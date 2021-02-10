Груз «старых» кредитов: почему россияне стали чаще банкротиться

Банкротства физических лиц в России выросли более чем на треть, подсчитали специалисты консалтинговой группы GRM для «Газеты.Ru». По их данным, в январе 2021 года получено более 11 тыс. или на 37% заявлений больше, чем за аналогичный период 2020 года.

При этом аналитики считают, что реальные цифры января 2021 на самом деле выше:

«Если обратить внимание на разное количество рабочих дней в январе 2021 и 2020 годов (15 и 17 соответственно) и провести расчет по одинаковому количеству дней, то прирост заявленных банкротств среди физлиц в январе 2021 года составит уже не 37%, а 55%», — говорит партнер GRM финансовый аналитик Сергей Новиков.

По его мнению, такой расчет в большей степени отражает реальное положение дел в экономике индивидуальных хозяйств и отвечает прогнозным показателям на 2021 год.

«На данный момент внешним сдерживающим фактором являются ограничения из-за коронавируса, введенные практически во всех регионах. Их ослабление и снятие определенно повлияет на количество заявлений физлиц о банкротстве и станет показательным для общей динамики»,

— убежден Новиков.

В GRM ожидают ежемесячный прирост количества заявлений о признании физлиц банкротами в пределах 65% к уровню 2020 года. Увеличение количества банкротств свидетельствует как о дальнейшей негативной тенденции в изменении финансового положения населения, так и о том, что сама процедура банкротства становится популярным механизмом цивилизованного урегулирования проблемной задолженности, считают в консалтинговой группе.

Об этом же говорит и президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. «Количество банкротов растет по ряду причин. Во-первых, общая закредитованность на фоне снижения доходов влияет на рост просроченной задолженности и должников. Во-вторых, одновременно с этим растет общая информированность населения, все больше и больше должников узнают о данном инструменте», — объясняет собеседник «Газеты.Ru».

При этом, как замечает генеральный директор финансового маркета «Юником24» Юрий Кудряков, осведомленность граждан в этом вопросе все еще остается на невысоком уровне. Согласно результатам опроса компании, не все россияне знают о процедуре банкротства в принципе — только 70% слышали о такой возможности. При этом представление о процедуре у 80% из них носит ошибочный характер, и лишь каждый десятый смог назвать все последствия банкротства.

Об упрощенной процедуре банкротства знают и вовсе лишь 40% россиян, и большая часть респондентов не смогла назвать ни ее условия, ни причины, ни последствия.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), всего в процессы розничного кредитования вовлечено более более 104 млн заемщиков, из которых более чем у 40 млн на руках есть действующие кредиты. И в сравнении с этими цифрами абсолютные значения числа граждан, которые уже прошли процедуру банкротства, представляются не такими значительными, говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Эксперт обращает внимание на тот факт, что в последние годы доля тех, для кого обслуживание долгов становится чрезмерно тяжелым и может привести их к банкротству, если и растет, то из-за «старых», а не «новых» кредитов.

«По нашему мнению, рост фактических банкротств в настоящее время возможен, прежде всего, в той группе заемщиков, которые получали кредиты более 2-3 лет назад. Дело в том, что в последние несколько лет банки целенаправленно снижают свой аппетит к риску, и при кредитовании граждан внимательно следят за показателем их долговой нагрузки (ПДН) и ПКР», — объясняет Волков.

Совершенно очевидно, что количество банкротств будет поступательно расти из года в год, поэтому по итогам 2021 года мы увидим рост, по нашей оценке, до уровня 250 тыс., прогнозирует управляющий директор ПКБ Павел Михмель.

По мнению Эльмана Мехтиева, вероятнее всего осенью-зимой мы можем увидеть более 20 тыс. банкротов в месяц. Павел Михмель также считает, что пик банкротств будет зафиксирован осенью: такой прогноз обусловлен отложенным эффектом пандемии и сроком после отмены моратория в 9 месяцев, необходимым для реализации. При этом он отмечает, что пока эксперты придерживаются консервативного прогноза, так как заложенный рост сопоставим с темпами прироста в 2020 году.

«В ближайшие несколько лет количество банкротств будет увеличиваться, показывая из года в год рекорды. Однако если экономическая ситуация будет благоприятной, то потенциал рынка банкротств через несколько лет будет исчерпан. Тогда ежегодное количество банкротств снизится, и будет находится на уровне 150-200 тыс.», — рисует эксперт альтернативный сценарий.