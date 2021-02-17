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Потребрынок

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Онлайну — нет: дилеры потребовали запретить Hyundai прямые продажи

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Дилеры пожаловались на новую политику Hyundai

Официальные дилеры Hyundai недовольны тем, что компания наладила самостоятельные продажи автомобилей клиентам. По мнению представителей автобизнеса, такие действия производителя лишат их существенной доли прибыли. Есть ли у дилеров шанс выиграть в этой борьбе, выясняла «Газета.Ru».

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Официальные дилеры компании Hyundai в Санкт-Петербурге направили письмо в Ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) с просьбой решить проблему с выходом торгового дома «Хендэ мотор СНГ» (российское представительство Hyundai) на рынок онлайн-продаж, сообщает петербургское издание «Новый Проспект».

Бизнесменов не устраивает, что корейский автопроизводитель торгует в онлайн-режиме своими автомобилями напрямую. Дилерам же в онлайн-схеме отводится лишь роль передаточного звена за фиксированную плату. Издание утверждает, что позицию автобизнеса Северной столицы разделяют и авторизованные московские продавцы автомобилей Hyundai.

«Реализация такого проекта дистрибьютором означает для дилеров Hyundai потерю значительной части прибыли за счет отсутствия прямого контакта с покупателем и отсутствия продажи таких дополнительных продуктов, как автокредиты, страхование, продажа машин в «трейд-ин».

Продолжение подобной политики дистрибьютора будет означать потерю инвестиций, ранее вложенных дилерами в строительство и развитие дилерских центров Hyundai»,

— цитирует заявление дилеров издание.

О том, что Hyundai наладит прямые продажи, «Газета.Ru» сообщала еще в июле 2020 года, в декабре компания запустила полноценную онлайн-платформу, где клиент может самостоятельно выбрать все параметры своего будущего автомобиля, оформить финансовые услуги (выбрать предложение по КАСКО, ОСАГО и автокредиту) и оплатить в электронном формате. Инструментарий платформы даже предусматривает скоринговую оценку клиента для оперативного оформления автокредита различными банками.

На итоговой конференции в прошлом году управляющий директор «Хендэ мотор СНГ» Алексей Калицев говорил, что в этом проекте Hyundai активно сотрудничает со своей дилерской сетью, «сохраняя маржинальность и прежнюю доходность для тех сделок, где дилеры будут самостоятельно взаимодействовать с клиентами» в привычном формате продаж при очном посещении автосалона.

«Другое дело изменения профиля нашего клиента, мы не можем на это не реагировать и оставаться в текущем предельно консервативном ритейле, который существует уже сто лет без всякого изменения.

Поэтому мы считаем, что онлайн-продажи — это наше будущее. Скажу больше — к 2025 году мы рассчитываем, что около половины продаж будут проходить через нашу онлайн-платформу», — говорил Алексей Калицев.

По его словам, в рамках онлайн-сделок дилерам Hyundai лишь отводится задача выдать автомобиль клиенту (в автосалоне или доставить к дому), а также ведение техобслуживания в рамках гарантийного сервиса. По словам Калицева, за это дилеры получат фиксированную комиссию, которая «будет соответствовать размеру маржи с продажи автомобиля». Топ-менеджер также отмечал, что в перспективе платформа возьмет на себя «трейд-ин».

Представитель «Хендэ мотор СНГ» отказался комментировать «Газете.Ru» возникшую проблему с дилерами из-за прямых продаж. Крупные столичные игроки, имеющие в дилерском портфеле бренд Hyundai, также не хотят разговаривать на эту тему, называя ее «чувствительной».

В Ассоциации дилеров солидарны с коллегами из Санкт-Петербурга и считают, что вопрос параллельных продаж должен решаться государством.

По словам президента РОАД Вячеслава Зубарева, новая схема ведет к изменению всей модели автобизнеса. Прежде всего это может привести к появлению избыточных мощностей дилерской сети: как минимум половина автосалонов опустеет, соответственно, сотрудники потеряют рабочие места.

«А на сегодняшний день в отрасли задействованы более 300 тыс. человек, считайте, под угрозой почти один миллион человек вместе с членами семей», — акцентировал внимание «Газеты.Ru» глава РОАД.

Кроме того, автобизнес — очень капиталоемкая отрасль и, как следствие, сильно закредитована, говорит Зубарев. Объем задолженности, по экспертным оценкам, достигает нескольких сотен миллиардов. При таком развитии событий банки получат большую брешь в своем бюджете, считает он. По мнению РОАД, в регулировании этого вопроса обязательно должны участвовать три стороны: дилерское сообщество, производители и госорганы. В Ассоциации пообещали вести переговоры со всеми сторонами, чтобы «ситуация рассматривалась с крайне серьезным подходом».

Шанс есть

Если дилеры будут действовать сообща, в том числе через РОАД, через обращение в правительство, у них есть есть шанс, что дистрибьютор будет вынужден пойти на уступки, полагает редактор-аналитик «Автобизнесревю» Алексей Сергеев.

«Работать лишь за то, чтобы получать фиксированные 45-50 тысяч рублей с продажи, например, кроссовера Hyundai Creta, едва ли кто-то из дилеров захочет.

Только в обязательный ребрендинг салонов последние два-три года некоторым авторитейлерам Hyundai приходилось инвестировать 30-40 миллионов рублей. Добавьте сюда содержание зданий, фонд оплаты труда, другие расходы. Естественно, затраты нужно окупать», — объясняет он.

По словам Сергеева, в США, к примеру, есть штаты, где прямая продажа машин дистрибьютором запрещена на законодательном уровне. Получив за счет онлайн-бизнеса поддержку продаж в ближайшее время, в более далекой перспективе корейская марка может потерять в объемах бизнеса в России, считает эксперт. По его мнению, компания потеряет и в качестве работы своих дилеров, лучшие из которых просто начнут уходить к другим брендам, где дистрибьюторы будут сговорчивей.

Схожего мнения придерживается независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, пути решения проблемы есть, считает он. У некоторых автокомпаний для крупных корпоративных клиентов уже ранее были созданы собственные департаменты, выполнявшие роль прямых продаж, напоминает Бургазлиев.

В итоге такая система подрубала инициативность и нацеленность на улучшение работы у дилеров этих автокомпаний, потому что продавцы знали, что крупного клиента всегда заберет сам дистрибьютор. Впрочем, добиться регулирования проблемы со стороны государства не получится, поскольку Hyundai никаких законов не нарушает и вправе распоряжаться своей продукцией по собственному усмотрению, отмечает эксперт.