Рекордная цена и рекомендация «покупать»: американские банки о перспективах «Роснефти»

Банк не только подтвердил рекомендацию «покупать». «Роснефть» также была включена в перечень наиболее предпочтительных объектов инвестирования.

Так, в 2021 году доходность свободного денежного потока (СДП) и дивидендная доходность нефтяной компании ожидаются на уровне 15% и 10% соответственно.

Разумеется, важным катализатором является прогресс в реализации проекта «Восток Ойл».

При этом целевые цены по конкурентам были повышены в среднем на 18%.

Кроме того, банк ожидает, что на фоне улучшения макроэкономических показателей, вырастут прибыль и дивиденды компаний, что, в свою очередь, улучшит динамику их котировок.

По оценкам аналитиков банка, у «Роснефти» в 2021 году ожидается самый высокий темп роста дивидендной доходности примерно в 8 раз до порядка 10%.

Кроме того, Goldman Sachs отмечает, что «Роснефть» сохраняет одно из лидирующих мест в мире в части удержания самых низких затрат на добычу, что обеспечит способность генерировать высокий СДП.

По мнению аналитиков, снижение удельных объемов выбросов в сегменте РиД и возможность дальнейшего сокращения выбросов за счет утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) увеличивает относительное преимущество «Роснефти» по сравнению с некоторыми другими нефтяными мейджерами.

Оценка BofA

Также в понедельник Bank of America Merrill Lynch повысил целевую цену ГДР Роснефти на 17% (с $7,7 до $9), сохранив рекомендацию «покупать» и место в списке наиболее предпочтительных объектов инвестирования региона EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка).

Банк повысил долгосрочный прогноз цен на нефть в связи со снижением запасов и ожиданием восстановления спроса.

Восстановление потребления нефти и даже рост спроса на нее, по мнению банка, ожидается самым сильным с 1970-ых.

BofA отмечает, что после обвалов цен на нефть в 2016, 2018 и 2020 годах, чувствительность объемов добычи сланцевой нефти в США к росту цен на 1% сократилась в 2 раза. Если 5-8 лет назад рост цены на нефть на 1% приводил к росту объемов бурения на сланцевых месторождениях на 2%, то сейчас рост составляет лишь 1%.

Оценки российских нефтезапасов

Тем временем в России ресурсная база существенно увеличивается. Крупнейшие мировые открытия нефти и газа в 2020 году сделаны именно «Роснефтью».

Международные консалтинговые и аналитические агентства – Wood Mackenzie и Westwood Global Energy – пришли к выводу о лидерстве России в геологоразведке углеводородов, проанализировав данные добывающих компаний по итогам 2020 года.

Так, согласно выводам Westwood, на Российскую Федерацию пришлось 70% из обнаруженных в мире в прошлом году объёмов запасов нефти и газа.

На территории России были сделаны три крупнейших мировых открытия 2020 года, все они связаны с деятельностью «Роснефти» в Карском море и на Таймыре.

Аналитики Wood Mackenzie оценили ресурсный потенциал трех крупнейших открытых в 2020 году «Роснефтью» месторождений (Жукова, Рокоссовского и Западно-Иркинское) выше 4 млрд б.н.э. Для сравнения, у ближайших конкурентов – Kwaskwasi (Суринам) и Sakarya (Турция) – ресурсная база менее 2 млрд б.н.э.

Преимущества *Восток Ойл»

Открытие на Таймыре Западно-Иркинского месторождения с извлекаемыми запасами нефти свыше 500 млн т поддержит ресурсный потенциал крупнейшего проекта «Роснефти» – «Восток Ойл», ориентированного на поставки по Северному морскому пути, сам факт задействования которого предполагает понятные логистические преимущества в плане доступа, например, на азиатские рынки.

Кроме того, углеродный след «Восток Ойл» составляет всего лишь четверть среднего мирового уровня по новым крупным проектам.

«Расчетная интенсивность выбросов в рамках проекта составит около 12 килограммов СО2 на баррель добычи. Это - минимальный уровень, ведь данный показатель для новых нефтяных месторождений, по данным Wood Mackenzie, составляет сегодня около 50 килограммов СО2 на баррель добычи. Для энергоснабжения в ходе реализации проекта планируется использовать, в том числе, природный газ», - говорил Брайан Маклеод, вице-президент «Роснефти» по промышленной безопасности, охране труда и экологии.

«Нефть с «Восток Ойл» имеет очень низкое содержание серы, на уровне менее 0,05%, что в 24 раза ниже, чем в среднем по миру. Интенсивность выбросов метана составит не более 0,2%, что соответствует наилучшим мировым практикам», — подчеркнул Маклеод.

Именно такие проекты как «Восток Ойл» будут востребованы в условиях растущего спроса на энергию и одновременного стремления мирового сообщества обеспечить низкий углеродный след, говорил «Газете.Ru» старший аналитик WMT Consult Виталий Андрианов.

Этот фактор, разумеется, также влияет на оценку капитализации компании, равно как и на прогнозы аналитиков крупнейших инвестиционных компаний.