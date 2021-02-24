Рябков предложил забаррикадироваться от финансовой системы США

Москва должна предпринять срочные шаги, чтобы сократить использование доллара до минимума, поскольку новая администрация президента США Джо Байдена сигнализирует о том, что она усилит антироссийские санкции, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью американскому изданию Bloomberg.

«Мы должны забаррикадироваться от финансовой и экономической системы США, чтобы устранить зависимость от этого токсичного источника постоянных враждебных действий. Мы должны сократить роль доллара в любых операциях», — пояснил высокопоставленный дипломат.

За последние годы Вашингтон ввел санкции против более, чем 90 российских государственных банков и корпораций нефтегазового сектора, высших чиновников и крупных предпринимателей и, вероятно, американская сторона намерена ввести еще больше ограничительных мер, предположил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Министерство иностранных дел не отвечает за экономическую политику, и Рябков не уточнил, какие шаги могут быть предприняты для дальнейшего снижения зависимости России от доллара.

По его словам, напряженность в отношениях с соперником России в «холодной войне» последнее время неуклонно росла и сейчас, возможно, ситуация даже хуже, чем в разгар коммунистической эпохи, сказал Рябков, который занимается связями с США в Министерстве иностранных дел.

«Никогда не было ничего подобного — не просто отсутствия доверия, а взаимной враждебности. Эмоции зашкаливают настолько сильно, что мы, вероятно, не увидим каких-либо улучшений в течение долгого, долгого времени», — спрогнозировал дипломат.

При этом он назвал «ложью» утверждения американских властей о том, что санкции будут смягчены, если Кремль изменит свою политику.

Также в среду, 24 февраля, стало известно, что Минфин РФ включил в валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) иену с долей 5% и юань с долей 15%, сократив доли доллара и евро до 35% с 45%.

«Минфин России информирует, ... что в нормативную валютную структуру средств ФНБ включены японская иена с долей 5% и китайский юань с долей 15%. Доли доллара США и евро при этом сокращены с 45% до 35%, а доля фунтов стерлингов сохранена неизменной на уровне 10%», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В сентябре прошлого года старший бизнес-редактор немецкого издания Die Welt Хольгер Цшэпитц в авторской статье писал, что в период пандемии и вызванного ей кризиса Россия увеличила валютные резервы до $600 млрд.

Эксперт пояснял, что такие результаты были достигнуты благодаря росту финансовых резервов, отсутствию повышенной долговой нагрузки и отказу от доллара в пользу покупки золота – в чем он отметил верную тактику президента России Владимира Путина.

«Путин хотел снизить зависимость российских резервов от американского доллара и с помощью золота мастерски справился с этой геополитической задачей», — подчеркивал Цшепиц.

Немецкий публицист Вольфрам Ваймер в своей колонке на сайте телеканала N-TV также обращал внимание на то, что Путин намерен, прежде всего, сокращать использование доллара. Немца восхитила золотовалютная политика президента России.

Использование рядом стран альтернативных видов валюты приводит к подрыванию статуса доллара и нанесению значительного урона американской экономике, указывают эксперты.

«Еще каких-то 30–40 лет назад использование доллара было повсеместным (более 70% всех транзакций), так как региональные валюты были не столь интересны, а все международные контракты происходили именно в «зеленом». Сейчас же доля доллара снижается и уже перешагнула планку в 50%. Виной прежде всего экспансия евро», — отмечает руководитель отдела трейдинга Aravana Capital Management Валдис Вулдорфс.

При этом, например, в торговых отношениях Китая и России доллар занимает менее 50% — в 2020 году 46% операций пришлось на его долю. А расчеты в национальной валюте Китая и евро выросли до исторических максимумов — до 24% и 30% соответственно.

Такие сдвиги — часть стратегии «дедолларизации» российской экономики. Кроме того, российские власти стараются таким образом сделать ее более устойчивой перед угрозой новых санкций США.