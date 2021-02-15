Чистая прибыль, продемонстрированная «Роснефтью»,оказалась значительно выше ожиданий, заявляют в JP Morgan.

«По нашей оценке, дивиденды могут составить 6,9 руб. на акцию – это существенно выше прогнозов рынка, — отмечают аналитики банка. — Мы по-прежнему ожидаем новостей о продаже долей в проекте, которые позволят увеличить вклад «Восток Ойл» в оценку »Роснефти».

Обнародованная «Роснефтью» отчетность — те результаты квартала, которые запоминаются надолго, пишут аналитики Morgan Stanley.

И делают вывод: «Восток Ойл» движется вперед.

«Чистая прибыль превзошла консенсус-прогноз в 2,4 раза. Этот результат позволяет надеяться на дивидендные выплаты в размере 73,5 млрд руб», — констатируют в банке.

А в инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» отмечают, что EBITDA превзошла консенсус на 4% а размер прибыли предполагает дивиденды в размере 7,7 руб. на акцию, что существенно выше прогноза аналитиков ИК (1,3 руб.).

«Результат формирования портфеля активов проекта «Восток Ойл» – это более прибыльная и быстрорастущая «Роснефть», приносящая большую ценность для акционеров», — заявляют теперь в ИК.

«Мы повысили целевую цену Роснефти на 23% до 700 руб./акция (9,5 долл./ГДР) с 570 руб./акция (7,6 долл./ГДР) по результатам включения показателей Компании за квартал в нашу модель и ожидаем, что свободный денежный поток Роснефти в 2021 году увеличится до 6 млрд долл. (с 2,1 млрд долл. в 2020 году), т.е. доходность СДП составит 8,6%», — говорится в комментарии ИК.

«По итогам 2021 года мы ожидаем дивиденд на уровне 35,6 руб./акция, или доходность в 7,2%. Также в 2021 году возможны позитивные новости по проекту «Восток Ойл», включая монетизацию доступной для продажи доли проекта (39%). Подтверждаем рекомендацию «Покупать». На основе оценки доли, проданной Trafigura, оценка Восток Ойл составляет $83 млрд – это на 15% выше нашей оценки ($72 млрд)», — констатируют аналитики.

Реакция Raiffеisen Bank на отчетность «Роснефти» также идет в одной колее с другими финансовыми институтами.

В банке отмечают, что «Роснефть» продемонстрировала намного более сильную, чем ожидалось, чистую прибыль в 4 кв. 2020 г., в результате чего дивидендные выплаты за 2020 финансовый год превысили прогнозируемые. Так, прибыль по итогам года позволяет надеяться на дивиденды в размере, 7,4 руб. на акцию – это в два раза выше последних прогнозов банка (3,4 руб.).

«Раскрытие подтверждает достижения в реализации проекта «Восток Ойл» и его высокую оценку. Сумма сделки по продаже доли компании Trafigura оказалась выше ожиданий рынка», — подчеркивают аналитики Raiffеisen Bank.