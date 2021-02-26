Дорожная карта будущего: «Роснефть» представила свою экологическую стратегию

Собственно, «зеленая тема» для крупнейшего российского налогоплательщика не в новинку. «Роснефть» давно уже уделяет приоритетное внимание охране окружающей среды. Так, с 2007 года компания ежегодно публикует Отчеты в области устойчивого развития. Кроме того, НК является членом Глобального договора ООН, а в декабре 2018 года стала первой российской компанией, одобрившей стратегию в части приверженности 17 Целям устойчивого развития ООН.

Как уже писала «Газета.Ru», в декабре 2020 года Совет директоров «Роснефти» представил План по углеродному менеджменту до 2035 года. Этот документ учитывает позицию ключевых акционеров компании и станет основой экологической повестки «Роснефти» в контексте низкоуглеродного развития экономики.

Амбициозные цели

План предусматривает достижение ряда ключевых целей: предотвращение выбросов парниковых газов в объёме 20 млн тонн CO2-эквивалента; сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%; достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25%; а также нулевое рутинное сжигание попутного газа.

По сути, в российской экономике произошло историческое событие — «Роснефть» оказалась первой отечественной компанией, установившей долгосрочные цели по предотвращению абсолютных выбросов.

Кстати, по данным Bloomberg, «Роснефть» уже находится среди лидеров нефтегазового сектора по показателю удельных выбросов. Как отмечают эксперты, по итогам 2019 года интенсивность прямых выбросов парниковых газов Роснефти в секторе добычи (нефть и газ) составила 19,6 кг СО2-эквивалента на бнэ по сравнению с 25,9 СО2-эквивалента на бнэ у BP и 35,3 - у Exxon Mobil.

Как известно, одним из важнейших аспектов снижения углеродного следа является механизм природного поглощения, и «Роснефть» уже сейчас вносит значительный вклад в поглощение выбросов парниковых газов лесами, ежегодно высаживая молодые деревья в регионах своей деятельности. Так, за последние 3 года компания и ее дочерние общества высадили 3,5 млн деревьев по всей России. В соответствии же с Планом по углеродному менеджменту к 2035 году компания ставит перед собой ещё более масштабную цель — развить масштабную программу по лесонасаждению и поддержанию лесных экосистем для компенсации выбросов.

Концепция CCUS

«Роснефть» рассматривает возможности по использованию подземных хранилищ и собственных выработанных месторождений для проектов по улавливанию и хранению CO2. Речь идет о концепции CCUS (carbon capture, utilization and storage), реализация которой позволит компании использовать существующую инфраструктуру для улавливания, а также реализовывать меры по всей цепочке CCUS, включая химическую нейтрализацию, транспортировку и хранение углерода.

В своем плане по углеродному менеджменту до 2035 года компания наметила запуск пилотного проекта CCUS примерно на 2028 год.

Тайрон Калпи, советник вице-президента «Роснефти» по промышленной безопасности, охране труда и экологии напомнил также, что компания взаимодействует с коллегами из нефтегазовой отрасли в рамках метановой инициативы «Руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа». «Именно в рамках этой инициативы мы работаем с ВР над пилотным проектом по обнаружению и сокращению выбросов метана при факельном сжигании, - отметил он. - Мы будем сотрудничать с другими мейджорами, потому что мы считаем, что это взаимовыгодное партнерство, которое поможет нам и всему миру сократить выбросы парниковых газов».

Как писала «Газета.Ru», в феврале «Роснефть» подписала с британской BP соглашение о стратегическом сотрудничестве в области углеродного менеджмента и устойчивого развития, которое формализует ключевые элементы взаимодействия в области устойчивого развития, а также работу по определению потенциальных возможностей для сокращения выбросов и реализации низкоуглеродных проектов.

Расширение доли газа и «зелёные» инвестиции

«Роснефть» ожидает, что доля газа в совокупной добыче углеводородов компании к концу 2022 года вырастет до 25%, в том числе, благодаря запуску проекта Роспан, а также разработке сеноманских залежей Харампурского месторождения», - сказал первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро.

«По итогам прошлого года доля газа в общем объеме добычи углеводородов компании увеличилась уже до 20%, достигнув 51,7 млн тонн нефтяного эквивалента при общей добыче 256,2 млн тонн н.э.», - добавил он.

Также в рамках реализации своей газовой программы «Роснефть» планирует в ближайшие годы достичь показателя утилизации попутного нефтяного газа до уровня выше 95%. При этом в рамках Плана по углеродному менеджменту предусмотрено достижение нулевого рутинного сжигания ПНГ.

Всего в реализацию проектов по утилизации ПНГ «Роснефть» уже инвестировала около $2 млрд.

Низкоуглеродные проекты и «Восток Ойл»

Запускаемые и разрабатываемые компанией проекты, и в первую очередь, речь, конечно, идет о «Восток Ойл», с самого начала позиционируются как низкоуглеродные.

«Углеродный след «Восток Ойла» составляет всего лишь четверть среднего мирового уровня по новым крупным проектам. Расчетная интенсивность выбросов в рамках проекта составит около 12 килограммов СО2 на баррель добычи. Это - минимальный уровень, ведь данный показатель для новых нефтяных месторождений, по данным Wood Mackenzie, составляет сегодня около 50 килограммов СО2 на баррель добычи. Для энергоснабжения в ходе реализации проекта планируется использовать, в том числе, природный газ», - говорит Брайан Маклеод, вице-президент «Роснефти» по промышленной безопасности, охране труда и экологии.

