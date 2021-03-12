Вопреки коронавирусу: как рынок занятости в Москве перенес пандемию

Москва, безработица и пандемия

Уровень безработицы в Москве хотя и показал рост во время пандемии, был существенно ниже, чем в среднем по России и в крупнейших мегаполисах мира. Столичный рынок труда начал динамично восстанавливаться сразу после начала отмены ограничений.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в октябре 2020 года составлял 3,03%, а в феврале 2021 года он сократился более чем в три раза – до 0,9%.

«В настоящий момент в Москве наблюдается активное восстановление количества вакансий на рынке труда и снижение числа зарегистрированных безработных, по состоянию на конец февраля их число составило 65,9 тысячи человек – на 31,6% меньше, чем в начале 2021 года и на 70% меньше, чем в наиболее острый момент пандемии в начале октября 2020 года», - подчеркнул заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Падает в Москве и другой показатель - уровень безработицы по методологии международной организации труда (МОТ). Достигнув пика в ноябре (3,8%), в начале 2021 года он снизился до 3,4% от численности рабочей силы в столице.

По данным столичной службы занятости, в целом за 2020 год в Москве уровень зарегистрированной безработицы составил 1,9%, что ниже среднероссийского значения – 3,2%.

Показатель уровня безработицы по методологии МОТ, который подсчитывается по данным выборочного обследования рабочей силы, по России составил в среднем за 2020 год 5,8%, а в Москве вдвое меньше – 2,6%.

При этом, по данным Аналитического центра города Москвы, нужно обязательно учитывать, что относительно высокое число регистраций граждан в качестве безработных в органах службы занятости в 2020 году в Москве было во многом обусловлено повышением городских пособий по безработице. Все признанные безработными во время пандемии с 1 апреля по 30 сентября 2020 года получали максимальное пособие по безработице в размере 19,5 тысячи рублей.

Высокий спрос и гибкий рынок туда в Москве

Более низкий уровень безработицы в Москве по сравнению со средним по стране – как регистрируемой, так и по методологии МОТ – объясняется гибким рынком труда в столице и более высоким спросом на рабочую силу.

Более того, в сравнении с другими крупнейшими мегаполисами мира Москва по уровню безработицы также демонстрирует высокие показатели.

Как подчеркивает министр Правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, анализ ежегодных данных по уровню безработицы по методологии МОТ за 2010-2019 года показывает, что ситуация в российской столице в разы лучше, чем в Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Берлине.

«Так, например, за 2019 год средний показатель уровня безработицы в Париже составил 7,8%, в Берлине – 5,2%, в Лондоне и Нью-Йорке – 3,8%, а в Москве он был равен всего 1,4%. При этом, если рассмотреть динамику изменения уровня безработицы по МОТ в конкурирующих с Москвой городах за 10 лет, то наивысшего уровня он достигал в Париже в 2010 году - 11,7%, тогда как в Москве пиковое значение, достигнутое в 2015-2016 годах, составило всего 1,8%», - подчеркнул министр.

Рост числа самозанятых и ИП

Восстановление экономики города до докризисных показателей и выше стало возможным в том числе за счет удобных и выгодных для предпринимателей налоговых режимов, реализованных и развивающихся в Москве.

Например, вместе со снижением безработицы в столице растет число самозанятых.

По количеству самозанятых Москва является абсолютным российским лидером. К концу января 2021 года их число выросло на 310,6 тысячи человек относительно начала 2020 года и составило на 1 февраля 2021 года 504,6 тысячи человек. За 2020 год рост составил 285,1 тысячи человек..

Самозанятые работают преимущественно в таких секторах, как строительство, доставка, такси и грузоперевозки, а также сдают квартиры в аренду.

Количество индивидуальных предпринимателей, действующих в Москве, с учетом наемных работников, достигло на январь нынешнего года 426 тысяч человек – на 10% больше, чем в январе 2020 года.