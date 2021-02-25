Больше водки и свинины: как Китай борется с бедностью

«Благодаря общим усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа мы одержала полную победу в борьбе с бедностью», — заявил Си Цзиньпин на собрании, посвященном итогам борьбы властей с бедностью, сообщает информационное агентство Синьхуа. Новость снабжена характерным заголовком «Искоренение бедности показывает преимущества социалистического строя Китая».

По словам главы КНР, за последние восемь лет 98,99 млн человек, проживающих в сельской местности, преодолели черту бедности.

Из нищеты вывели 832 уезда и 128 деревень. С 2013 года страна инвестировала в ликвидацию бедности $246 млрд.

Как отметил китайский лидер, начиная с конца 70-х годов прошлого века из бедности были выведены 770 млн китайцев.

Еще одно чудо

Тем самым КНР внесла вклад и в глобальную борьбу с бедностью. «За этот период Китай внес 70% в глобальную борьбу с искоренением бедности. С такими успехами Китай создал еще одно чудо, которое останется в истории», — подчеркнул Си Цзиньпин.

По данным ООН, в 1990 году за чертой крайней бедности жили 1,8 млрд человек, или 35% мирового населения. Однако с 1990-х годов глобальная бедность стала сокращаться. По данным на 2013 год, число людей, живущих в нищете, составляло уже 767 млн человек или 10% населения Земли.

Сделать китайцев среднезажиточными велел еще в 1979 году «архитектор китайских реформ» Дэн Сяопин. Си Цзиньпин впервые провозгласил идею борьбы с бедностью в 2013 году, во время поездки в провинцию Хунань. Он заявил тогда, что необходимо обеспечить вступление малообеспеченных слоев населения и слаборазвитых районов в «общество всеобщей средней зажиточности».

На очередном съезде Компартии в октябре 2017 глава Китая обещал, что его страна за следующие пару лет покончит с нищетой, а к 2035 году построит «среднезажиточное общество».

По сообщениям государственных СМИ Китая, председатель Си лично следит за тем, чтобы у простых людей всегда была дешевая водка «Яньбо» и свинина хотя бы по праздникам.

Бедным в Китае считается гражданин с годовым доходом в 3400 юаней (около 39 тысяч рублей) и ниже. Это меньше одного доллара в день. Но при этом китайские власти стараются обеспечивать живущих за чертой бедности людей едой и одеждой, бесплатным медицинским обслуживанием и, что немаловажно, доступом к чистой питьевой воде.

Несмотря на пандемию коронавируса, власти Китая не скорректировали цель добиться искоренения бедности до конца 2020 года. По плану, общество средней зажиточности подразумевает полное искоренение нищеты и удвоение дохода на душу населения по сравнению с 2010 годом.

В прошлом году были утверждены государственные меры помощи экономике в условиях пандемии: на восстановление ВВП направлено 6 трлн юаней ($840 млрд). Почти две трети этих средств будет направлено на поддержание доходов населения, на поддержку занятости и стимулирование внутреннего потребления. Среднему и малому бизнесу, а это до 90% всех рабочих мест в стране, предоставят ряд льгот.

Кстати, стимулирование внутреннего спроса — едва ли не основная задача правительства КНР. За счет этого власти планируют восстановить экономический рост в стране и поднять уровень жизни. О том, как власти это делали и будут делать, неоднократно докладывал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

В поисках лучшей доли

Планируется, в частности, наращивать масштабы таких новых видов потребления, как «сетевая информатика, интеллектуальные предметы домашнего обихода, индивидуальная мода». Власти будут поощрять взаимодействие онлайн- и офлайн-услуг, содействовать обновлению реальной торговли.

Кроме того, предлагается стимулировать развитие услуг экспресс-доставки, оживлять рынок подержанных автомобилей, ускорить строительство в городах автостоянок и зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Также государство поощряет разработку банками новых видов потребительского кредитования. Ввозные пошлины на часть потребительских товаров будут снижены, будет увеличиваться число беспошлинных магазинов.

Недавно в Китае началось внедрение оплачиваемых отпусков и в этой связи планируется инвестирование в инфраструктуру внутреннего туризма и транспорта.

Компартия продолжит смягчение ограничений при оформлении прописки в городах и поселках.

Будут реновированы 6 млн квартир в старом жилом фонде. Это делается для того, чтобы мигрирующее в поисках лучшей доли сельское население получило возможность осесть в городах и пользоваться благами в сфере образования и медобслуживания.

В итоге реформ к 2050 году ожидается полная победа социализма и «великое возрождение китайской нации». Население Китая (по данным за 2020 год) — 1,3 млрд человек.