«Кроме того, запланировано рациональное использование попутного нефтяного газа и достижение нулевого сжигания на ранней стадии. «Восток Ойл» также будет обеспечен круглогодичной ветрогенерацией. Уже проведены соответствующие метеоисследования – там, где это возможно, будут специальные ветровые поля. Нефть с «Восток Ойл» имеет очень низкое содержание серы, на уровне менее 0,05%, что в 24 раза ниже, чем в среднем по миру. Интенсивность выбросов метана составит не более 0,2%, что соответствует наилучшим мировым практикам», — подчеркнул Маклеод.

Всего в ближайшие пять лет «зеленые» инвестиции компании составят 300 млрд рублей. По словам советника по стратегическому планированию и инвестициям в ранге вице-президента Алексея Салина,«сейчас порядка 30% зеленых инвестиций Роснефти направляется на сокращение выбросов парниковых газов. В среднем зелёные инвестиции составляют порядка 5% от нашей совокупной инвестиционной программы. В будущем мы ожидаем, что эта доля будет расти».

Компания представила также концепцию экологического развития до 2030 года. Как отмечает Тайрон Калпи, «Роснефть» - одна из первых глобальных компаний, взявших на себя обязательства в области устойчивого развития. При разработке наших проектов мы учитываем ключевые показатели в этой области. Мы стремимся обеспечить необходимое количество воды для тех сообществ, которые находятся в регионах нашего присутствия. Также при разработке проектов мы стараемся создать все необходимые устройства для переработки и очистки сточных вод, чтобы не нанести вред хрупким природным экосистемам. Мы способствуем занятости местного коренного населения и его развитию. Также мы берём на себя обязательства по сохранению биоразнообразия в регионах, где реализуем свои проекты. Я могу сказать, что немногие компании берут на себя такие обязательства. При оценке инвестпроектов особое внимание мы обращаем на минимизацию ущерба окружающей среде и экосистемам региона».

Экологичное топливо

Разумеется, важной частью деятельности «Роснефти» по снижению выбросов является разработка более экологичных видов топлива.

В минувшем году компания продолжила увеличивать число АЗС, реализующих новые виды топлива с улучшенными экологическими характеристиками – высокооктановое топливо Pulsar 100, «Евро-6», а также линейку топлив с технологией ACTIVE на АЗС сети ВР. По итогам 2020 года компания более чем вдвое увеличила производство топлива «Евро-6» с улучшенными экологическими характеристиками - до 1,3 млн тонн.

«Роснефть» в 2018 году первой в России начала выпуск и продажу «Евро-6». В 2018 году выпуск этого вида топлива на НПЗ «Роснефти» составил 0,2 млн тонн, в 2019 году он вырос до 0,6 млн тонн, а уже в 2020 году - до 1,3 млн тонн, говорится в презентации нефтяной компании. Таким образом, «Роснефть» за 3 года увеличила производство «Евро-6» более чем в 6 раз.

Также компания работает над возможными проектами по производству новых экологически чистых видов топлива, таких, как биотопливо, экологичное авиатопливо, а также водород.

Сегодня на НПЗ и многочисленных терминалах по всей Германии дочернее предприятие «Роснефти» - Rosneft Deutschland - осуществляет блендинг более 500 000 тонн биотоплив в год. Топливо с биокомпонентами компания поставляет клиентам на территории Германии, Польши и Австрии.

«Газете.Ru» Алексей Салин, советник по стратегическому планированию и инвестициям в ранге вице-президента «Роснефти» рассказал, что приобретеннный в Германии опыт может быть применен в южных регионах России, климат в которых подходит для выращивания соответствующих сельскохозяйственных структур и производства биокомпонентов. «Здесь, правда, надо отметить, что необходимо появление соответствующих стимулов», — подчеркнул Салин.

«Мы также прорабатываем возможности минимизировать углеродный след при производстве водорода, - отметил Салин. Он напомнил, что установки для производства водорода имеются практически на всех площадках перерабатывающих заводов «Роснефти». «Производство синего водорода на всех НПЗ мы будем делать с учетом экономики, логистики, доступных технологий и потенциального эффекта масштаба», — заявил Салин.

В свою очередь, Тайрон Калпи, советник вице-президента «Роснефти» по промышленной безопасности, охране труда и экологии, пилотные проекты в этой сфере будут представлены в ближайшее время.

Оценка мировых агентств

«Зеленые» усилия «Роснефти» высоко оценены мировым экономическим сообществом. Так, компания является лучшей российской нефтегазовой компанией в ряде признанных международных ESG рейтингов - Refinitiv, Bloomberg, глобальном корпоративном рейтинге в области прав человека CHRB, а также входит в число ведущих компаний в международных рейтингах CDP в категориях «климат» и «водные ресурсы».

В конце 2020 года FTSE Russell, подразделение Лондонской фондовой биржи подтвердило, что «Роснефть» остается участником группы международных биржевых индексов FTSE4Good Index Series, которая оценивает крупнейшие глобальные компании с учетом результатов деятельности в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и управления (ESG), а также прозрачности в раскрытии информации.

В конце 2020 года рейтинг «Роснефти» FTSE Russell был повышен до 3,9 баллов по пятибалльной шкале. По своим показателям компания опередила 84% участников рейтинга международной нефтегазовой отрасли Индекса отраслевой классификации (ICB supersector).

В рейтинге Bloomberg ESG Disclosure «Роснефть» опережает большинство сопоставимых нефтегазовых компаний мира (рейтинг 70,1).

«Высокие строчки в ESG-рейтингах - это не самоцель для «Роснефти», - заявил Дидье Касимиро, - это отражение текущей деятельности компании и показатель устойчивости ее бизнес-модели. Привлекательность компании для инвесторов продолжит расти».

Напомним, вчера акции компании пробили очередной исторический максимум в 533 руб.