География торговли: ритейл делает ставку на местных поставщиков

Ритейл и гастрономический патриотизм

Последнее время в России все больший вес приобретает феномен «гастрономического патриотизма», то есть повышенного интереса и лояльности населения к отечественным брендам, особенно к локальным, региональным. Согласно данным опроса, проведенного ЦСП «Платформа» совместно с Центром развития потребительского рынка СКОЛКОВО, более половины (54%) опрошенных стараются выбирать продукты, произведенные в их регионе. Для 64% при выборе значимо, что продукты произведены на своей традиционной территории.

«Розничные сети осознали привязанность региональной аудитории к местным брендам и практически повсеместно открыли либо «уголки», либо «полки» таких производителей. В некоторых случаях дело пошло еще дальше – торговые сети перешли к прямому инвестированию в производство. Главный итог – лучше взаимопонимание между производителями и сетями и налаживание совместного планирования», — говорит председатель совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов.

По словам Борисова, многие производители, которые раньше не находили достаточных каналов сбыта произведенной продукции в пределах своих регионов, получили возможность вывести свои бренды на более широкий рынок либо расширить производство под собственные торговые марки сетей.

Первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Владислав Корочкин рассказал «Газете.Ru», что по некоторым группам товаров федеральные сети могут обеспечить только крупные поставщики, но для значительного ассортимента продукции полки занимают именно местные производители. Это, прежде всего, касается скоропортящихся продуктов – зелень, мясная и молочная продукция, рыба.

В последние годы наметилась тенденция к большему сотрудничеству сетей с местным бизнесом, отмечает Владислав Корочкин. Для этого есть несколько причин. Во-первых, это некая уникальность локальной продукции, во-вторых, у местных жителей больше доверия к региональным товарам, в-третьих, появилось локальное брендирование, местные торговые марки, и начинает работать чувство местного патриотизма. Сказалась и государственная политика, когда на уровне регионов есть некая договоренность об определенном проценте присутствия на полках локальных товаров. Совокупность всех этих факторов, пожалуй, привела к неким изменениям на рынке, резюмирует первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ».

Общая выгода

«Сотрудничество между локальными производителями и торговыми сетями выгодно всем, а главное – для этого формируются все необходимые предпосылки. Крупнейшие торговые сети активно развивают инфраструктуру (строят распределительные центры), благодаря которой уменьшаются транспортные издержки поставщиков и повышается эффективность распределительной системы. Также налаживается информационное взаимодействие между сторонами, у крупнейших торговых сетей появляются специализированные аналитические порталы для поставщиков», — соглашается с выводами других экспертов директор Центра развития потребительского рынка Московской школы управления СКОЛКОВО Илья Ломакин-Румянцев.

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На сегодняшний день, отмечает он, конкуренция торговых сетей друг с другом достаточно высокая, а одним из конкурентных преимуществ становится ширина ассортимента и наличие в нем местных и свежих товаров. Региональный продовольственный патриотизм присущ потребительскому рынку, и потому взаимодействие с локальными поставщиками крайне важно в условиях конкурентного рынка.

«Наконец, локальные производства формируют существенное количество рабочих мест и обеспечивают часть населения стабильной заработной платой, которую они тратят, в том числе, на покупку продуктов питания в магазинах», — говорит эксперт.

Феномен «гастрономического патриотизма» отмечают и представители АКОРТ. В пресс-службе ассоциации рассказали, что сотрудничество с локальными поставщиками позволяет торговым сетям получать конкурентное преимущество и обеспечивать покупателям широкий ассортимент товаров на полках и наличие в нем местных, знакомых потребителю, товаров и скоропортящихся продуктов.

Свежую статистику, также отражающую тренд на гастрономический локальный патриотизм, опубликовал крупнейший продовольственный ритейлер страны X5 Retail Group. Компания, управляющая розничными сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», в 2020 году начала сотрудничать с 1 313 российскими поставщиками. Причем большинство из них (более 900) зарегистрированы за пределами столичного региона. Нередко локальный бизнес относится к категории малого и среднего предпринимательства. Например, у той же Х5 189 новых партнеров являются индивидуальными предпринимателями, представителями малого и среднего бизнеса.

Компания еще с 2018 года сотрудничает с корпорацией МСП, и за это время с торговыми сетями Х5 подписали договоры поставки 170 малых и средних предприятий из реестра корпорации, часть из которых впоследствии нарастила обороты и уже не относится к МСБ. В целом, доля субъектов МСБ среди поставщиков Х5 составила более 70% в 2020 году.

Всего на полках торговых сетей Х5 представлена продукция 5 152 поставщиков, из которых 376 – индивидуальные предприниматели. Лидером по количеству ИП, начавших работать с Х5 в 2020 году, стал Приволжский федеральный округ – 41 поставщик. Всего компания начала сотрудничать с 183 партнёрами из ПФО.

В целом на сегодняшний день доля местных производителей в товарообороте торговых сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» в некоторых регионах доходит до 30%, а доля отечественной продукции на полках Х5 – около 90%, говорится в сообщении компании.

«Х5 стремится выстраивать долгосрочные и взаимовыгодные отношения с локальными производителями. Партнёрство с Х5 предоставляет местным поставщикам широкий канал сбыта их товаров, а покупателям – разнообразный выбор качественной свежей продукции по разумным ценам. Партнёры Х5 показывают стабильную положительную динамику по бизнес-показателям, а также расширяют географию поставок своей продукции», - отмечает главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман.

Важность и удобство партнерства с Х5 Retail Group отмечает и генеральный директор компании «Деликатесы Сибири» Владимир Пастернак. По его словам, сотрудничество с федеральным ритейлером — это приоритет возглавляемой им организации.

«В первую очередь – это уверенность в завтрашнем дне и возможность представить нашу продукцию конечному покупателю. А во вторую – это увеличение линейки нашей продукции в сети и, соответственно, увеличение объемов продаж. Ну и в-третьих, это готовность нас к активной совместной работе по развитию СТМ «Зеленая линия» и развитию партнерских отношений в целом (например, после победы в конкурсе на право производства СТМ для Х5, мы инвестировали более 10 млн в оборудование специально для производства «Зеленая линия»)», — рассказал бизнесмен.

Для того, чтобы удовлетворить возрастающий спрос потребителей на продукцию местных брендов, X5 Retail Group в каждом регионе присутствия стремится обеспечить наличие максимального количества продукции локальных поставщиков. Так, в июне 2020 года Х5 сообщила о начале операционной деятельности в Калининградской области — она стала 66 регионом присутствия компании. Первые три магазина открылись в столице региона, а также по одному в Зеленоградске и Черняховске. При этом к тому времени у компании уже был поставщик из этого региона — «Залесский фермер». Коммерческий директор организации Татьяна Турукалова называет основными условиями для сотрудничества с Х5 качество производимой продукции, отлаженную логистику, оперативность поставок, добросовестность, компетентность и гибкость.

«На всех этапах сотрудничества мы получаем обратную связь от представителей Х5. Это касается рекомендаций по поводу упаковки, промо продвижения, логистики и документооборота. Мы находимся в постоянном конструктивном диалоге, направленном на укрепление партнерских отношений», — рассказала Турукалова.

Таким образом, сотрудничество является взаимовыгодным. Для местных поставщиков, производящих качественную продукцию – это хорошая возможностью существенно расширить рынок сбыта и получить новый импульс для развития бизнеса, а для крупных ритейлеров — способ увеличить число новых поставщиков и расширить ассортимент качественной продукции для своих покупателей.