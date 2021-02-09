Как в Амстердаме: россиян поселят в дома на воде

Глава российского правительства Михаил Мишустин еще в конце января с рабочим визитом посетил Республику Карелию, где помимо прочего встречался с местными представителями туристического бизнеса, которые рассказали в частности об экоотелях на воде. Во вторник, 9 февраля, по итогу этой встречи Мишустин поручил министерствам до 1 июня 2021 года представить предложения по использованию подобных домов.

«Представить в правительство Российской Федерации предложения в части возможности использования «хаусботов» на водных объектах», — сообщает пресс-служба правительства.

Отчитаться по этому вопросу должны Росреестр, Минстрой, Минприроды, МЧС и Росприроднадзор. Хаусботами называются дома построенные по яхтенным принципам, которые могут делать короткие или длительные переходы, но большую часть времени проводят на стоянке.

Примерно на 90% — это полноценное жилище со всеми коммуникациями (автономное электричество, водоснабжение и изолированная канализация), а на 10% — яхта,

отмечает президент московской компании Houseboat Александр Климчук.

В России уже несколько компаний занимаются изготовлением плавучих домов и, по оценкам, Климчука, при начальной цене хаусбота от 7 млн рублей (до 150 млн рублей и выше) ежегодные продажи такого жилья исчисляются десятками штук.

Динамика российского рынка плавучих домов, конечно, не сопоставима с тем, как развита эта индустрия в Европе и США. В ряде случаев продвижению такого бизнеса препятствует как муниципальные барьеры, так и отсутствие инфраструктуры. Необходимы причалы аналогичные тем, что есть в яхт-клубах. Кроме того требуется одобрение городских властей на предмет того, как вписать плавучий дом в город, гармонизировать его с градостроительным планом и коммуникациями, объясняет собеседник.

«Мы тоже очень плотно общаемся с Каналом имени Москвы и, что называется, стучимся во все двери.

Есть вопрос по береговой инфраструктуре, которая должна быть проработана совместно с городом, а также по воде, потому что Водный кодекс сейчас не предусматривает возможность организовывать поселки хаусботов и аквапричальную инфраструктуру для них», — обозначил наиболее важные проблемы отрасли в беседе с «Газетой.Ru» Александр Климчук.

В Европе спрос на хаусботы довольно высокий, каждый второй немец и каждый первый голландец мечтают жить на воде, уверен президент калининградской компании «Ушаковские верфи» Виктор Лидер.

«Такой дом однозначно может быть альтернативой владению недвижимостью.

Философия жизни меняется, я лично знаю много людей, которые живут на воде, правда, большая часть из них — это иностранцы. К примеру, мой знакомый голландец, уйдя на пенсию, продал свою квартиру и переселился в хаусбот. Он сейчас счастливый человек, потому что жить на воде — это определенно удовольствие», — заметил в разговоре с «Газетой.Ru» Виктор Лидер.

В то же время собеседник признает, что законодательство стран, где развито проживание в таких домах сейчас усложняется. Чиновники в ряде случаев, по мнению Лидера, необоснованно полагают, что такое жилье может нанести ущерб экосистеме водоемов. Кроме того, властям не нравится, что граждане фактически не имеют прописки, поскольку в любое время они могут сменить место стоянки.

Хотя термин «плавучий дом» в первую очередь вызывает ассоциации с каналами Амстердама или лондонской Темзой, безусловно, наибольшее распространение такой вид жилья приобрел в США. Хаусботы можно найти по всему Западному побережью штатов, а также на озере Лейк-Юнион, в заливе Портедж-Бей вблизи Сиэтла и вдоль рек Уилламетт и Колумбия в Портленде. В то же время американцы, особенно пожилые, все чаще отмечают, что жизнь из-за налоговых усложнений и новых ограничений властей становится все дороже в хаусботах, превращая их «в жилье для богатых», пишет Crosscut.

Лиха беда начало

Два года назад Канал имени Москвы сообщал о возможном строительстве плавучих деревень на Пестовском, Химкинском и Клязьминском водохранилищах в Московской области. Предполагалось, что поселки будут насчитывать 15–30 хаусботов, суммарной площадью около одного гектара водной поверхности и половины гектара на побережье для обустройства прочей инфраструктуры.

По словам Александра Климчука из Houseboat, проект строительства в московском регионе поселка хаусботов выходит на финальную стадию, но это жилье ориентировано на состоятельную публику —

средняя стоимость плавучего дома составит 60-70 млн рублей.

Спрос на такие дома будет наблюдаться преимущественно в сегменте аренды: по аналогии с автодомами, глэмпингом и подобными форматами этот продукт сможет расширить линейку предложения загородного курортно-рекреационного сегмента и поддержать развитие внутреннего туризма, полагают эксперты компании Knight Frank.

«Вряд ли такое жилье станет массовым и составит серьезную конкуренцию обычной загородной недвижимости, но как уникальный продукт хаусботы будут востребованы, особенно в сложившихся курортных локациях, на реках и озерах», — сказала «Газете.Ru» директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.

Хаусботы обладают как положительными, так и отрицательными сторонами.

Такой вид жилья может стать находкой для тех, кто любит рыбалку и отдых на природе, считает директор департамента жилой недвижимости Colliers Кирилл Голышев. В тоже время даже качественно и профессионально построенный дом на воде, по мнению Голышева, не может считаться полноценным жильем, как и дома на понтонах и дебаркадеры. Все они приравниваются к судам маломерного типа, к которым относятся и простые моторные лодки, уточняет он.

«По российскому законодательству суда морского и речного типа все же считаются недвижимостью. Одной из главнейших проблем с хаусботами является отсутствие возможности получить прописку, так как документально дом будет считаться плавучим средством», — заметил Голышев.