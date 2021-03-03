Новая встреча ОПЕК+: как избежать прошлогоднего шока

Вечером 3 марта министры мониторингового комитета ОПЕК+ начали заседание в онлайн-режиме. О том, что встреча началась, ТАСС сообщил один из делегатов конференции. Нефтяной картель призван оценить ситуацию на рынке углеводородов на фоне пандемии и дать рекомендации по объемам добычи.

В состав министерского мониторингового комитета вошли восемь стран. Всего в организацию экспортеров нефтедобывающих стран (ОПЕК) входит сейчас 13 государств. А соглашение ОПЕК+ поддерживают 23 страны. Россия не является членом картеля, но входит в состав ОПЕК+.

Возглавляют работу комитета Россия и Саудовская Аравия в лице вице-премьера РФ Александра Новака и министра энергетики королевства принца Абдель Азиза бен Сальмана.

Как ожидается, министры могут рекомендовать ослабление действующего сейчас ограничения с апреля — на 0,5 млн баррелей в сутки. А с учетом того, что в марте Саудовская Аравия завершит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с в течение двух месяцев, то общее восстановление нефтедобычи может составить 1,5 млн б/с.

В январе страны ОПЕК+ продемонстрировали согласованную позицию, то есть сократили добычу нефти на 7,4 млн б/с.

Источники РИА «Новости» в одной из делегаций отмечают в среду, что большинство стран ОПЕК+ в преддверии заседания склоняются к варианту наращивания с апреля добычи нефти по сделке на 0,5 млн баррелей в сутки на фоне общего улучшения экономической ситуации.

Мы просыпаемся с этим каждый день

В среду днем в преддверии заседания ОПЕК+ цены на нефть демонстрировали небольшой рост в пределах нескольких долей процента – около $63 за баррель.

По информации ТАСС, ОПЕК+ объяснил активный рост цен на нефть в последние недели «возросшей активностью финансовых игроков». Улучшения фундаментальных показателей на нефтяном рынке не произошло. Но некоторое положительные тренды эксперты ОПЕК+ связывают с «развертыванием программ вакцинирования и денежными стимулами в ключевых экономиках мира».

Напомним, 6 марта 2020 года страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года ради сохранения цен на уровне $50 за баррель.

В результате с 1 апреля были сняты ограничения по добыче нефти в странах-участницах альянса. Саудовская Аравия нарастила производство нефти. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. После разрыва сделки цены на нефть упали на 30%. Цена на сорт Brent 6 марта рекордно обвалилась — до $24,88 за баррель, самого низкого уровня с 2003 года. Это происходило, поскольку Саудовская Аравия и Россия борются друг с другом за долю рынка, сообщало тогда агентство Bloomberg.

«Это операция «Буря в пустыне», Enron, 9/11, ураганы Катрина/Рита, а также Lehman Bros. вместе взятые. И мы просыпаемся с этим каждый день», — заявлял глава консалтинговой компании Schork Group Ink Стивен Шорк.

Впрочем, 12 апреля 2020 года страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, соглашение рассчитано на 2 года — с 1 мая 2020 до 1 мая 2022 года.

Они помнят о прошлогоднем ужасе

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», склонны считать, что страны ОПЕК+ извлекли урок из прошлогоднего рукотворного обвала нефтяных котировок. Директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов говорит, что «ситуация годовой давности наглядно показала весь ужас недоговоренностей, когда страны ОПЕК+ начинают ценовые войны друг против друга».

На более плотную координацию участников рассчитывает и старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков. «Пока сделка ОПЕК+ выглядит скорее как успешное мероприятие, и не исключено, что в дальнейшем участники будут вновь прибегать к согласованию действий в аналогичном формате», — прогнозирует Бирюков.

Тем не менее риски, что картель «забудет» то, для чего создавался, имеются, считает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин. «Рисками являются различные формы политико-экономического давления на бизнес, и такое давление в начале текущего года, судя по отношениям РФ и Запада, значительно усилилось», — говорит Осин.

