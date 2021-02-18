Нарастить обороты: к чему приведет введение продуктовых сертификатов

Президент России Владимир Путин допустил введение продовольственных сертификатов. Глава государства отметил, что об этом «можно подумать», сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы с вами уже обсуждали это, и правительству я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать», — сказал Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.

Однако президент отметил, что сейчас идея продовольственных сертификатов не так актуальна, как была в разгар эпидемии.

В декабре стало известно, что группа депутатов и сенаторов готовят законопроект о продуктовых сертификатах. Он предполагает такую льготу гражданам России с доходом ниже прожиточного минимума. Чтобы воспользоваться такой мерой социальной поддержки, нужно будет подать соответствующее заявление.

Такой маневр, как введение продовольственных сертификатов, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович называет вполне разумным. По его мнению, это во многом повлияло бы на повышение уровня и качества жизни населения, особенно россиян с доходом ниже прожиточного минимума.

Адресная продовольственная помощь — важный инструмент поддержки наиболее уязвимых категорий населения, соглашается директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ РАНХиГС Анатолий Тихонов. По его словам, экспертное сообщество неоднократно высказывалось за внедрение этого механизма. В стране для введения продовольственных сертификатов есть определенные предпосылки: доходы населения снижаются, уровень бедности растет, внутренний спрос нуждается в поддержке, добавляет аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Елена Киселева.

Георгий Остапкович замечает, что подобная практика существует практически во всех экономически развитых и развивающихся странах. Такая достаточно богатая страна, как США, впервые начала использовать продовольственные карточки еще в 1939 году, затем был перерыв, но где-то с 1964-го эта практика восстановилась и продолжается до сих пор, напоминает эксперт.

Так, в США доля получателей дополнительной продовольственной помощи составляет более 15% от населения, расходы на этот вид поддержки могут достигать 60% от всего аграрного бюджета страны, говорит Тихонов.

«При этом отдача от такой поддержки превышает госзатраты за счет увеличения спроса на продукты питания, роста их производства, создания новых предприятий и рабочих мест. В итоге в выигрыше находится и государство, и бизнес», — замечает эксперт, объясняя, что помимо прямой пользы нуждающимся, введение адресной продовольственной помощи стимулирует торговлю и дает импульс к реализации излишков продукции сельхозтоваропроизводителей.

Об этом же говорит и Остапкович из ВШЭ. На такие карточки можно покупать только продукцию отечественного сельхозпроизводителя, а, значит, сельское хозяйство увеличит объем производства. Соответственно, вырастут объем транспортировок, потребление электроэнергии, объем работ машиностроительных заводов, которые будут выпускать технику и различные агрегаты для сельхозпроизводителей, продолжает специалист. По его подсчету, это приведет к росту ВВП на 0,3%-0,5%, а может быть, и больше.

Продуктовые сертификаты в разной форме (банковская карта, установление определенной суммы для приобретения продуктов и прочее) достаточно давно и успешно используются в разных российских регионах с целью поддержки лиц пожилого возраста и малоимущих граждан, рассказывает доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина. Она считает, что этот опыт необходимо изучить, обобщить, выделить лучшие практики и применить во всех регионах.

«Вводить какие-то иные сертификаты, распространять на всех или бóльшую часть населения нецелесообразно, поскольку это ведет к избыточным затратам и способно породить иждивенческие настроения у ряда категорий граждан», — предупреждает Храпылина.

Все зависит от того, как этот механизм поддержки будет реализован: кто сможет претендовать на продовольственный сертификат, как нужно будет подтверждать свою нуждаемость, насколько регулярно и на какие суммы будут предоставляться эти сертификаты, задается вопросами Елена Киселева из ИКСИ. На какие виды продовольствия они будут распространяться, кто и в каком объеме будет финансировать этот вид поддержки – федеральные или региональные бюджеты, добавляет она.

Что касается торговых сетей, которые будут принимать участие в программе, они не пострадают, уверена Любовь Храпылина.

«Им будут оплачиваться приобретенные гражданами продукты. Источники оплаты — местный и региональный бюджеты, федеральные субсидии тем регионам, которые самостоятельно не могут решать отдельные социальные вопросы», — объясняет эксперт.

Более того, для любой торговли, не только для сетевой, но и для малой, это тоже будет позитивный момент: за счет продовольственных карточек увеличится товарооборот, так как вырастет спрос на продукты питания, добавляет Георгий Остапкович.

Опрошенные «Газетой.Ru» ритейлеры преимущественно отказываются от комментариев о том, как может работать данная инициатива. Однако директор по взаимодействию с федеральными органами власти X5 Retail Group Станислав Богданов заметил, что адресная социальная помощь нуждающимся является более эффективной альтернативой регулированию цен.

«Такая система уже действует в некоторых регионах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Калининградской, Ульяновской и др. областях. Х5 участвует в таких программах в некоторых регионах и видит, что они востребованы среди социально незащищенных групп граждан», — рассказали в X5 Retail Group «Газете.Ru».

В «Ленте» отметили, что у них есть опыт работы с подобными финансовыми продуктами, например, картами «Дошкольная», «Детская», которые принимают к оплате в магазинах Санкт-Петербурга. В сети также действует социальная программа для льготников, которые могут приобрести со скидкой ряд товаров.