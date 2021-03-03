«Северный поток — 2»: Берлин призвал США не угрожать друзьям

Политика нового главы Белого дома Джо Байдена может облегчить достройку экспортного газопровода из России в Европу «Северный поток – 2», выразил надежду статс-секретарь МИД ФРГ Нильс Аннен на ежегодной энергетической конференции CERAWeek.

По его словам, пока Берлин получает от Вашингтона только «сигналы» относительно проекта, передает РИА «Новости».

«Я надеюсь, что я не слишком оптимистичен, но я реально надеюсь, что с новой администрацией Байдена мы сможем найти партнеров, которые захотят работать с нами и еще раз оценить, что в действительности происходит, потому что мы не считаем, что «Северный поток — 2» увеличивает нашу зависимость», — подчеркнул дипломат.

Он напомнил о давних близких отношениях Германии и США, и сказал, что «угрожать санкциями друзьям неприемлемо», посетовав на то, что Демократическая и Республиканская партии объединились в своей борьбе против трубопровода. При этом, Аннен повторил, что немецкая сторона призывает американских партнеров «сесть за стол переговоров».

«Энергетический рынок Европы изменился, стал более прозрачным, появились новые технические возможности, и все это позволяет урегулировать обеспокоенность других стран», — заверил представитель немецкого внешнеполитического ведомства.

Он также пояснил, что Германия сейчас осуществляет «энергетический переход» от угольной и атомной энергетики к возобновляемым источникам, поэтому значение газа растет.

«Газовая инфраструктура — возможно, единственная инфраструктура ископаемой энергетики, которую можно использовать в новой конфигурации», — подытожил Аннен.

Стоит отметить, что в США приветствуют недавние новые санкции администрации Байдена против России как «сигнализирующие о более жесткой позиции в отношении Москвы, чем при бывшем президенте Дональде Трампе», однако и выражают разочарование тем, что рестрикции не коснулись СП-2.

В США команду Байдена обвиняют в игнорировании «ключевой внешнеполитической повестки» Москвы — завершения строительства и ввода в эксплуатацию СП-2. Недовольство в США вызывает и то, что российский рубль укрепился после объявленных санкций.

«Таким образом, нынешним победителем в санкционной войне США, ЕС, Германии и России оказывается [президент России Владимир] Путин», — пишет The Hill, называя СП-2 важным рычагом воздействия Москвы «на ее бывших сателлитов в Восточной Европе».

«И Берлин, и Вашингтон отказываются комментировать, ведут ли они переговоры о «компромиссе» по «Северному потоку — 2». По некоторым сведениям, Германия тайно предлагала администрации Трампа «сделку», согласно которой Германия будет субсидировать терминалы СПГ на побережье Германии.

Судя по всему, администрация Трампа отказалась от таких договоренностей, но они могут оказаться привлекательными для новой администрации Байдена», — считает почетный профессор экономики Хьюстонского университета Пол Родерик Грегори.

«Северный поток — 2» не является политическим проектом, он был инициирован европейскими компаниями для бесперебойных, надежных и экономических выгодных поставок российского энергоносителя, пояснил глава думского Комитета по энергетике Павел Завальный в беседе с координатором фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге по вопросам энергетической политики Йоханном Заатхоффом.

По его словам, в ходе реализации проекта применяются современные технологии, которые позволят снизить выбросы углекислого газа на 8 млн тонн в год, и поэтому санкции США бьют не только по европейским потребителям, но и по экологии всего региона.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода протяженностью 1230 км. Их общая мощность составит 55 млрд куб. м в год. Это удвоит пропускную способность существующей линии «Северный поток».

Власти РФ и ФРГ неоднократно заявляли о сугубо экономическом характере проекта. Однако в США стремятся не допустить «газового господства» России в Европе, поскольку сами заинтересованы в европейском рынке природного газа. Поэтому Вашингтон регулярно и остро критикует проект трубопровода.