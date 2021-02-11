«Чтобы не голодали»: должникам хотят оставить минимальный доход

В Госдуму внесен законопроект о неприкосновенности минимального дохода должника-гражданина от взыскания за долги, сообщается на официальном сайте органа. Инициатива принадлежит группе депутатов и сенаторов от «Единой России» во главе с лидером думской фракции Сергеем Неверовым и первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком. Она дополняет перечень имущества, которое нельзя изъять у подсудимого.

Предполагается, что с должника нельзя будет взыскать ежемесячный доход в размере не ниже величины прожиточного минимума, необходимый для его существования, а также существования лиц, находящихся на его иждивении.

В соответствии с новым механизмом гражданину для сохранения части дохода понадобится обратиться к судебным приставам с соответствующим заявлением и реквизитами банковского счета, на котором необходимо сохранить соответствующие средства. Новые нормы должны вступить в силу с 1 сентября 2021 года.

«Во-первых, речь идет о неприкосновенности минимума имущества, а не определенной суммы дохода, который является источником для жизнеобеспечения. Во-вторых, на практике может возникать ситуация, когда взыскание долга может оставить человека без финансовых средств для жизнеобеспечения. Однако должен обеспечиваться баланс гарантий действенной судебной защиты кредитора и защиты прав и законных интересов должника»,

— отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Инициатива, скорее всего, возникла из-за растущей закредитованности населения: проблемы обострились и чаще, чем раньше, стали образовываться просрочки по займам, уверен шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«В связи с этим, увеличится и число судебных процессов по взысканию долга, имущества должника. Может пойти и мощная волна взыскания долгов через суды банками. При этом средние доходы у людей сократились, на удаленной работе кого-то перевели на самые минимальные оклады», — напоминает эксперт, подчеркивая, что в этих условиях должны быть как можно скорее введены ограничения, не позволяющие взыскивать за долги ту часть зарплаты, после которой на руках у должника останется сумма ниже прожиточного минимума.

Собеседник «Газеты.Ru» также считает, что «по-хорошему» защищенная законом сумма должна быть выше, например, на уровне планки в 1,5 прожиточных минимума. Он отмечает, что сам по себе рассчитанный по устаревшим методикам минимум — сумма, уже совершенно оторванная от реальности, в которой на десятки процентов растут цены на продукты или ЖКХ.



С точки зрения защиты потребителей идею можно рассматривать как позитивную, говорит генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин . Если она будет реализована, то части потребителей, попавших в сложную финансовую ситуацию, будет легче переносить данный период, указывает эксперт, обращая внимания на тот факт, что реальную эффективность меры можно оценить только с течением времени.

Президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев отмечает, что данный законопроект — это попытка в очередной раз решить довольно старую проблему списания средств. Он напоминает, что с 1 июня прошлого года в силу вступил закон, обязывающий банки маркировать защищенные от списания средства. В платежных документах должен указываться соответствующий код вида дохода так, что банки могут ясно увидеть, на какие средства распространяется иммунитет, а на какие — нет.

«Если появилась очередная подобная инициатива, то возникают логичные вопросы. Мера не работает? Почему она не работает? Предложение самому должнику, который не исполняет решение суда, и которого разыскивает ФССП, сообщить в ФССП, с каких счетов не списывать [средства], звучит «креативно»,

— сетует эксперт, добавляя, что логичнее было бы сначала решить вопрос, почему коды не показали должную эффективность, и обязать их указывать в безоговорочном порядке.

Несмотря на сомнительные перспективы исполнения закона на практике, он как минимум никому не навредит. Никакие новые виды серьезных злоупотреблений, уход от обязательств, в случае оформления этой инициативы в закон, на самом деле, не просматриваются, говорит Пётр Пушкарёв.

Эльман Мехтиев обращает внимание на размер прожиточного минимума для трудоспособного населения в этом году в 12 702 рублей к тому, что вряд ли с такой суммой рынок может столкнуться с массовыми мошенничествами.

«Что же касается злоупотреблений — они наверняка будут. Но, во-первых, они есть всегда, во-вторых, обогатиться за счет этого минимума никто не сможет, и в третьих, все-таки важнее, чтобы люди, попавшие в тяжелую ситуацию, не голодали», — резюмирует руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации компании «Ильяшев и Партнеры» Дмитрий Константинов.