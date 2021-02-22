Новые вершины: спрос на биткоин превышает предложение

Цена самой востребованной электронной валюты мира, биткоина, накануне взлетела выше $58 тыс., побив тем самым очередной исторический максимум, свидетельствуют данные воскресных торгов. За последние дни биткоин выходит на новые рекорды, и в то же время его продвижение нельзя назвать односторонним, 20 февраля он снижался на 6,6%, после обновления исторического максимума на $57,7 тыс., но так как спрос на криптовалюту сохранялся высокий, покупатели «выкупили» падение и 21 февраля сдвинули верхнюю планку еще выше.

Биткоин начал стремительно набирать обороты осенью прошлого года, к середине ноября его цена впервые за последние три года выросла выше отметки $18 тыс. Затем наступило затишье сопровождавшееся волfтильностью, но ситуация кардинально изменилась, когда корпорация Tesla решила инвестировать в биткоин $1,5 млрд.

Это совпало с тем, что институциональные гиганты признали валюту.

Так, финансовый холдинг JP Morgan спрогнозировал цену биткоина на уровне $146 тыс. Глава Twitter Джек Дорси запустил майнинговую ферму, а платежная система Mastercard, сообщила что начала работать над возможностью проводить транзакции с использованием биткоина.

«Мы обновили нашу инвестиционную политику и вкладываем в разные цифровые активы (акции, золото и прочие активы торгуемые на бирже), в том числе и биткоин — для того, что бы повысить девирсификацию. Также мы намерены принимать биткоин в качестве оплаты за наши автомобили», — объяснял свои действия в Twitter глава Tesla и SpaceX.

Это решение уже позволило производителю космических кораблей и электрокаров заработать примерно $1,1 млрд, если бы он захотел конвертировать биткоин в доллар. Все 48 тыс. монет, купленных в декабре, сейчас суммарно стоят уже $2,6 млрд. Это даже выгоднее, чем торговать электромобилями, к примеру, за прошлый год (первый положительный результат компании) прибыль от продаж Tesla составила $721 млн.

Средняя цена покупки биткоина Tesla в декабре составляла $31,3 тыс., при том, что сейчас монета стоит $58 тыс. Таким образом, компания уже имеет незафиксированную доходность в районе 85%.

В общей сложности в середине февраля капитализация самой популярной виртуальной валюты превысила $1 трлн.

В тоже время высказывания самого Маска относительно криптовалюты противоречивы. В ходе общения в соцести с одним из подписчиков он заявил, что криптовалюта, как и обычные деньги, является набором данных, которые позволяют избежать неудобств, связанных с бартерным обменом, и как любая система данных она подвержена запоздалым откликам и ошибкам.

«Учитывая все это, цены на биткойн и эфириум кажутся высоковатыми», — ответил собеседнику в Twitter американский миллиардер.

Аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов не исключает, что бизнесмен прибегает к так называемым словесным интервенциям, которые в той или иной степени могут влиять на цену валюты. Реакция инвесторов и держателей биткоина, выраженная в снижении активности, могла бы привести к кратковременному падению курса,

что в свою очередь могли использовать как сама Tesla, так и те, кто не успел войти в «валюту» ранее, считает экономист.

«Продолжается бычий тренд — спрос на криптовалюту значительно превышает предложение, поэтому в биржевом стакане не хватает монет на всех. Продавцы бегут по ценовой лесенке вверх через пять ступенек от толпы покупателей и пока не видно признаков для коррекции. Технические индикаторы перегружены, сигнализируют о коррекции, но в тренде осцилляторы (опережающие индикаторы — «Газета.Ru») дают ложные сигналы», — объясняет ситуацию в беседе с «Газетой.Ru» Антонов.

Из-за избытка ликвидности и нехватки инвестиционных идей цена криптовалюты может вырасти до $100–200 тыс., считает старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич, пишут «Известия». Однако вслед за этим начнется коррекция, ровно такая же, какая была в 2011-м, 2014–2015-м и 2018-м годах, ожидает эксперт. Тогда курс монеты обвалился в десять раз.

В то же время, чтобы на рынке вызвать глобальную коррекцию на 30-40%, на сторону продавцов должны перейти покупатели, которым нужно зафиксировать прибыль, подчеркивает Антонов из «Альпари».

«Мне кажется, что в текущей ситуации бычий тренд не ослабнет даже при тридцатипроцентном суточном падении. Больше похоже на то, цена продолжит повышаться. Ближайшие целевые уровни $60 тыс и $66 тыс», — ожидает экономист.

Главный стратег инвестиционной компании CoinShares по цифровым активам Мелтем Демирорс полагает, что уверенное движение виртуальной монеты вверх не остановит даже политика властей, направленная на регулирование рынка криптовалюты.

«Мы, конечно, считаем, что лучшее время для инвестиций в биткоин было вчера, а второй такой лучший момент для размещения — сегодня», — сказала она в интервью CNBC.