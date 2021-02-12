Денежно-кредитная политика: ЦБ собирается действовать жестче

Решение регулятора о сохранении ключевой ставки (4,25% годовых) совпало с ожиданиями большинства аналитиков, опрошенных накануне «Газетой.Ru». О неизменности ставки говорил и консенсус-прогноз Bloomberg.

В этот раз экспертов больше интересовало другое: каким будет прогноз по инфляции и какую траекторию денежно-кредитной политики обозначит ЦБ на первом в этом году заседании совета директоров.

Прогноз по инфляции на 2021 год ЦБ повысил, но чисто символически — с 3,5-4% до 3,7-4,2%.

«В дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) инфляция будет находиться вблизи 4%», — прогнозирует регулятор.

Также ЦБ четко дал понять, что период мягкой ДКП закончен. Ранее ключевая ставка была снижена беспрецедентно с 6,25% до 4,25%, в четыре приема. В этом году произойдет возвращение к нейтральной политике. Что на самом деле означают эти заявления регулятора — объяснили опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

ЦБ обречен закручивать гайки по инфляции

Соразмерность и адекватность реагирования Банка Росси на сегодняшнюю экономическую ситуацию носит достаточно дискуссионный характер, необходимо тщательнее взвесить влияние проинфляционных и дезинфляционных факторов, считает доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

«Учитывая продолжающийся рост цен по итогам января этого года на 5,2% против 4,9% в прошедшем декабре есть основания полагать, что инфляция продолжится и ЦБ может получить основания для пересмотра ставки в сторону соразмерного повышения с целью не допустить чрезмерного давления платежеспособного спроса на цены», — говорит эксперт РУДН.

В пресс-релизе Банка России по ключевой ставке и в выступлении главы ЦБ Набиуллиной содержалось по крайней мере два наиболее важных сигнала рынку, отмечает гендиректор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев.

Первый и самый важный сигнал: денежно-кредитная политика Банка России будет оставаться мягкой в течение всего 2021 года.

«Это означает, что ключевая ставка по-прежнему будет ниже официальной инфляции, что по законам рыночной диалектики имеет и положительные и отрицательные аспекты», — говорит Лосев.

Мягкая ДКП позитивна, поскольку это продолжит оказывать поддержку реальной экономике и в какой-то степени будет стимулировать кредитование.

«Но одновременно это очень плохая новость и для рубля, и для сбережений граждан, которые продолжат сокращаться, снижая объем ресурсов для будущих инвестиций, потому что реальные процентные ставки в России будут длительное время оставаться отрицательными (реальная доходность — это номинальная доходность минус инфляция)», — говорит эксперт.

Второй сигнал — цикл смягчения монетарной политики завершен. Это важно для динамики доллар/рубль поскольку на курс рубля не будет оказываться дополнительное давление из-за ухудшения условий арбитража процентных ставок со стороны ЦБ.

«Это заявление может снизить масштаб бегства в доллар и отток капитала из России, потому что при дальнейшем снижении ставок держать активы в рублевых финансовых инструментах было бы абсолютно бессмысленно», — поясняет Лосев.

МВФ будет ждать своего часа

Как считает ведущий эксперт инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов, существует вероятность, что ЦБ может повысить ключевую ставку во второй половине года. «Такая логика вполне ожидаема, так как регулятор всегда говорил, что он против отрицательных реальных ставок, то есть, номинальных ставок за вычетом инфляции, сейчас реальные ставки оказались реально отрицательными», — уточняет Суверов.

Кстати, тренд на усиление инфляции обозначился не только в России, но и в мире, в частности сильно выросли цены на биржевые продовольственные товары — пшеницу, кукурузу, сою, подорожала и нефть. По этой причине ужесточение монетарной политики может произойти уже в этом году в западных странах, а российский Центробанк движется явно в русле глобальных трендов, добавляет Суверов.

