«С макроэкономической точки зрения мы проблем не видим»: Россия рекордно нарастила госдолг

Государственный долг России в 2020 году увеличился на рекордные 39,9%. Прирост составил 5,4 трлн рублей. В итоге госдолг составил почти 19 трлн рублей. В пересчете к размеру ВВП госдолг достигает 17,8%. Об этом говорится в материалах Счетной палаты, проверившей исполнение госбюджета за прошлый год.

При этом внутренний госдолг увеличился на 4,6 трлн руб., до 14,8 трлн руб. (+45,4%). Внешний долг в иностранной валюте вырос на $1,9 млрд, до $56,8 млрд (+3,5%) – до 4,2 трлн руб.

Для сравнения, в 2019 году госдолг составлял 13,6 млрд руб. или 12,3% ВВП. Рост к 2018 году составил 7,8%.

Рост госдолга потянул за собой и увеличение расходов на его обслуживание, то есть, прежде всего, выплаты по процентам. Расходы бюджета на эти цели в прошлом году выросли на 7,3%, до 784,2 млрд руб.

Рекордный госдолг и дефицит бюджета

При этом более половины (67%) госдолга приходится на государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте ($38,3 млрд). На долг по госгарантиям в иностранной валюте приходится еще 31% ($17,68 млрд).

Рекордным за последние десять лет был и дефицит бюджета, отмечает СП. Дефицит госбюджета в 2020 году составил более 4 трлн рублей или 3,8% ВВП. Финансирование дефицита в основном было обеспечено за счет размещения государственных ценных бумаг.

Было размещено госбумаг на 5,1 трлн рублей, «что в 2,5 раза больше привлечения в 2019 году и является максимальным объемом за более чем 15 лет».

По подсчетам аудиторов СП, антикризисные расходы бюджета в 2020 году составили почти 2,9 трлн рублей или 12,5% от общих расходов. Всего за прошлый год власти приняли порядка 150 решений, так или иначе связанных с пандемией. Например, 941 млрд рублей было направлено Пенсионному фонду для компенсаций выпадающих страховых взносов, 569 млрд рублей — на социальную поддержку семей с детьми, 231 млрд — на выплаты медикам, 378 млрд — региональным бюджетам (расходы под грифом «для служебного пользования» и «секретно» не учитывались).

Угрозы для стабильности пока что нет

В среду 24 февраля премьер Михаил Мишустин объявил о новой программе поддержки бизнеса. Предприниматели из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей смогут получать льготные кредиты под 3% годовых с отсрочкой выплаты на полгода. В ходе встречи с руководством Совета Федерации он отметил, что не все российские предприятия успели восстановиться после спада, вызванного коронавирусом. «Это предприятия общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий, туристический бизнес и ряд других. Им по-прежнему необходима помощь государства в это непростое время», — сказал глава кабмина. Он не уточнил объема новой программы.

В росте госдолга и дефиците бюджета нет ничего удивительного, считает начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Сергей Заверский. «В прошлом году в условиях пандемии была объективная потребность в дополнительных расходах для поддержки бизнеса и граждан, в то время как доходы бюджета сокращались. Но даже после прироста объем долга остался на безопасном уровне. Более того, основной прирост при этом пришелся на внутренний долг, а прирост внешнего (выраженного в рублях) в первую очередь связан прежде всего с валютной переоценкой», — говорит Заверский.

По его мнению, госдолг России, увеличившийся по итогам прошлого года до 17,8% ВВП, оставляет возможность его увеличения в разы без существенной угрозы для платежеспособности страны.

Ключевая проблема, скорее, в другом, считает эксперт: как эффективнее распоряжаться деньгами, получаемыми за счет наращивания долга.

«В идеале, эти средства должны в основном направляться в те проекты, которые обеспечивают формирование доходной базы бюджета в будущем, что и обеспечит впоследствии отсутствие проблем с погашением долга государства. У нас же сейчас есть существенные проблемы с этим», — заключает Заверский.

О том, что увеличение госдолга не несет проблем для экономики России ранее 3 февраля заявляла СМИ и директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. «У нас достаточно устойчивая ситуация с государственными финансами, с макроэкономической точки зрения мы проблем не видим»,— сообщила Данилова в интервью «РИА Новости».

В ближайшие годы госдолг, скорее всего, продолжит расти, прогнозирует ведущий эксперт инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов. «Из-за сохранения дефицита бюджета и уже заявленных планов Минфина по заимствованию госдолг России, по нашим оценкам, может превысить уровень 20% ВВП к концу 2021 года», — говорит Суверов. Напомним, Минфин планирует занять 3,7 трлн рублей на внутреннем рынке в 2021 году.

При таких планах угроз для кредитоспособности России пока что нет, считает Суверов.

«Несмотря на рост госдолга в России, он намного ниже в относительном выражении, чем, например, в США, где госдолг превышает ВВП. Логично, что рейтинговые агентства подтверждают положительные суверенные рейтинги России, даже при наличии слабого инвестиционного климата, геополитических и санкционных рисках», — уточняет Суверов из «Арикапитал».

Однако сравнивать госдолг США и госдолг России в абсолютном значении не вполне корректно, уточняет руководитель программы «Мировая экономика» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Ирина Айдрус. «В США весь долг исчисляется в национальной валюте, которая при этом является и мировой единицей измерения. В то как время в России примерно пятая часть долга приходится на заимствования в иностранной валюте, а рост госдолга связан в том числе с ростом стоимости обслуживания иностранного долга на 23% — за счет обесценивания рубля», — говорит Айдрус.

В связи с пандемией рост государственного долга наблюдался во всех странах, и Россия не является исключением, добавляет эксперт РУДН.

С 2008 года государственный долг США вырос почти на 200%. На начало 2021 года он составил $27,8 трлн, что на 4,6 трлн больше, чем год назад.

Наибольший рост госдолга был отмечен в странах с развитой экономикой, за ними следуют страны с формирующимся рынком, затем идут страны со средним уровнем дохода и развивающиеся страны с низким уровнем дохода, уточнял МВФ.

Меньше всего потратили на домохозяйства

В странах с развитой экономикой более высокий дефицит госбюджета отражает примерно равномерное увеличение бюджетных расходов и снижение доходов населения.

По прогнозу Института международных финансов, в 2021 году мировой госдолг продолжит свой рост и увеличится еще на $10 трлн. За 2020 год госдолг всех стран вырос на $24 трлн и достиг рекордного за все время $281 трлн или 355% мирового ВВП.

За прошлый год рост госдолга всех стран оказался на 35 процентных пункта выше по сравнению с 2019 годом.

Это выше значений госдолга во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Тогда максимальное значение роста этого показателя составило 15 п.п.

На меры поддержки международных компаний государства потратили - $5,4 трлн, на господдержку банковского сектора — $3,9 трлн, тогда как на финансирование домохозяйств только $2,6 трлн.