Еще менее оптимистичны эксперты в оценках грядущих результатов новой сделки по нефтедобыче. Основная неопределенность нынешней ситуации заключается в противоречии между озвученными стратегическими планами США по снижению выбросов парниковых газов (в этом случае нефтедобычу надо сокращать) и реальностью, связанной с необходимостью восстанавливать экономический рост, отмечает доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова.

США держат саудитов на крючке

В этот раз договориться будет сложнее ввиду разных позиций России и Саудовской Аравии о параметрах следующего этапа сделки, считает член совета директоров Vax Capital AG Ярослав Худорожков.

Кроме того, США сейчас имеют существенный рычаг давления на Саудовскую Аравию, руководство которой, возможно, причастно к убийству саудовского оппозиционера. Возможно для урегулирования этой проблемы саудиты решат сохранить текущие уровни добычи и попытаются убедить в этом остальных участников картеля и его партнеров. «Угроза уменьшения поставок нефти в Китай за счет заполненности хранилищ также может оказать влияние на переговоры», — говорит Худорожков.

Оценивая перспективы сделки эксперты считают, что ОПЕК+, скорее всего, сможет достичь договоренности об увеличении объемов добычи. «Но увеличение будет относительно небольшим — в пределах 0,5 млн баррелей сутки. Это решение не окажет какого-то кардинального влияния на нефтяной рынок», — говорит директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

Старший аналитик БКС «Мир инвестиций» Виталий Громадин называет «базовый сценарий» по грядущей сделке — постепенное повышение квот на 500 тыс. баррелей в сутки с апреля 2021 года. «К этому еще надо прибавить возможное возвращение добровольного сокращения Саудовской Аравией в 1 млн баррелей в сутки в марте», — говорит Громадин.

Вероятность принятия решения об увеличении добычи нефти достаточно высока, отмечает доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г.В. Плеханова Олег Каленов. Этому способствуют ряд факторов.

«Во-первых, постепенное восстановление мировой экономики. Наибольшие высокие темпы демонстрирует главный импортер нефти — Китай, а также Индия», — говорит Каленов.

Во-вторых, несмотря на возможную «третью волну» коронавируса, нынешняя ситуация все равно вселяет оптимизм. Этому способствует накопленный опыт в борьбе с инфекцией и активная вакцинация во всем мире, добавляет Каленов.

По мнению гендиректора УК «Спутник-Управление капиталом» Александра Лосева, ряд членов ОПЕК+ поддерживают идею сохранения квот на добычу нефти без изменений в апреле, но даже если некоторые государства будут настаивать на увеличении объемов, то у картеля есть возможность договориться о некотором расширении добычи.

Рублю все нипочем

Эксперты единодушны в оценках перспектив рубля на фоне грядущих решений картеля, а также влияния этих решений на стоимость барреля. Рубль остается чувствительным к ценам на нефть только на длинных промежутках, уточняет Салихов из НИУ ВШЭ. «Поэтому если цены на нефть после решения ОПЕК изменятся на несколько процентов, то это не окажет особенного влияния на курс рубля», — говорит Салихов.

Текущий относительно высокий уровень цен на нефть, по мнению Громадина из БКС, выглядит обоснованно. «Можно ожидать укрепления рубля. Для курса пары доллар/рубль – это ближе к 70», — прогнозирует Громадин.

Поскольку бюджетное правило Минфина «отвязало» рубль от цен на нефть, российская валюта воспримет любое решение ОПЕК+ «без эмоций» и существенных колебаний, уверен генеральный директор УК «Спутник-Управление капиталом» Александр Лосев.

Пара доллар/рубль останется в диапазоне 73-75 до конца недели и даже в случае снижения цены на нефть до $60-62 за баррель, курс российской нацвалюты останется вблизи текущего уровня, считает Осин из «Фридом Финанс».

«Колебания нефтяных цен являются одним из значимых факторов, определяющих динамику курса рубля. Наш прогноз по курсу российского рубля к доллару — 73,6 в среднем за 2021 год», — прогнозирует главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров.