Ничего личного, только бизнес: как зарабатывают сайты знакомств

Пандемия подстегнула спрос на онлайн-знакомства в США: количество активных пользователей у восьми лидеров рынка в стране выросло по итогам четвертого квартала 2020 года в среднем на 12,6%, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Apptopia. Показатель стал самым высоким почти за два года.

Рост популярности приложений для знакомств можно проследить и по интересу инвесторов. В феврале этого года соосновательница компании и сервиса Bumble Уитни Вульф Херд после успешного IPO стала самой молодой self-made миллиардершей. Компания провела размещение на $2,2 млрд. Примером для начинающих предпринимателей в этой сфере служит проект уже ставшего долларовым миллиардером основателя сервиса знакомств Badoo Андрея Андреева.

Cайты знакомств давно превратились в доходные бизнес проекты, владельцы таких сервисов выходят на IPO, их акции торгуются на бирже в Нью-Йорке, перспективы этого бизнеса оценивают аналитики инвестиционных компаний и банков. Точное количество сервисов для знакомств в мире ранее оценивалось примерно в 8000. В России виртуальную службу знакомств с «вежливым сервисным обслуживанием» и «естественным трафиком» можно создать за 600 тысяч рублей, обещают It-разработчики.

«Газета.Ru» вместе с экспертами попытались разобраться, на чем зарабатывают владельцы этого бизнеса и стоит ли инвестировать в него.

Tinder: крутим вправо — крутим влево

«В нише приложений для знакомств существует довольно жесткая конкуренция, поскольку они предлагают примерно одинаковый набор сервисов и различаются только тем, насколько у них большая база анкет, и как много желающих познакомиться в конкретном населенном пункте» отмечает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Наибольший охват клиентов сейчас у сервисов Tinder и Bumble.

Тиндер считается одним из самых раскрученных сайтов и принадлежит Match Group — американской технологической компании. Она владеет рядом социальных сетей, ориентированных на онлайн-знакомства — Match, Meetic, OkCupid, Hinge, Pairs, PlentyOfFish и Our Time. Компания создана путем выделения от технологической компании InterActiveCorp в июне прошлого года. Более половины выручки компания зарабатывает в Северной Америке.

Клиентам не предлагают заполнять утомительные анкеты с десятками вопросов о ваших предпочтениях, образе жизни, увлечениях, кредо, доходе и т.д.

Tinder имеет преимущественно репутацию сервиса для поиска свиданий на один раз. Тут знакомства (дейтинг) построены фактически на игре, на «свайпе», то есть, на пролистывании профилей клиентов.

Провел пальцем вправо — «да», то есть, партнер понравился (понравилась). Свайп влево — отказ. В случае положительного совпадения открывается чат для взаимного общения. Эта простота оказалась привлекательной и мобильное приложение Tinder, запустившись в 2012 году, быстро набрало популярность. Активных пользователей здесь 57 млн.

Для продвинутых девушек

Bamble многое перенял у Tinder, считают эксперты. Отличительная особенность этого портала, отражающая феминистскую повестку, — право написать первыми здесь имеют только девушки.

«С финансовой точки зрения приложения для знакомств похожи на приложения по поиску работы: есть бесплатная базовая часть, и есть платная. Просмотр анкет доступен сразу после регистрации. Но чтобы полноценно общаться, придется докупать бонусные опции. Владельцам сайта более 90% приносят как раз тематические подписки и покупки внутри приложения», — уточняет Емельянов.

Покупка VIP-статуса (поднять анкету наверх, чтобы ее было видно на первых же минутах пролистывания) нередко заканчивается обманом. «Я когда на этот сайт попала, думала, что в сказку, не иначе! Все мужчины, как на подбор, еще и писали грамотно, что меня всегда цепляет! Не думала, что боты могут так разводить! Все мои принцы резко пропали после списания денег за премиум», — жалуется одна пользовательница сайта знакомств.

«Я на этом сайте антизнакомств просидел почти три месяца, не познакомился ни с одной! Вообще! Зато как с сайта ушел, начали бомбить на почту рассылками – реклама доставки еды, языковых курсов, нижнего белья с кружевами в качестве лучшего подарка», — жалуется парень.

Жудит Дюпортей (Judith Duportail) в книге «Любовь по алгоритму. Как Tinder диктует, с кем нам спать» пишет, что владельцы сайтов знакомств прикладывают больше маркетинговых усилий для привлечения на сайт женщин. Мужчины регистрируются легче.

Зато женщинам потом проще продать через сайт дополнительные услуги — абонементы в бассейн, на массаж и т.п. При этом писательница по итогам собственных расследований утверждает, что владельцы сайтов торгуют информацией о клиентах. Это происходит после того, как клиент, оформляясь на сайте, зазевался и не в том месте поставил галочку, согласившись на рекламную разводку.