Что касается рекомендации МВФ понизить ставку, то она действительно не сильно обоснована, заметил эксперт. «В России не просто был краткосрочный всплеск инфляции, как считает МВФ, а долгосрочный тренд и этим нельзя пренебречь. В России сильны немонетарные проинфляционные факторы, в частности, низкая конкуренция на продовольственном рынке, частично связанная с контрсанкциями. В этих условиях снижать ставку и еще больше ослаблять рубль, конечно, не стоит», — говорит Суверов.

ЦБ РФ хотя и сохранил ключевую ставку, чтобы было ожидаемо, но риторику вновь ужесточил. Глава ЦБ заявила, что будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике, принимая во внимание неоднородность текущих тенденций в экономике и динамике цен, считает эксперт БКС «Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По итогам декабрьского заседания формулировка была более мягкой: «Банк России будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки».

Возврат к нейтральной ДКП в текущих условиях — это фактически означает повышение ставки в будущем, так как она уже несколько месяцев находится ниже годовой инфляции, добавляет Бабин.

«Естественно, что этот разворот взглядов вызван факторами, которые оказывают давление на рубль, поэтому даже повышение ставки сможет лишь сдержать его ослабление, если геополитическая обстановка не улучшится, или сырьевые рынки не ускорят рост», — говорит Бабин из БКС «Мир инвестиций».

Прогноз ЦБ по инфляции на конец 2021 года вырос незначительно (до диапазона 3,7-4,2%), что отражает существующие тенденции. «Это является позитивным сигналом для бизнеса и граждан», — говорит аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Зампредседателя правления ЕАБР Данияр Имангалиев не исключает, что ЦБ может увеличить уровень ключевой ставки до 5-5,5%. Это и будет нейтральный диапазон. «Стоит, однако, заметить, что в пресс-релизе ЦБ нет никакого намека на то, что это может произойти уже на ближайших заседаниях», — уточняет эксперт.

Reddit кинет тень на российский рынок

Также ЦБ РФ заявил, что регулятор будет изучать ситуацию с Reddit для анализа возможных изменений в регулировании фондового рынка, обращает внимание управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артем Лютик. «Это означает, что в текущем году могут появиться инициативы, которые коснутся деятельности инвесторов», — говорит Лютик.

Банк России очень трезво оценивает текущую ситуацию и правильно поступил, оставив ключевую ставку на текущем уровне 4,25%, хотя решение завершить цикл снижения ДКП многих разочаровало, уверен руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. «Ведь многие хотят от регулятора, как в Европе и США, нулевые или отрицательные ставки. Заниженная ставка – это слабая валюта, отток капитала, высокая инфляция, а еще отсутствие мотивации к сбережениям. Кричать о том, что нужен дешевый кредит намного легче, чем повышать рентабельность своих активов и капитала», — говорит Разуваев.

По словам эксперта, люди, которые хотят дешевую ипотеку, не понимают, что это может быть достигнуто только за счет обнуления ставок по вкладам.

«Рыночная цена, в том числе цена денег — это всегда компромисс между покупателем и продавцом. Тот, кто громко кричит (о снижении ставки), не всегда прав. Так что Банк России все сделал правильно», — заключает эксперт «Альпари» Разуваев.

Управляющий партнер компании «Кадерус капитал» Андре Акопян предлагает не переоценивать оценки и прогнозы регулятора, тем более если они составлены на короткий период. Ценность подобных прогнозов, даже на средний срок, весьма ограничена, с учетом наблюдающегося сейчас слома и перестройки традиционных бизнес-моделей, мотивов поведения потребителей во многих секторах экономики, сохраняющихся рисков, связанных с ковидом и его мутациями, с подъемом зеленой экономики в ущерб углеводородной с соответствующими угрозами для российской экономики и т.д.

«Отдельный пласт угроз для точности прогнозов связан с возможными более мощными санкциями США, где демократы, контролирующие сейчас основные ветви власти, еще не получили сатисфакцию за Трампа», — говорит Акопян.

Тем не менее, прогнозы ЦБ в последние годы реализовывались, надо признать, достаточно точно. «А без базовых прогнозов от ЦБ бизнесу было бы совсем трудно», — заключает Акопян.

Следующее заседание совета директоров Банка России запланировано на 19 марта.