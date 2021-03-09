Модель для разборки: УАЗ будет производить чужие машины

УАЗ ожидают кардинальные перемены, рассказал накануне гендиректор завода Адиль Ширинов. Так, Ульяновский автозавод сейчас проводит реструктуризацию и выводит за периметр компании производство техоснастки, кузницу, департамент механообработки. В прошлом году завод лишился собственного испытательного центра. Предприятия продолжат работу на промышленной площадке завода в качестве самостоятельных юридических лиц — дочерних обществ УАЗа, уточнили в Sollers.

«Держать их только на наших объемах совершенно нерентабельно. Нужно дать им шанс использовать все возможности.

Это позволит новым предприятиям выйти за узкие рамки потребностей УАЗа и получать с учетом уникальных компетенций сторонние заказы»,

— сообщил ульяновскому изданию 73Online Ширинов, подчеркнув, что производство технологической оснастки уже получило портфель заказов на 50 млн рублей.

По его словам, компания не может держать у себя эти производства из-за того, что не получается загрузить их достаточными объемами. Кроме того, ульяновцы планируют развивать на внешних рынках аутсорсинг в механосборочном производстве, где производятся мосты и раздаточные коробки для моделей завода.

Помимо этих исторических сборочных цехов УАЗ избавляется от поликлиники, числившейся на его балансе, а также от производства бетонных узлов. Оптимизация коснулась также офисных сотрудников и вспомогательных специальностей. По словам Ширинова, задача компании сосредоточиться на главных компетенциях в автопроме — сварке, окраске, сборке и прессовом производстве.

«Все это останется, остальное уходит на аутсорсинг или передается в руки профессионалам. И это не распродажа завода. Тот ресурс, который у нас есть, мы передаем в пользование тем, кто своими компетенциями будет его развивать», — пояснил глава «УАЗа».

Еще более значительным выглядит отказ «УАЗа» от вывода в ближайшее время на рынок новой модели.

Фактически завод остается со старой модельной линейкой, по большей части разработанной еще во времена советского прошлого автозавода. Так, УАЗ откладывает в долгий ящик проект нового поколения «Патриота», журналисты уже успели эту машину с подачи владельца завода (Вадима Швецова) наименовать русским вариантом Toyota Land Cruiser Prado. Ширинов отметил, что хоть проект и не закрыт, но планы относительно несостоявшейся модели переформатированы.

«Проект новой платформы УАЗ временно остановлен в силу конъюнктуры рынка, обусловленной макроэкономическими процессами и коронавирусными ограничениями. УАЗ пересмотрел стратегию развития бизнеса в сторону развития партнерства и создания альянса. Подробности по альянсу и продуктовым планам предприятие сможет раскрыть во втором квартале 2021 года», — уточнили «Газете.Ru» в пресс-службе Sollers.

В качестве альтернативного решения компания рассматривает вариант адаптации на своем производстве чужих моделей. Адиль Ширинов сообщил, что переговоры с потенциальными партнерами уже идут, по его словам, вкладывать деньги в собственные разработки «с нуля» крайне сложно. По данным сайта «Дром.ру», в качестве партнера рассматривается компания Isuzu, с которой у Sollers уже есть совместные бизнес-проекты.

Вывод непрофильных активов с баланса УАЗа — правильное решение, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Он напоминает, что по аналогичному пути уже прошли «АвтоВАЗ» и «КамАЗ», которые имели под своим контролем детские сады, строительные компании, санатории и прочие непрофильные активы.

В то же время эксперт не верит, что бывшие производственные подразделения УАЗа смогут найти хоть сколько-нибудь значимых заказчиков на аутсорсинг.

Со временем эти активы деградируют вне завода, потому что технологически эти производства не смогут обеспечить высокий уровень продукции для нужд современного автопрома, уверен Бургазлиев.

И, если кузня или механобработка не могли принести доход в орбите завода, то с какой стати им стать прибыльными в самостоятельном плавании, задается вопросом эксперт.

«Просто поразительно, как при таких возможностях Sollers не то что не имеет внятной стратегии развития УАЗа на будущее, но даже не способен оперативно развивать нынешние продукты, в том числе с точки зрения качества, — говорит «Газете.Ru Бургазлиев. —

Вопрос, разумеется, не к менеджменту, а к собственнику (Вадиму Швецову — «Газета.Ru»): либо стратегию готовят не вполне компетентные эксперты, либо собственник ориентируется на краткосрочную перспективу — максимально использовать текущие возможности завода».

При таком управлении ни о каком будущем и развитии компетенций как самого Sollers, так и УАЗа не может идти речи, считает независимый консультант по автопрому. С ним соглашается автоэксперт Сергей Ифанов: один из старейших российских автозаводов движется в сторону сборочного конвейера для других компаний.

«Все просто: если у вас нет перспективной модели, то у вас нет будущего. Вы выжимаете из того, что есть, последние соки, а что будет дальше, мы уже видели на примере «ЗИЛа» и «Москвича», — резюмирует эксперт.