Взять у богатых: в Госдуме рассказали, как повысить пенсии

В беседе с изданием Ura.ru депутат Госдумы Сергей Миронов отметил, что для выплаты достойных пенсий россиянам всего лишь нужно скорректировать некоторые параметры бюджета, ежегодно утверждаемого правительством. И «Справедливая Россия» постоянно пытается провести эту инициативу через Госдуму.

«Даже сейчас федеральный бюджет ежегодно выделяет Пенсионному фонду 3 трлн рублей из необходимых 8 трлн рублей на социальные выплаты и пенсии.

Наша фракция регулярно готовит альтернативный проект бюджета, в котором мы обозначаем новые источники дохода для государства.

Только отмена налоговых льгот для экспортеров сырья даст бюджету 2 трлн рублей. Эти деньги вполне можно было бы направить на пенсии», — отметил политик.

Еще одним механизмом пополнения бюджета ПФР, по мнению «справороса», должно стать увеличение отчислений в фонд со стороны богатых. Так, Миронов приводит статистику, согласно которой большая часть россиян перечисляет в ПФР 22% от всех своих учтенных и законных доходов. Однако же если доходы иного гражданина превышают 1 млн 465 тысяч рублей в год, то в Пенсионный фонд уходит лишь 10% от этой суммы, что несправедливо по мнению депутата.

«Высшие чиновники, крупные бизнесмены, топ-менеджеры госкорпораций, которые получают десятки и сотни миллионов рублей, платят в пенсионную систему гораздо меньший налог, чем обычные россияне.

Вот для них мы и предлагаем установить такую же ставку, как для всех», — цитирует издание Миронова.

По мнению главы «Справедливой России»,

еще одним способом наполнения Пенсионного фонда России мог бы стать отказ от непрофильных расходов.

По закону, ПФР может расходовать поступающие средства на выплату и доставку (различными переводами) пенсий, уплату взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений — страхование накопительной части пенсии, которую ПФР инвестирует так же, как и негосударственные пенсионные фонды. Кроме того, фонд самостоятельно обеспечивает собственное материально-техническое обеспечение, такое как ремонт зданий и помещений, закупка оборудования, мебели, канцтоваров.

Решение о начислении зарплаты работникам также находится в ведении ПФР.

В конце января этого года завершилось расследование уголовного дела в отношении первого экс замглавы Пенсионного фонда Алексея Иванова. Следственный комитет России обвиняет бывшего чиновника в получении ежемесячных взяток. По версии следствия, обвиняемый через посредников получал взятки от предпринимателя Алексея Ананьева. В обмен на это фирмы «Редсис» и «Техносерв», контролируемые на тот момент Ананьевым, «выигрывали» в тендерах на поставки оборудования, разработку программного обеспечения, а также предоставление других услуг ПФР, сообщает «Коммерсант».

Сергей Миронов убежден, что работа Пенсионного фонда России непрозрачна, большие суммы расходуются на огромные зарплаты руководителей, роскошные здания и услуги различных пиарщиков. Вот эти расходы можно и нужно сократить и направить на увеличение пенсий россиянам,

считает «справорос».

Ранее Росстат в своем докладе отчитался о том, что размер пенсий с учетом инфляции в стране вырос на 2,3% в 2020 году. Средняя пенсия в России составляет 15 тыс. 59 руб. в декабре, в номинальном выражении она увеличилась на 5,7% к декабрю 2019 года. Расслоение населения по размерам доходов незначительно снизилось.

Пока еще нет данных о динамике зарплат, но по ситуации на ноябрь прошлого года размер пенсий составлял 30,5% от средней зарплаты, что совпадает с аналогичным показателем в ноябре 2019 года, отмечает ведомство.

В Росстате подчеркнули, что десятая часть наиболее богатых россиян в прошлом году заработала в общей сложности 30% от общей суммы денежных доходов в стране. Это на 0,3 процентных пункта меньше, чем в 2019 году.

«Снизилась доля населения с доходом менее 19 тыс. руб. Больше 100 тыс. руб. зарабатывали столько же, сколько и в 2019 году, — 4%. Суммарная величина денежных доходов населения составила 62,3 трлн руб., расходов — 57 трлн руб. (в 2019 году — 62 трлн руб. и 59,7 трлн руб. соответственно)», – отчитался Росстат.