Естественно, доход приносит и реклама. Сервисы знакомств — очень маржинальный бизнес. «Соотношение прибыли и выручки составляет порядка 40%, то есть затраты на поддержание алгоритмов и штата IT-специалистов, дизайнеров, менеджеров составляют менее 2/3 оборота», — говорит Емельянов из «Фридом Финанс».

«Корпорации платят миллионы долларов за то, чтобы на вашей странице транслировалась их реклама», — говорит аналитик БКС «Мир инвестиций» Денис Буйволов, оценивая рекламные возможности сайтов-знакомств. «Впрочем, Match Group не является бенефициаром текущего тренда на рекламу, так как у сервиса онлайн-знакомств Tinder (основной актив Match Group) рекламные доходы составляют всего 2% выручки. Основную долю дохода (58%) получает от продажи подписок на платные сервисы Tinder Plus и Tinder Gold», — уточняет эксперт.

Онлайн-дейтинг считается растущей отраслью и, скорее всего, будет расти в годовом обороте как минимум еще десять лет, считают эксперты. В США, странах ЕС и других развитых странах онлайн-знакомства уже стали основным способом поиска партнеров.

По экспертным оценкам, примерно каждая третья пара в последние годы образуется онлайн. Причем, для партнеров одного пола эта цифра еще выше.

На азиатских рынках это еще только становится трендом. По единодушной оценке экспертов, текущий кризис показал, что индустрия онлайн-дейтинга устойчиво растет относительно офлайн-знакомств. Встреч в реале стало меньше, но кликабельность выросла.

Мечта успешных менеджеров на удаленке

Самый потребляемым вид контента — сториз. Набирает популярность жанр видео-свиданий, особенно среди менеджеров. Для них это способ не чувствовать одиночество на удаленке.

Продолжится ли рост доходов на рынке онлайн-знакомств — вопрос открытый, считает эксперт БКС «Мир инвестиций» Бувойлов. «У Tinder мы прогнозируем увеличение выручки от платных сервисов с текущих $1,2 млрд до $3,5 млрд к концу 2026 года за счет увеличения платных подписчиков. Но несмотря на лидирующие позиции на рынке онлайн-знакомств акции этой группы переоценены, поэтому мы выставляем рекомендацию OVERVALUED (стоимость завышенная) с целевой ценой $119 — потенциал падения 21% на инвестиционный горизонт в один год», — заключает он.

В компаниях Badoo и Bumble подтвердили получение от Газеты.Ru» запроса на комментарий, но не смогли оперативно его подготовить.

Интимные фото утекают на улицу

Перспективы бизнеса, основанного на знакомствах в сети будут значительно зависеть от уровня вакцинации населения, ослабления или усиления локдаунов и связанного с этими возможностями для масштабирования, отмечают эксперты. При этом сохраняется традиционный риск — это безопасность и конфиденциальность данных. И связанные с этим снижение выручки и даже банкротства.

Скандалы, связанные с утечкой данных с аккаунтов на дейтинг-сайтах, не редкость. Самый громкий — попадание в 2015 году в открытый доступ фотографий и переписки 37 млн пользователей (из 120 млн) позиционировавшего себя как приложение для супружеских измен Ashley Madison. Двое из засвеченных хакерами пользователей покончили жизнь самоубийством. Владельцы сайта увязли в судебных разборках.

При этом после взлома сайта выяснилось, что ресурс гарантировал пользователям «право на забвение». За дополнительные $19 клиент мог удалить свой профиль.

На продажах этой услуги компания заработала за год $1,7 млн. Но на самом деле сервис удалял данные профиля, но не платежные реквизиты, которые содержали реальные имена и адреса клиентов.

Не менее 5% пользователей используют сайты онлайн-знакомств как раз для того, чтобы проверить на верность своих супругов (партнеров), Как пояснили «Газете.Ru» эксперты «Лаборатории Касперского», приложениями для онлайн-знакомств в России пользуется почти каждый пятый (19%). Злоумышленники, конечно же, не упускают возможности монетизировать этот интерес и часто используют названия популярных дейтинговых сервисов. В 2019 году было выявлено 1963 вредоносных файла для мобильных устройств. В 1262 из них использовалось название Tinder, а в 263 — Badoo.

Простейшая схема обмана может выглядеть так: пользователь знакомится с девушкой, и, когда дело доходит до назначения встречи, та предлагает сходить, например, в театр. Сама выбирает заведение культуры, присылает ссылку, по которой нужно забронировать билеты. После того, как мужчина оплачивает мероприятие, «девушка» перестает выходить на связь.