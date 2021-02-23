Новые санкции: США ударили по укладчику «Северного потока — 2»

Минфин США сообщил о новых санкциях, наложенных на способное достроить «Севпоток — 2» судно-трубоукладчик «Фортуна» и владеющую им компанию «КВТ-Рус». Судно попало под действие американского закона «О защите европейской энергетической безопасности», передает РИА «Новости».

Ведомство отметило, что в январе «Фортуна» уже попала в санкционный список по закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, комментируя решение Минфина, отметил, что в Белом доме считают хорошей выбранную в отношении газопровода стратегию. Проект СП-2 американские власти называют «плохой сделкой», добавил Прайс.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что Вашингтон считает проект газопровода «плохой, разделяющей Европу сделкой», которая делает ЕС уязвимым для «московских манипуляций».

Она подчеркнула, что Штаты будут наблюдать за ходом строительства и примут решение об ограничениях «в случае необходимости». Псаки также добавила, что санкции — лишь одна из мер, к которой может обратиться Вашингтон.

17 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что противники газопровода «Северный поток — 2» хотят заставить Россию «расплатиться» за инспирированную США и ЕС ситуацию на Украине. «Почему все так крутятся вокруг «Северного потока — 2»? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине», — пояснил Путин.

Сейчас строительство СП-2 завершено более чем на 95%. Вице-премьер России Александр Новак ранее говорил, что проект будет закончен, несмотря на «деструктивные подходы, которые мы наблюдаем со стороны Соединенных Штатов Америки». Он также подчеркнул, что газопровод представляет собой коммерческий проект, который совместно с «Газпромом» реализуют иностранные компании, «которые заинтересованы в поставках газа из России».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал американские санкции «грубым давлением» на европейский бизнес и примером недобросовестной конкуренции. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас также заявил, что США пренебрегают правом и суверенитетом Европы, когда угрожают санкциями против «Северного потока — 2».

Он подчеркнул, что европейская энергетическая политика формируется в Европе, а не в Вашингтоне. Попытки же США остановить строительство газопровода угрожают и европейским предприятиям.

В феврале прошлого года в ходе опроса немцы высказались о своем отношении к строительству «Северного потока — 2». Две трети граждан Германии считают российский проект безопасным. При этом около

90% немцев уверены, что противодействие газопроводу со стороны США связано с попытками Вашингтона увеличить поставки сжиженного природного газа в Европу.

При этом 21 февраля компания-оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG подала в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) заявку на немедленное разрешение на строительство газопровода в водах Германии. Ранее сообщалось, что разрешение на продолжение строительства «Северного потока — 2» временно не имеет своей силы. К этому привело недовольство немецких экологических организаций — Deutsche Umwelthilfe и Союза защиты природы — которые выразили протест в связи с выдачей такого документа оператору российского проекта.