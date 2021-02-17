Онлайну — нет: дилеры потребовали запретить Hyundai прямые продажи

Официальные дилеры компании Hyundai в Санкт-Петербурге направили письмо в Ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) с просьбой решить проблему с выходом торгового дома «Хендэ мотор СНГ» (российское представительство Hyundai) на рынок онлайн-продаж, сообщает петербургское издание «Новый Проспект».

Бизнесменов не устраивает, что корейский автопроизводитель торгует в онлайн-режиме своими автомобилями напрямую. Дилерам же в онлайн-схеме отводится лишь роль передаточного звена за фиксированную плату. Издание утверждает, что позицию автобизнеса Северной столицы разделяют и авторизованные московские продавцы автомобилей Hyundai.

«Реализация такого проекта дистрибьютором означает для дилеров Hyundai потерю значительной части прибыли за счет отсутствия прямого контакта с покупателем и отсутствия продажи таких дополнительных продуктов, как автокредиты, страхование, продажа машин в «трейд-ин».

Продолжение подобной политики дистрибьютора будет означать потерю инвестиций, ранее вложенных дилерами в строительство и развитие дилерских центров Hyundai»,

— цитирует заявление дилеров издание.

О том, что Hyundai наладит прямые продажи, «Газета.Ru» сообщала еще в июле 2020 года, в декабре компания запустила полноценную онлайн-платформу, где клиент может самостоятельно выбрать все параметры своего будущего автомобиля, оформить финансовые услуги (выбрать предложение по КАСКО, ОСАГО и автокредиту) и оплатить в электронном формате. Инструментарий платформы даже предусматривает скоринговую оценку клиента для оперативного оформления автокредита различными банками.

На итоговой конференции в прошлом году управляющий директор «Хендэ мотор СНГ» Алексей Калицев говорил, что в этом проекте Hyundai активно сотрудничает со своей дилерской сетью, «сохраняя маржинальность и прежнюю доходность для тех сделок, где дилеры будут самостоятельно взаимодействовать с клиентами» в привычном формате продаж при очном посещении автосалона.

«Другое дело изменения профиля нашего клиента, мы не можем на это не реагировать и оставаться в текущем предельно консервативном ритейле, который существует уже сто лет без всякого изменения.

Поэтому мы считаем, что онлайн-продажи — это наше будущее. Скажу больше — к 2025 году мы рассчитываем, что около половины продаж будут проходить через нашу онлайн-платформу», — говорил Алексей Калицев.

По его словам, в рамках онлайн-сделок дилерам Hyundai лишь отводится задача выдать автомобиль клиенту (в автосалоне или доставить к дому), а также ведение техобслуживания в рамках гарантийного сервиса. По словам Калицева, за это дилеры получат фиксированную комиссию, которая «будет соответствовать размеру маржи с продажи автомобиля». Топ-менеджер также отмечал, что в перспективе платформа возьмет на себя «трейд-ин».

Представитель «Хендэ мотор СНГ» отказался комментировать «Газете.Ru» возникшую проблему с дилерами из-за прямых продаж. Крупные столичные игроки, имеющие в дилерском портфеле бренд Hyundai, также не хотят разговаривать на эту тему, называя ее «чувствительной».

В Ассоциации дилеров солидарны с коллегами из Санкт-Петербурга и считают, что вопрос параллельных продаж должен решаться государством.

По словам президента РОАД Вячеслава Зубарева, новая схема ведет к изменению всей модели автобизнеса. Прежде всего это может привести к появлению избыточных мощностей дилерской сети: как минимум половина автосалонов опустеет, соответственно, сотрудники потеряют рабочие места.

«А на сегодняшний день в отрасли задействованы более 300 тыс. человек, считайте, под угрозой почти один миллион человек вместе с членами семей», — акцентировал внимание «Газеты.Ru» глава РОАД.

Кроме того, автобизнес — очень капиталоемкая отрасль и, как следствие, сильно закредитована, говорит Зубарев. Объем задолженности, по экспертным оценкам, достигает нескольких сотен миллиардов. При таком развитии событий банки получат большую брешь в своем бюджете, считает он. По мнению РОАД, в регулировании этого вопроса обязательно должны участвовать три стороны: дилерское сообщество, производители и госорганы. В Ассоциации пообещали вести переговоры со всеми сторонами, чтобы «ситуация рассматривалась с крайне серьезным подходом».

Шанс есть

Если дилеры будут действовать сообща, в том числе через РОАД, через обращение в правительство, у них есть есть шанс, что дистрибьютор будет вынужден пойти на уступки, полагает редактор-аналитик «Автобизнесревю» Алексей Сергеев.

«Работать лишь за то, чтобы получать фиксированные 45-50 тысяч рублей с продажи, например, кроссовера Hyundai Creta, едва ли кто-то из дилеров захочет.

Только в обязательный ребрендинг салонов последние два-три года некоторым авторитейлерам Hyundai приходилось инвестировать 30-40 миллионов рублей. Добавьте сюда содержание зданий, фонд оплаты труда, другие расходы. Естественно, затраты нужно окупать», — объясняет он.



По словам Сергеева, в США, к примеру, есть штаты, где прямая продажа машин дистрибьютором запрещена на законодательном уровне. Получив за счет онлайн-бизнеса поддержку продаж в ближайшее время, в более далекой перспективе корейская марка может потерять в объемах бизнеса в России, считает эксперт. По его мнению, компания потеряет и в качестве работы своих дилеров, лучшие из которых просто начнут уходить к другим брендам, где дистрибьюторы будут сговорчивей.

Схожего мнения придерживается независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, пути решения проблемы есть, считает он. У некоторых автокомпаний для крупных корпоративных клиентов уже ранее были созданы собственные департаменты, выполнявшие роль прямых продаж, напоминает Бургазлиев.

В итоге такая система подрубала инициативность и нацеленность на улучшение работы у дилеров этих автокомпаний, потому что продавцы знали, что крупного клиента всегда заберет сам дистрибьютор. Впрочем, добиться регулирования проблемы со стороны государства не получится, поскольку Hyundai никаких законов не нарушает и вправе распоряжаться своей продукцией по собственному усмотрению, отмечает эксперт.