Риски правосудия: почему банкам запрещают блокировать счета мошенников

Банк России выступает против предложения банков блокировать счета клиентов на длительный период в целях борьбы с мошенничеством, рассказал первый замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев в интервью РИА «Новости». Наряду с этим в ЦБ не одобряют идею передавать данные злоумышленников жертвам.

Ранее Ассоциация банков России (АБР) предложила замораживать на 25 дней счета потенциальных мошенников и передавать их персональные данные жертвам, чтобы у тех было больше шансов вернуть украденные деньги.

По словам Сычева, такие меры — «юридически неправильные конструкции», которые могут создать дополнительные риски.

«Мы не согласны с желанием ряда банков блокировать счета клиентов на длительный период. Мы также не одобряем идею передавать данные по клиенту, через которого пытались вывести деньги, непосредственно клиенту, которого пытались ограбить», — заявил чиновник.

При этом он согласился с тем, что меры по борьбе с выводом похищенных денег требуют усовершенствования, и добавил, что ЦБ ведет постоянный диалог с банками, чтобы найти возможные варианты.

В Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» есть статья под названием «Банковская тайна», которая запрещает выдачу информации о владельце счета и движении средств в кейсе с обогащением обманным путем, напоминает ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

Что касается блокировки счетов, у банка не должно быть полномочий вершить правосудие — нельзя определить на основе каких-то косвенных фактов, является клиент мошенником или нет, уверен исполнительный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Тимофей Перов. Он считает, что подобные блокировки счетов — это вредная практика, которая приведет в конце концов к тому, что банк сможет безнаказанно блокировать кого угодно и когда угодно без должных доказательств.

При блокировке счета не исключены ошибки — сбои системы, человеческий фактор, также доступа к счету может лишиться добропорядочный гражданин, который по незнанию попал в мошенническую схему, замечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. Заморозка счета на 25 дней может создать для клиента серьезные трудности — например, невозможность оплатить свои счета, кредиты и снять средства, чтобы приобрести продукты. Эксперт уверен, что Центробанк выступил против инициативы, чтобы избежать неправомерных блокировок.

Идея АБР действительно может показаться кардинальной с точки зрения прав клиентов, так как в зоне риска могут оказаться те, кому срочно нужны деньги, соглашается генеральный директор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков. Он также обращает внимание на тот факт, что не прописаны четкие критерии, которые могли бы безошибочно определить, имеет ли место мошенническое действие или нет. Поэтому опасения, что блокировки будут носить массовый ошибочный характер, вполне обоснованы.

Согласно опросу «Юником24», с мошенническими действиями и их попытками когда-либо сталкивались примерно 60% россиян. При этом 20% признались, что их счета блокировались, и только 5% сказали, что попадали в ситуацию, когда мошенническое действие подтверждалось. Таким образом, блокировка носит подстраховочный характер, делает вывод Кудряков.

Инструменты для борьбы со злоумышленниками уже существуют и находятся в ведомстве правоохранительных органов, а не финансовых организаций, замечает Тимофей Перов.

«Другое дело — что правоохранители на подобные запросы отвечают, мягко говоря, неоперативно, а все камни летят в банкиров. Потому и приходится без суда и следствия в моменте принимать решение о приостановлении операций злоумышленника, рискуя при этом остановить операции невиновному человеку»,

— объясняет эксперт существующую практику. К вопросу о раскрытии данных мошенника жертве Артем Тузов добавляет, что правоохранительные органы занимаются и выявлением злоумышленников и могут получить всю необходимую им информацию для расследования.

Лучшая альтернатива борьбе с выводом украденных денежных средств — не попадаться на удочки мошенников, указывает Павел Уткин. При этом он делает акцент на уровне финансовой грамотности россиян:

«Процент финансово неграмотных людей в стране таков, что любая схема обмана людей может приносить серьезную прибыль. Так или иначе, устранять лучше не последствия, а причины — будь население грамотнее финансово, таких проблем бы не возникало», — подчеркивает эксперт.

Решать проблему нужно не с введения новых инструментов в банках, а с искоренения бюрократизма и цифровизации органов, которые ответственны за решение подобных задач, считает Перов.

«Пока же от поданного в полицию заявления и до запроса в банк по возбужденному делу проходит от 6 месяцев, банкам ничего не остается, кроме как принимать решение самостоятельно, но это не должно становиться нормой», — резюмирует собеседник «Газеты.Ru».