциях по-прежнему невелика. Это происходит потому, что нет свободной конвертации, валюта нестабильна. Кроме того, эксперты отмечают непрозрачную финансовую систему как в государственном, так и частном долге.

Но китайцы уже создали цифровой юань, который, по мнению экономистов, может конкурировать с долларом. Основная причина — возможность проведения более оперативных сделок, нежели себе может позволить это сделать устаревающие платежные системы SWIFT и CHIPS, через которые американцы отслеживают международные транзакции.